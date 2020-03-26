 В Італії за добу від Covid-19 померло 662 особи, загальна кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Італії внаслідок коронавірусу зафіксовано вже 8 165 смертей, збільшення порівняно з учорашнім днем становить 662 особи", - повідомили в Службі цивільного захисту Італії.
Після чотирьох днів падіння кількість нових випадків коронавірусу в Італії знову зросла. Сьогодні їх було 4 492.
Загалом в Італії налічується 62 013 активні випадки коронавірусу.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягає 80 539 осіб. 10 361 особа вже вилікувалася.
удостоверение у Зели упало не зря, Путин под "шумок" хочет "освободить". и Европа ниче не сделает
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:-
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
(тем более военных спецов, а не цивильных вирусологов)
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran 1 ч
До Італії з Росії замість лікарів приїхали військові.
Тепер у Італії скандал - адже пересування військових конвоїв на території країн НАТО має контролюватися військовими НАТО: