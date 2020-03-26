EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  7527  111
Все про:Коломойський (809) Бігус (51) Дубінський (91)

 "Слуга народу" Дубінський разом із Коломойським підтримує ідею дефолту. Нардеп постійно їздить у бізнес-центр, де перебуває олігарх, - Бігус. ВIДЕО

Журналіст Денис Бігус заявив про те, що олігарх Ігор Коломойський і його товариш-нардеп Олександр Дубінський всіляко намагаються запропонувати українському суспільству ідею дефолту, як виходу з кризи. Депутат постійно їздить у бізнес-центр, що належить Ігорю Коломойському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй програмі Підсумки дна заявив журналіст Денис Бігус.

Він зазначив: "Готові до дефолту? Ось Дубінський із Коломойським схоже що так, тому що закликають до нього. Поки Україною мчить хвиля економічної кризи, МВФ пропонує нам гроші. Вимоги прості: ухвалити закон, який не дозволить олігархові Коломойському повернути "Приватбанк". І тут у гру включається Дубінський, який намагається заблокувати цей закон і розповідає, чому дефолт це насправді добре і зовсім не боляче".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184687
 
   
 Топ коментарі
 
А в какой пропасти была Украина? Экономика росла как и зарплаты с пенсиями! Война ну тут ничего не поделаешь пока мы слабей Лаптестана!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Части из 73% сие по и сей день неведомо. А некоторые вообще не узнают никогда.
Но будут удивляться почему хреново, ведь такая бубочка ...
 показати весь коментар
 
т Так он с Коломойским истую правду говорит . ..
- Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.
Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична.
 показати весь коментар
 
Вы своих кредиторов тоже всякий раз кидаете?
 показати весь коментар
 
 
Гляжу и слушаю этих зеленых *********, понимаю, что с нимиу нас только два сценария: развал страны, либо поглощение рашкой.
 показати весь коментар
 
 
Есть еще 3й.отстрел и гонение всех зеленых мразей.скорее так и будет
 показати весь коментар
 
конечно поддерживает, у него гривны нет, только баксы и шекели, да 24 квартиры в киеве, да 17 мазератти.
 показати весь коментар
 
 
Дубинский постоянно ездит в бизнес-центр, где находится Коломойский, а если Коломойского убьют, или коронавирусом заболеет и помрёт, куда Дубинский будет ездить, на кладбище?
 показати весь коментар
 
Бенядонна - святая покровительница дефолтов
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору