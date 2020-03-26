 "Будьте мужчинами, ганебні. Випийте цю чашу до дна", - Філатов закликав центральну владу не скасовувати місцеві вибори

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: "Спочатку ви принижуєте мерів і регіональних лідерів, обзиваєте їх "феодальними баронами" і "удільними князьками", злодіями і казнокрадами, витираєте ноги об місцеве самоврядування і грабуєте його.

Потім ви лякаєте всіх достроковими виборами, то на жовтень, то на весну, то в обласних центрах, то в окремих неугодних містах.

Потім ви намагаєтеся позбавити киян права обирати собі мера і пхаєте на місце Кличка своїх нелітаючих зелених папуг.

Намагаєтеся в турборежимі перекроїти Конституцію, сваритесь із західними партнерами, отримуєте по голові від послів G7 за спроби ідіотської адміністративно-територіальної реформи та узурпації влади, псуєте відносини з донорами.

У підсумку, менше ніж за рік, ви прой@буєте все, вся і всюди і ... намагаєтеся скасувати місцеві вибори через відмову фінансувати їх проведення, патамушо, мать вашу, у нас в країні грошей немає і вірус напав!!!

Ні вже, будьте мужчинами, ганебні. Випийте чашу цю до дна. Вибори людям поверніть. Хай вибирають собі мерів із депутатами.

Поборемося в чесній боротьбі".