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 Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ

Кабінет міністрів пропонує скоротити витрати на "Велике будівництво" - проєкт будівництва і ремонту автомобільних доріг у 2020 році на 10 мільярдів гривень.

Про це з посиланням на аналіз запропонованих урядом змін до бюджету повідомляє сайт Дело, інформує Цензор.НЕТ.

За підрахунками видання, на 5,5 мільярда гривень або на 15% пропонується скоротити дорожній фонд, і на 3,2 мільярда гривень - або на 15% - зменшити субвенцію на регіональне дорожнє будівництво.

Раніше президент Володимир Зеленський прямо закликав уряд і керівництво обласних адміністрацій не зупиняти проєкт "Велике будівництво". "Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжити, але все має бути безпечно", - зазначав Зеленський. Про те, що сповільнювати роботи через пандемію коронавірусу не планується, заявляли і в "Укравтодорі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжувати навіть в умовах карантину, - Зеленський

Скорочення фінансування будівельних дорожніх робіт - поганий сигнал учасникам ринку, місцевим органам влади та міжнародним партнерам України, які мали намір вкласти в дороги до 27 мільярдів гривень, зазначає видання. Крім того, ставиться під питання отримання "Укравтодором" гарантій на кредитні лінії на суму 19,5 мільярда гривень, фактично буде заморожена можливість випуску єврооблігацій.

Автори зазначають, що компанії несуть величезні витрати з передоплати техніки, матеріалів, сировини, щоб мати можливість за сезон реалізувати 30-40 кілометрів ремонту в рамках одного лота. Тому скорочення фінансування призведе до нераціонального використання ресурсів. Крім того, скорочуючи витрати на дорожню галузь, уряд сам себе позбавляє додаткових надходжень. За різними підрахунками, від 50 до 60% коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг на дорожньому будівництві повертаються в бюджет у вигляді податків.

На думку журналістів, скорочення витрат на дороги - ініціатива міністра фінансів Ігоря Уманського і його заступника Василя Шкуракова, які за допомогою такої ініціативи "промацують ґрунт" перед тим як почати тотально скорочувати витрати і на інші інфраструктурні проєкти на користь виключно соціальних виплат.

Раніше Мінфін вже затримував виплати дорожникам, а в 2013-2014 році з багатьма з них взагалі не розрахувалися за здійснені будівельні та ремонтні роботи, частину коштів довелося вибивати в одного з керівників "Укравтодору" через різні корупційні схеми. За даними "Дела", вже сьогодні дорожники готують окреме звернення до уряду та президента з вимогою не урізати інфраструктурні проєкти, які мають стати "кістяком" відновлення економіки після кризи, що насувається.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184684
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно...ремонта дорог при зеленом стаде не будет...что было вполне ожидаемо...
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Были дураки и дороги, остались одни дураки. Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6496
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Ну правильно. Зачем нам дороги. Только интересно, а водителям дорожный сбор вернут который они заплатили на строительство дорог? Или как всегда деньги с дорожного сбора пойдут на финансирование мусоров, чиновников и *зеленые тарифы* Ахметова?
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Понятно...ремонта дорог при зеленом стаде не будет...что было вполне ожидаемо...
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-Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського

-А суд дозволив "Укрнафті" не виплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда...

