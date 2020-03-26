 "Слуга народу" Дубінський разом із Коломойським підтримує ідею дефолту. Нардеп постійно їздить у бізнес-центр, де перебуває олігарх, - Бігус. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй програмі Підсумки дна заявив журналіст Денис Бігус.

Він зазначив: "Готові до дефолту? Ось Дубінський із Коломойським схоже що так, тому що закликають до нього. Поки Україною мчить хвиля економічної кризи, МВФ пропонує нам гроші. Вимоги прості: ухвалити закон, який не дозволить олігархові Коломойському повернути "Приватбанк". І тут у гру включається Дубінський, який намагається заблокувати цей закон і розповідає, чому дефолт це насправді добре і зовсім не боляче".



