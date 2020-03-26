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 В Італії за добу від Covid-19 померло 662 особи, загальна кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч

За останню добу кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу в Італії зросла до 8 165. Загальна кількість випадків коронавірусу в країні становить 80 539.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Італії внаслідок коронавірусу зафіксовано вже 8 165 смертей, збільшення порівняно з учорашнім днем ​​становить 662 особи", - повідомили в Службі цивільного захисту Італії.

Після чотирьох днів падіння кількість нових випадків коронавірусу в Італії знову зросла. Сьогодні їх було 4 492.

Загалом в Італії налічується 62 013 активні випадки коронавірусу.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягає 80 539 осіб. 10 361 особа вже вилікувалася.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184680
 
 
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Лекарство от коронавируса найдено!!В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч - Цензор.НЕТ 7898
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Иныицированных: Италия-80 тыс, США -78 тыс, Испания - 56 тыс, Германия - 43 тыс.
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х.з. что будет у нас, но как будто специально напустили, Дубинский грит что 1.7млн.
удостоверение у Зели упало не зря, Путин под "шумок" хочет "освободить". и Европа ниче не сделает
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Вже пишуть про 712 смертей, в ізоляції без симптомів 33648
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то есть в Италии около 10% от заболевших - летальній исход, жуть...
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Цікаво, що в Германії на 36000 всього 200 трупів
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Що дивного? Що в наскрізь корумпованій Італії всім приписують коронавірус, в силу різних причин.
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Interesno skolko v Germaiji liudej po vozrastu zabolela.U nas dopustim bolsinstvo s 20-40 let tak takim ne dolzno byt problem
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В несчастную Италию, где вирус полыхает,
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:-
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
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думаю так помогут...что б лучше и не впускали рашкиных сучьих быбл*дков
(тем более военных спецов, а не цивильных вирусологов)
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Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran 1 ч

До Італії з Росії замість лікарів приїхали військові.
Тепер у Італії скандал - адже пересування військових конвоїв на території країн НАТО має контролюватися військовими НАТО:
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Путлер доставил в Италию более 100 военных вирусологов,а также 14 военных транспортников с медикаментами и прочим хламом.Братана Берлускони спасать надоть..
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Ходорковский привёл статистику по смертности в Италии за сутки Что в прошлом году что в этом общее количество смертей примерно одинаковое
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я же говорил, перераспределение по диагнозу, люди умирают по возрасту, а триггер может быть разный: сердечно-сосудистые, онкология, коронавирус...
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В Москве нет карантина,усё работает в штатном режиме включая Метро,заявил Песков. В Італії за добу від Covid-19 померло 662 особи, загальна кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч - Цензор.НЕТ 9061
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Вот интересно.А есть ли среди пишущих здесь, знакомые, друзья, родственники, соседи которые заразились коронавирусом, или даже(не дай Бог) умерли от этого вируса ? Среди множества моих знакомых и т.д. таких нет. Все что мы узнаем, это из сми. Может все на самом деле обстоит не так?
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Создать панику и ветер в головах научились двое ,это Геббельс-Скабеева и ее бывший муж,которые не общаются больше...
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