-Що ЗЕ вже нічим не управляє? Пів-року тому в його руках були всі гілки влади... а тепер -вже ніхто не слухається?
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Ну правильно. Зачем нам дороги. Только интересно, а водителям дорожный сбор вернут который они заплатили на строительство дорог? Или как всегда деньги с дорожного сбора пойдут на финансирование мусоров, чиновников и *зеленые тарифы* Ахметова?
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Были дураки и дороги, остались одни дураки. Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6496
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Я даже не сомневался, даже ждал этого. Дорога, через весь район, убита уже лет 10. Центр Украины, Полтавская область... Год назад, ремонту помешали выборы, теперь - вирус, скорее всего, тоже помешает.
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не,не вирус...вот те прошлогодние выборы и помешали.и еще четыре года мешать будут.
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Мост Кличко. Стеклянный. Постоянно в ремонтах. Страдающий от вандалов. Угроханы в никуда сотни миллионов гривень. И еще десятки проказ нами выбранных недоумков, стоящих бюджету многие и многие миллионы. Теперь собираем по нитке. Опять. Уже в который раз.
Когда полегчает (когда?) недоумки снова возьмутся за старое: начнут "ремонтировать провал", или "арку Дружбы народов", или снова какой-то мост.
А базовое - медицина, здравоохранение, образование - опять по остаточному принципу.
И нет надежды, что недоумки поумнеют или у них проснется полностью сожженная совесть.
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Бубочку и тут нахер бортанули....видать "крепкий" прэзидэнт!)))))на гальюн его пущай паращу моет))))
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Кабинет министров предлагает сократить расходы на "Большую сройку" ))
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Его с его призывами уже на дурку пора! Просьба есть, прекрати выступать по телику, уваж народ!
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зеленые твари по поршенковым дорогам больше не ездите
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Большая стройка дорог в Украине , это как большой мозг Осла Оманского . Нет не того ни другого.
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Всёёёёё настроили Ходили по телеканалам петухи и трындели про 4000 тыс км дорог которые они построят Как говорится -прокукарекали а там хоть не рассветай
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И никто из бородатых дядюшек в широкополых шляпах, напуствовавших зеленского после избрания не напомнил старую еврейскую притчу: "Приходит еврей к раввину и говорит:
- Рэбе, не могу больше так жить, жена болеет, тёща пилит с утра до вечера, дочь на панель пошла, сын институт бросил, снаркоманился прямо на глазах, живём все вместе в двухкомнатной квартире, с работы уволили... ничего поделать не могу... Что делать, Рэбе, вы мудры и опытны, вы близки к господу, помогите.
Рэбе подумал и ответил:
- Возьми лист ватмана, добрый человек, напиши на нём тушью большими буквам "ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА" и повесь на видном месте.
- И что?
- И всё.
- Как всё?! Рэбе я пришёл к вам за советом, за помощью, а вы надо мной шутите!
- Никаких шуток. Иди и сделай как сказано. Придёшь через два месяца.
Пошёл еврей восвояси.
Через два месяца приходит к раввину, весь сияет
- Рэбе, вы волшебник!!! Жена выздоровела, дочь за ум взялась, бросила непотребства, встречается с приличным молодым человеком, скоро свадьба, сын спрыгнул с иглы, восстановился в институте, я нашёл новую работу, взял кредит, купил квартиру и разъехались с тёщей. Это рай , Рэбе, что я могу для вас сделать?
Рэбе помолчал, и говорит:
- Да ничего не надо мне делать, добрый человек. Только ты... того... Плакатик-то пока не снимай..."
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100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов... 1000 медных тазов ))))
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В 2014, коли була загроза дефолту, то депутати і міністри мали по 5-6 тис. грн зарплати, а зараз? Тоді ще Лещенко бігав і нив, що мало отримує. Чому зараз так само не урізали видатки на Раду, Кабмін і Банкову?
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Чтобы успешно бороться с кризисом и коронавирусом....Кабинет министров Украины планирует урезать финансирование ученых и забрать 500 миллионов гривен, которые могли бы пойти на разработку тестов на коронавирус. Также деньги планируют снять и с программы приоритетных научных исследований.
Так, одно из предложений Кабмина Дениса Шмыгаля - снять финансирование Национального фонда исследований. Это та платформа, которая помогает украинским ученым проводить исследования в разных сферах. В том числе и в сфере молекулярной биологии и генетики, которая бы смогла улучшить отечественную медицину в борьбе с коронавирусом... Это прекрасно, мудрость нового правительства просто зашкаливает...
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Правительство хочет лишить фермеров поддержки ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОСЕВНОЙ.
Они пытаются сократить бюджет за счёт фермеров
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СУХУЮ ЗЕМЛЮ - снега не было , дождей нет
Может быть засуха , и неурожай,
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Закрома ГОСРЕЗЕРВА ПУСТЫЕ
ЗАПРЕТИТЬ. ВЫВОЗ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ - забрать в резервы остатки невывезенного зерна у фермеров , КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
А ТО зелёные клоуны устроят голод
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При любом урожае никакого голода не будет. разве силой заберут, как в 37 году. Без паники.
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Как формируется голод : нет зерна - нет мяса .
Поля сухие , может быть засуха, госрезерв пустой, зерно ВЫВОЗИТЬ КАБМИН НЕ ЗАПРЕТИЛ (повторяется история с масками )
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В ВСУ УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ГОЛОД.
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26814/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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Я тут давеча, еще зимой, одному зетипиллу обьяснял почему не будут ремонтировать дороги. Оно не верило, говорило шо еще рано, не сезон. Я же говорил - шо завалят экономику патаму ша типиллы . А-ха-ха!!
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..эту "стиральную машину" совсем отменить нужно, транспорт то все равно на приколе..отдайте деньги медикам, но под тройным контролем, там воровать тоже нехило научились "насальника" в белых халатах...санитарки, врачи лечащие, медсестры, СИЗ им, как положено, аппаратуру нужную, инструмент...и все что нужно, пусть прикупят..людей лечить нужно, притом всех, а не избирательно ВИП-"удаков в отдельных палатах..... Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 73..обойдутся год без дорог, все равно разворуют большую половину, опыт большой имеется...
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Зменшити фінансування політичних партій на 80%
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Предлагаю всем госчиновникам установить зарплату 4500 гривен до окончания кризиса.
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До кладбищ и крематориев заасфальтировать в этом году---и пока всё!
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нихрена!!! сокращаем расходы на депутатов , госдармоедов, а дороги, медицина, образование, соцвыплаты повысить на 500%... деньги на это все отобрать у олигархов
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В Словакии ( лично слышала) премьер огласив чрезвычайную ситуацию СРАЗУ обьявил продукты - стратегическим фондом и запретил вывоз из страны . Это было 10 Марта .
В Украине до сих пор тишина - МОЖЕТ КАБМИН В ДОЛЕ ПО ВЫВОЗУ ЗЕРНА?
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Цука вам бы только повод , вывернулись, там и денег нет и не пахло на ремонты.....
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Ну всё, ЗеДятлы и прочие ЗЕбланы, "Большая стройка" окончилась так и не начавшись. Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4423
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Если бы еще строили нормальные бетонные дороги,которые без ремонта 40 лет стоят, как в США! А то строят асфальтные, которые год или два в нормальном состоянии и потом все в дырах и надо латать за кучу бабла.
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