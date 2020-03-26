 В Італії за добу від Covid-19 померло 662 особи, загальна кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Італії внаслідок коронавірусу зафіксовано вже 8 165 смертей, збільшення порівняно з учорашнім днем ​​становить 662 особи", - повідомили в Службі цивільного захисту Італії.

Після чотирьох днів падіння кількість нових випадків коронавірусу в Італії знову зросла. Сьогодні їх було 4 492.

Загалом в Італії налічується 62 013 активні випадки коронавірусу.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягає 80 539 осіб. 10 361 особа вже вилікувалася.

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