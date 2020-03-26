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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:місцеві вибори (161) Філатов (268)

 "Будьте мужчинами, ганебні. Випийте цю чашу до дна", - Філатов закликав центральну владу не скасовувати місцеві вибори

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликає президента Володимира Зеленського провести місцеві вибори, і не посилатися ні на пандемію коронавірусу, ні на відсутність грошей у бюджеті.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: "Спочатку ви принижуєте мерів і регіональних лідерів, обзиваєте їх "феодальними баронами" і "удільними князьками", злодіями і казнокрадами, витираєте ноги об місцеве самоврядування і грабуєте його.

Потім ви лякаєте всіх достроковими виборами, то на жовтень, то на весну, то в обласних центрах, то в окремих неугодних містах.

Потім ви намагаєтеся позбавити киян права обирати собі мера і пхаєте на місце Кличка своїх нелітаючих зелених папуг.

Намагаєтеся в турборежимі перекроїти Конституцію, сваритесь із західними партнерами, отримуєте по голові від послів G7 за спроби ідіотської адміністративно-територіальної реформи та узурпації влади, псуєте відносини з донорами.

У підсумку, менше ніж за рік, ви прой@буєте все, вся і всюди і ... намагаєтеся скасувати місцеві вибори через відмову фінансувати їх проведення, патамушо, мать вашу, у нас в країні грошей немає і вірус напав!!!

Ні вже, будьте мужчинами, ганебні. Випийте чашу цю до дна. Вибори людям поверніть. Хай вибирають собі мерів із депутатами.

Поборемося в чесній боротьбі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184683
 
   
 Топ коментарі
 
"невзлєтающіє зєльоньіє попугаі", - мовою оригіналу краще!
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Респект Філатову!
Особливо, за "зелених папуг" "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы - Цензор.НЕТ 3659
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Рідкісний випадок, коли я посміюсь разом зебілами над зебілом.
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Тому що ти одноосібний володар своєї обмеженої свідомості: для тебе всі, хто не харчується Петрушкою - Зебіли..
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Не угадал, 5-7 % от заработка услуги ЖКХ, 20% на питание от заработка. Люди могли накопить, чтоб съездить в Крым дней на 20 отдохнуть раз в год, денег хватало.
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Потом пришел мурло Горбачев в 1985 г. со своей перестройкой и страна улетела в тар-тары, сейчас узнали за сколько он сдал страну. Но благодаря этому Украина обрела независимость, а оголтелое воровье её ограбили. Зараз маемо тэ, шо маемо.
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"Сразимся в честной борьбе"
Кажись, Филатов гречкой уже затарился... "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы - Цензор.НЕТ 382
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Филатов - идиот, не понимает, что его уже не выберут. И Корбан не поможет.
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Яке це має значення стосовно проведення виборів?
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у цих "філатових" рейтинги з кожним днем все менше - чим далі вибори , тим менші їх шанси взагалі кудись обратися ...
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Повторюся: яке це має значення для проведення виборів?
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для проведення (або не проведення) виборів має значення пандемія вірусу і викликаний нею карантин - заборона масового скупчення народу !
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Цікаво те, що "філатови" з низьким рейтингом виступають за вибори, а Зеко-*****, нібито із захмарними рейтингами - проти.
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Якщо, центральна влада не здатна забезпечити функціонування держави, а проведення чергових та позачергових виборів є, однією з функцій держави то, така влада має піти у відставку і оголосити проведення виборів всіх рівнів.
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От Вакарчука можешь за это подзатыльники получить - у него рейтинг уже приближается к нолю!
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То й що? Яке значення має чийсь рейтинг до виконання Конституції?
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«Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!

Дмитро Ярош
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Якщо не проведе виборів та не подасть у відставку то, це буде ще одним актом узурпації влади.
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узурпація влади , певно , краще за тотальну безвідповідальність , як було останні 28 років - коли олігархат контролює країну і за це НІХТО не відповідає ...
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Чув я про узурпацію влади полковниками. Було таке в історії не раз. Але, щоб кловуни захвачували владу чую вперше.
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Еще одна зеленая гнида считает, что клоун пуп земли.

MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство
Видео / Мода 26-мар, 18:399 1 045 0

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) несмотря на эпидемию коронавируса продолжает выступать в России. Сейчас артистка решила вернуться домой, но сделать этого не может из-за закрытия границ.

Исполнительница записала гневное видеообращение, которое разместила в Instagram Stories. Анна заявила, что не могла уехать раньше "по объективным причинам". По саунам выступала.

Украинское консульство она назвала "конченным" и обвинила его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ.

"Я просто в огромнейшем шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, какие сейчас есть варианты. И это самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто психованная идиотка. Второй раз, когда я перезванивала, чтобы уточнить информацию, она не берет трубку", - жалуется MARUV.

