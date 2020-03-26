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 Мін'юст запровадив нові правила при передачі посилок ув'язненим у період карантину

Щоб запобігти можливому розповсюдженню коронавірусу в установах виконання покарань, розроблено спеціальну інструкцію з прийому і передачі посилок для ув'язнених.

Про це Цензор.НЕТ повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, персонал установ, який приймає передачі і посилки, повинен працювати в засобах індивідуального захисту - халатах, медичних масках, рукавичках. Також у засобах індивідуального захисту, зокрема медичних масках, мають бути особи, які здійснюють передачу посилки. Їм рекомендовано обробляти руки антисептиком безпосередньо перед передачею посилки персоналу установи. Дезінфікуючі засоби повинні розміщуватися в цих приміщеннях.

"Також ми вважаємо за необхідне обмежувати одночасне перебування в приміщенні великої кількості осіб і дотримуватися нормативів - 1 особа на 6 кв. м. Присутні мають зберігати між собою безпечну дистанцію в 1,5 м. Це дозволить не наражати на небезпеку один одного", - пояснила Висоцька.

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Також рекомендується дотримуватися таких умов: приносити продукти та інші товари в магазинній упаковці та обробляти дезінфікуючим розчином предмети. Предмети і продукти додатково можуть підлягати опроміненню бактерицидними лампами впродовж години. У разі відсутності бактерицидних опромінювачів предмети і продукти зберігаються з дотриманням відповідного температурного режиму в окремому приміщенні впродовж 24 годин.

Крім того, після закінчення роботи приміщення для прийому передач і посилок рекомендується обробляти дезінфікуючими засобами і проводити опромінення приміщень бактерицидними лампами впродовж години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184682
 
 
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))) интересно, щас за дыхнуть на гаишника по его же просьбе, можно за решётку попасть?
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ато! так по доброму йому - підходь. дихну! ))
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Хорошая инструкция. Притащишь покупки из магазина, и разбираешь по готовой инструкции.
Сохраню в закладки. У меня дочка из сладкого просит купить только зефир в плотной упаковке , и сама его моет антисептиками, прежде чем открыть. Тортики - ни-ни, боится, что на них начихают в магазине или на фабрике, а обработать нет возможности.
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Повезет тем зекам,у кого короновирус.Как сказал зам главы виталика,все вип-палаты-это палаты для зеков,чтобы они были под охраной.А никак не для вип-клиентов.кто куда,а я завидую больным зекам.
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