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 Політика України
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Все про:ВР (7327) Качура (36)

 Позачергове засідання Ради очікується в суботу, в п'ятницю засідання фракції "Слуга народу", - депутат Качура

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура зазначає, що позачергове засідання Верховної Ради, ймовірно, відбудеться в суботу, 28 березня, а в п'ятницю своє засідання напередодні проведе фракція "Слуга народу".

"Ймовірно, що воно відбудеться в суботу. Тому що на п'ятницю у нас заплановано засідання фракції, і в суботу відбудеться засідання, це було б логічно", - сказав він у четвер в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат підтвердив, що у всіх фракцій є зауваження до запропонованих Кабінетом міністрів змін до бюджету, і вважає, що ці ініціативи можуть бути переглянуті.

Качура вказав, що наполягатиме, зокрема, на ухваленні запропонованого ним законопроєкту про кримінальну відповідальність за спекуляції під час карантину. "Тому що фактично маски, які коштують 200 грн, зараз продаються по 2 тис. грн в аптеках. Я вже звертався до Антимонопольного комітету - не відреагували, звертався до правоохоронних органів - не відреагували", - вказав він.

Нардеп також не вважає правильним в умовах епідемії коронавірусу розглядати законопроєкт про ринок землі, хоча і підтримує його.

Читайте також: "Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184681
 
 
 Топ коментарі
 
Нардеп также не считает правильным в условиях эпидемии коронавируса рассматривать законопроект о рынке земли, хотя и поддерживает его. /Рабинович ,сколько будет дважды два? - А вы продаёте или покупаете?
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как это не собираться? обязательно хай собираються, без масок и покучнее!!! глядишь и перевыборы само собой будут
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Какого черта не на карантине, сволочи? Вы что, не слышали, что вам Аваков с Зеленским сказал? Всем сидеть до конца апреля!
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(ща они нам напринимают законов в турборежиме, истекая потом, при температуре 38-40 градусов)
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и шо так нашему кнессету таки подгорает,аж бегом?
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землица украинская, коломойский, кредит мвф?
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цей дурник під мудрого "конає" Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 8400 Вони ще свої телеграфні стовпи не вибрали для подачі телеграм?
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Я надеюсь на этом заседании назначат перевоборы в раду? Если нет, то не собирайтесь Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 4419
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как это не собираться? обязательно хай собираються, без масок и покучнее!!! глядишь и перевыборы само собой будут
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У п'ятницю леросів вишукувати будуть, щоб у суботу не обісратись?
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Продсте землю будете в суботу їсти каміння.
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Солнце,воздух и вода - наши лучшие друзья! Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 8868

В Раде готовятся провести заседание во дворе парламента
Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 2436
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І зовсім тихенько Качура говорив про перегляд бюджету України🐸
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Особливо коли ці гроші відбирають у бюджетників, а собі підвищують зарплати.
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Почему нельзя разделить всё на всех? Потому что всего мало, а всех много
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Якщо у вас є совість, то ви саморозпуститесь. Це найкращій вибір. Хоч бити сильно не будуть.
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if (є совість?) {
// ...никогда не выполняется
} else {
turbomode = true;
fire();
}
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я не знаю что обговаривают на этих встречах но........... сегодня зеля милой девушке присвоил генералмайора.айтишнику из кибер полиии. она была на передовой за что ей честь и хвала. опять но....... сегодня военный айтишник стает генералом, оркестром руководит генерал, продуктами генерал медеиной генерал а командир боевой бригады, полковник. не ****** ли вы ребята, чтоб боевой командир БРИГАДЫ вытягивался по стойке перед генералами с гражданскими профессиями. может наоборот? может нужно ограничить полувоенные звания майором или на крайняк подполковником? а то сидит *****, бадяжит тушонкой всю жизнь но генерал ***.
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черговий сходняк зеленого ьлайна яке почало розлагатися і неприємно смердіти..
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Вы там трудяги не перестарайтесь.Терпение народа не безгранично.Может не так все повернуться
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Нардеп также не считает правильным в условиях эпидемии коронавируса рассматривать законопроект о рынке земли, хотя и поддерживает его. /Рабинович ,сколько будет дважды два? - А вы продаёте или покупаете?
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Слуги научились бороться со всеми бедами,и даже с Короновирусом еще в пионерском возрасте.Опытные Чуваки
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Вы только по маскам собрались решать.Или земля на кону
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Если по маскам то трудитесь благодители вы наши.А больше ни-ни.Не надо.Не равен час
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