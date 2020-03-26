 Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ

Про це з посиланням на аналіз запропонованих урядом змін до бюджету повідомляє сайт Дело, інформує Цензор.НЕТ.
За підрахунками видання, на 5,5 мільярда гривень або на 15% пропонується скоротити дорожній фонд, і на 3,2 мільярда гривень - або на 15% - зменшити субвенцію на регіональне дорожнє будівництво.
Раніше президент Володимир Зеленський прямо закликав уряд і керівництво обласних адміністрацій не зупиняти проєкт "Велике будівництво". "Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжити, але все має бути безпечно", - зазначав Зеленський. Про те, що сповільнювати роботи через пандемію коронавірусу не планується, заявляли і в "Укравтодорі".
Скорочення фінансування будівельних дорожніх робіт - поганий сигнал учасникам ринку, місцевим органам влади та міжнародним партнерам України, які мали намір вкласти в дороги до 27 мільярдів гривень, зазначає видання. Крім того, ставиться під питання отримання "Укравтодором" гарантій на кредитні лінії на суму 19,5 мільярда гривень, фактично буде заморожена можливість випуску єврооблігацій.
Автори зазначають, що компанії несуть величезні витрати з передоплати техніки, матеріалів, сировини, щоб мати можливість за сезон реалізувати 30-40 кілометрів ремонту в рамках одного лота. Тому скорочення фінансування призведе до нераціонального використання ресурсів. Крім того, скорочуючи витрати на дорожню галузь, уряд сам себе позбавляє додаткових надходжень. За різними підрахунками, від 50 до 60% коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг на дорожньому будівництві повертаються в бюджет у вигляді податків.
На думку журналістів, скорочення витрат на дороги - ініціатива міністра фінансів Ігоря Уманського і його заступника Василя Шкуракова, які за допомогою такої ініціативи "промацують ґрунт" перед тим як почати тотально скорочувати витрати і на інші інфраструктурні проєкти на користь виключно соціальних виплат.
Раніше Мінфін вже затримував виплати дорожникам, а в 2013-2014 році з багатьма з них взагалі не розрахувалися за здійснені будівельні та ремонтні роботи, частину коштів довелося вибивати в одного з керівників "Укравтодору" через різні корупційні схеми. За даними "Дела", вже сьогодні дорожники готують окреме звернення до уряду та президента з вимогою не урізати інфраструктурні проєкти, які мають стати "кістяком" відновлення економіки після кризи, що насувається.
-А суд дозволив "Укрнафті" не виплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда...
-Що ЗЕ вже нічим не управляє? Пів-року тому в його руках були всі гілки влади... а тепер -вже ніхто не слухається?
Когда полегчает (когда?) недоумки снова возьмутся за старое: начнут "ремонтировать провал", или "арку Дружбы народов", или снова какой-то мост.
А базовое - медицина, здравоохранение, образование - опять по остаточному принципу.
И нет надежды, что недоумки поумнеют или у них проснется полностью сожженная совесть.
- Рэбе, не могу больше так жить, жена болеет, тёща пилит с утра до вечера, дочь на панель пошла, сын институт бросил, снаркоманился прямо на глазах, живём все вместе в двухкомнатной квартире, с работы уволили... ничего поделать не могу... Что делать, Рэбе, вы мудры и опытны, вы близки к господу, помогите.
Рэбе подумал и ответил:
- Возьми лист ватмана, добрый человек, напиши на нём тушью большими буквам "ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА" и повесь на видном месте.
- И что?
- И всё.
- Как всё?! Рэбе я пришёл к вам за советом, за помощью, а вы надо мной шутите!
- Никаких шуток. Иди и сделай как сказано. Придёшь через два месяца.
Пошёл еврей восвояси.
Через два месяца приходит к раввину, весь сияет
- Рэбе, вы волшебник!!! Жена выздоровела, дочь за ум взялась, бросила непотребства, встречается с приличным молодым человеком, скоро свадьба, сын спрыгнул с иглы, восстановился в институте, я нашёл новую работу, взял кредит, купил квартиру и разъехались с тёщей. Это рай , Рэбе, что я могу для вас сделать?
Рэбе помолчал, и говорит:
- Да ничего не надо мне делать, добрый человек. Только ты... того... Плакатик-то пока не снимай..."
Так, одно из предложений Кабмина Дениса Шмыгаля - снять финансирование Национального фонда исследований. Это та платформа, которая помогает украинским ученым проводить исследования в разных сферах. В том числе и в сфере молекулярной биологии и генетики, которая бы смогла улучшить отечественную медицину в борьбе с коронавирусом... Это прекрасно, мудрость нового правительства просто зашкаливает...
Они пытаются сократить бюджет за счёт фермеров
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СУХУЮ ЗЕМЛЮ - снега не было , дождей нет
Может быть засуха , и неурожай,
ЗАПРЕТИТЬ. ВЫВОЗ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ - забрать в резервы остатки невывезенного зерна у фермеров , КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
А ТО зелёные клоуны устроят голод
Поля сухие , может быть засуха, госрезерв пустой, зерно ВЫВОЗИТЬ КАБМИН НЕ ЗАПРЕТИЛ (повторяется история с масками )
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26814/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
В Украине до сих пор тишина - МОЖЕТ КАБМИН В ДОЛЕ ПО ВЫВОЗУ ЗЕРНА?