 "Слуга народу" Дубінський разом із Коломойським підтримує ідею дефолту. Нардеп постійно їздить у бізнес-центр, де перебуває олігарх, - Бігус. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй програмі Підсумки дна заявив журналіст Денис Бігус.
Він зазначив: "Готові до дефолту? Ось Дубінський із Коломойським схоже що так, тому що закликають до нього. Поки Україною мчить хвиля економічної кризи, МВФ пропонує нам гроші. Вимоги прості: ухвалити закон, який не дозволить олігархові Коломойському повернути "Приватбанк". І тут у гру включається Дубінський, який намагається заблокувати цей закон і розповідає, чому дефолт це насправді добре і зовсім не боляче".
Но будут удивляться почему хреново, ведь такая бубочка ...
- Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.
Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична.