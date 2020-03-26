 Позачергове засідання Ради очікується в суботу, в п'ятницю засідання фракції "Слуга народу", - депутат Качура

"Ймовірно, що воно відбудеться в суботу. Тому що на п'ятницю у нас заплановано засідання фракції, і в суботу відбудеться засідання, це було б логічно", - сказав він у четвер в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат підтвердив, що у всіх фракцій є зауваження до запропонованих Кабінетом міністрів змін до бюджету, і вважає, що ці ініціативи можуть бути переглянуті.

Качура вказав, що наполягатиме, зокрема, на ухваленні запропонованого ним законопроєкту про кримінальну відповідальність за спекуляції під час карантину. "Тому що фактично маски, які коштують 200 грн, зараз продаються по 2 тис. грн в аптеках. Я вже звертався до Антимонопольного комітету - не відреагували, звертався до правоохоронних органів - не відреагували", - вказав він.

Нардеп також не вважає правильним в умовах епідемії коронавірусу розглядати законопроєкт про ринок землі, хоча і підтримує його.

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