"Я хочу одно сказать, так не поступают, - возмутилась певица. - Почему в одних странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают. Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б**ть, у меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе".
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Та й хрін з нею, її попереджали про три дні.
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зе щас літак за цією ****** вишле, він любить таких собачок...
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пусть эта учка остается в раше . там ей будет самое место .
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Езжай через Крым, если мост еще не перекрыт или через ДНР.
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Хоче цей злодюжка в час невизначеності , в мутні водичці , виловити новий термін. Я би сказав, що в період такого п-ца, як ото робиться, не варто нічого вибирати. Тим більше, що як показує практика українці обирають здебільшого між різними гатунками лайна. От вірус пройде і по його наслідках та підсумках і буде правильне рішення виборців. А зараз не на часі.
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Вот же мразь, а он даст гарантии что никто не заразится во время выборов.
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а ви даєте гарантію що, ніхто не заразиться в лікарні, аптеці чи магазині?
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Выборы вообще-то должны быть в конце года. Будем надеяться, что к этому времени страна выберется из этой эпидемии.
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А если не выберется то шо, выборы не проводить?
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епідемії будуть йти хвилями кожного року доки більшість не набуде імунітету, а інші не вимруть.
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Зелёный рейтинг держится на священной вере охлоса в то ,что Голобородько реально существует.Пора сказать им правду,пусть горькую
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как они могут быть, если выборы покажут что у слуг народа 0,5 %. то есть они сами за себя проголосуют и ноль от народа
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...какие выборы?куда?..я пропустил что то...может в Раду?..тогда только За!!!!!!! "Будьте мужчинами, ганебні. Випийте цю чашу до дна", - Філатов закликав центральну владу не скасовувати місцеві вибори - Цензор.НЕТ 9793
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Врали? Получите…
Мнения 26-мар, 18:309 2 853 0

Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны, сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.

Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.

Врали, что Супрун - Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.

Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.

Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.

Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ГБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часі".

Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.

Много чего врали. Значит, много получим.

На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе.

Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.

Светлана Самборска
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Команде Зеленского местные выборы не нужны - она их проигрывает вчистую
Общество 26-мар, 17:549 1 732 0

На горизонте замаячила возможность отмены местных выборов. Потому что власти они не нужны. Особенно сейчас.

Власть показала, что ориентируется исключительно на соцопросы и формирует свою деятельность исходя из сиюминутных запросов общества, но не имеет ни стратегии государственного развития, ни понимания, как отстаивать национальные интересы.

Уже видно, что Зеленский и сотоварищи склонны к тем решениям, которые не обваливают рейтинг. И они с удовольствием играются в популизм.

Был запрос на посадки - пообещали "Придет весна - сажать будем".

Был запрос на рост уровня доходов и власть пообещала "Конец эпохи бедности".

Был запрос на мир и его пообещали утверждая, что "Просто надо перестать стрелять". Перестали? И как?

Не обещать то, что не в состоянии выполнить, власть так и не научилась.

Но самое грустное, что когда власть видит падение рейтинга, то она начинает искать вариант, как бы сохранить свое лицо.

Они даже на выборах в Харьковской области слились под другого кандидата, когда увидели по рейтингам, что не просто не побеждают, а оказываются за бортом первой тройки.

Да, это мелко. Но сегодня о глобальности власти не идет речь.

Поэтому я могу с уверенностью сказать, что на фоне тотального падения рейтинга "Слуг народа" у нас под угрозой местные выборы.

Почему я так думаю? Для этого есть три причины.

Во-первых все увидели, что правительство Гончарука провалило подготовку к эпидемии коронавируса. Они даже проигнорировали письмо секретаря РНБО о том, что надо запретить вывоз всех защитных средств из Украины от 31 января 2020 года.

То самое правительство, которое сформировали Зеленский и Богдан. Кроме того теперь все видят, что масок в аптеках нет, антисептика нет, а с тестами все еще напряженка и нет никаких обещанных Зеленским 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов.

И это уже бьёт по рейтингу Зеленского и "Слуг народа". А еще бьет по рейтингу нового правительства Шмыгаля, чей Кабмин сформировал Зеленский и Ермак. И это вторая причина.

А теперь к этому добавится и секвестр бюджета, который окончательно обнулит рейтинг власти. А на местных выборах выполнение бюджета важно, как никогда. И это третья причина. Самая важная.

А теперь давайте сложим все это, добавим сюда то, что власть жестко ориентируется на рейтинги и согласно им уже знает, что не выиграет ни одного мэра в крупных городах и тогда мы получаем понятный результат.

А результат - это то, что власти местные выборы не нужны. Она их проигрывает вчистую. Всем. И тогда это признание того, что власть-пустышка.

И судя по намерениям власти жестко секвестрировать бюджет, то логично предположить, что местные выборы они не планируют.

Осталось понять, как они хотят это протянуть и под каким соусом. И не дать власти это сделать. Потому что за свои дела им надо отвечать. В том числе и проигрывая выборы.

Борислав БЕРЕЗА
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Тоді це буде узурпацією влади після якої наступає законний обов'язок громадян відновити конституційне право.
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а будет полёт зассатого сивохо над донецком?
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Хер вы, зетипиллы, отмените выборы. Во первых вам надо до них дожить. А ситуация накаляется, жепа Осла Оманского начинает выпячиваться для пинка под сраку. Во вторых - конституцию отменить вам никто не даст. Так ша смело с песнями - на свалку!
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вважаєш, що після місцевих настане черга загальноукраїнських? Одразу, не чекаючи 24-го року?
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Филатов красава ,так им зелебобикам по зубам ,как говорится не можешь срать не мучай жопу
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не понял..а чего Филя заистерил??? местные выборы когда???... место себе на Цензоре застолбил))
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Что сказал бы "консул" ежели бы Русланова дала концерты для берлинского бомонда году эдак в 1942 ? Нет у нас правильного закона. Такую сучку надо ......(вариантов тьма!)
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Какой ты сам мужчина лучше у Корбана спросить
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Гарно сказав. А головне правдиво, зелена шобла загнала себе в цуцванг.
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Оголошення дати проведення виборів має відбутися за шість місяців до самих виборів. Чи я щось переплутав? Одже, кінцем квітня чи на початку травня має бути оголошено.
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