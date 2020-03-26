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Все про:Лерос Гео (25) Тищенко Микола (19)

 "Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос

Народний депутат від СН Лерос стверджує, що його колега Микола Тищенко в 2008 році разом із партнерами заборгував банкам понад $2 млн, підробив документи і вивів заставне майно. Справу, за його словами, закрили на прохання Єрмака.

Про це Гео Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"25.01.2019 року проти Тищенка Миколи Миколайовича та його партнерів було порушено кримінальну справу номер 12019100010000521 за статтею 358 частина 1 Кримінального кодексу України", - стверджує Лерос.

За даними депутата, в 2007 році Микола Тищенко та його партнер Володимир Сітак отримали в банку під заставу нерухомості низку кредитів - на $328 тис, $260 тис і $450 тис.

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"У 2008 році Тищенко М.М. з партнерами перестав оплачувати кредити, за якими вони загалом винні понад 2 млн доларів. Пізніше через схему перепланування приміщень і перереєстрації цих приміщень за підробленими документами, вони вивели з-під застави все заставне майно", - стверджує Лерос.

За даними Лероса, слідчі підготували Тищенку і його партнерам підозру за статтею "підробка документів, печаток, штампів чи бланків".

Також читайте: Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка

"Але за інсайдерською інформацією, після перемоги Володимира Зеленського, Єрмак через Кличка попросив, після чого кримінальну справу було закрито і направлено в архів", - написав Лерос.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня народний депутат від СН Гео Лерос виступив із низкою різких заяв на адресу діючої влади. 19 березня в інтерв'ю Цензор.НЕТ він заявив, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заграє з агресором. А той, хто покладе на стіл президенту план створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, підставить Зеленського.

20 березня стало відомо, що президент звільнив Лероса з посади свого радника.

26 березня Лерос заявив, що в Офісі президента обжився чоловік без принципів, який торгує державою в Мінську. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.

Також Лерос звинуватив Єрмака в заступництві Германа Блінова, який нібито керує головними корупційними будівництвами Києва, і закликав "поділитися своєю інформацією про Єрмака", написавши йому на електронну пошту. Тоді ж він згадав і "кума Колю", який нібито "приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради". За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепа від СН Миколу Тищенка.

Тищенко у відповідь назвав заяви Лероса образою на президента і дитячими комплексами.

Слуга народу Тищенко взяв кредит, підробив документи і кинув банк на $2 млн, - нардеп від СН Лерос 01Слуга народу Тищенко взяв кредит, підробив документи і кинув банк на $2 млн, - нардеп від СН Лерос 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184679
 
   
 Топ коментарі
 
Кто-то удивлен? Не удивлюсь если среди слуг ещё есть те, которые убивали. 73% дебилов выбрали себе подобных уродов
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Вот у Коли Оболонского и спросите. Он под Савлоховыми ходил в 90-е. Точно в курсе. Правда он сейчас депутат в ОПГ "Слуга народа". Но это временно.
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Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив

Таки Кличко не такой уже и паинька.
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на який банк мав вплив Кличко (чи, точніше: був бенефіціаром), що прокурори закрили справу (а могли лише - зі зняттям претензій постраждалої юрособи)???
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Если копнуть всех то окажется что власть- ето одна сплошная банда и мафиозная структура, крепко между собой повязана вне зависимости партийных списков. Не зря же они так легко прыгают из партии в партию как шлюха по кроватям. А у лохтората все еще в глазах светит иллюзия что мы кого то на выборах выбираем
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О... тут і кримінал і корупція.... Доки ми ще терпітимо при владі цих подонків???? Єрмака. Зелю і все його найближче оточення треба судити... Мда... вони пробили "очередное дно"...
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*******, не скажите почему Тищенко за 5 лет правления Пети так и небыл осужден?
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Пфффф, а кого посадили, кроме пацана за перевернутый лик атцанации и добровольцев?
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Зебобик , гавкай громче , а то не слышно
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ALEX SUROVV

*******, не скажите почему Тищенко за 5 лет правления Пети так и небыл осужден?
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Потому что первоочередной задачей было восстановление армии и отражение агрессии. А вот почему зеленое говно, которое пришло и армию как раз разваливает- не только не посадила, а еще и набрало в депутаты насильников, воров и убийц - вопрос. Ведь у них же был упор что войны то и нет.
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Ха-ха ! Коля Абалонскій рипнувся поставити на місце вискочку,і отримав отвєточку.
Тіщєнко :
"Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 2106
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Гео Лерос мочи їх далі, все рівно кінец у зеленського та його собак один і дуже печальний.
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такий як у петі?
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Как то и не удивлён.Каков поп,таков и приход.
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Эта власть ворует еще больше, чем предыдущая!
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Хех! Я ж казав що нова влада буде ще гіршою. Не вірили.
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яких "шляхетних" людей обрали 73 відсотка виборців... Браво, пілять ... Браво !
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Тищенко - это будущей мэр Киева или нечего мелочиться и в президенты Украины? Зебили за таких голосуют
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И шо самое интересное, шо сейчас 72% молодым смартфонам и смартфонихам вместо мозгов это уже не интересно, что после них происходит в стране. они сейчас сидят в своих смартфонах и меджу собой пистят о том, какие еще новые игры появились сейчас в их китайских гаджетах.
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Консервы вскрылись,баночки лопнули,паучки разбежались
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Гео Лерос мочи їх далі, все рівно кінец у зеленського та його собак один і дуже печальний.
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Тищенко безмозглый идиот, но вероломный, жадный и хитрый, впрочем как и вся илитка! Я и не сомневаюсь, что так и было
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и Ермак наверняка в доле, если так давит на следователей
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сьогодні читаємо від лєроса на тіщенка...завтра від тіщенко на лєроса...не відволікайте від головного запитання - так а де посадки?
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від тіщенко на лєроса зранку вже було - це отвєтка
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Ну что ж,.. Зеленский потихоньку становится Порошенком, а Ермак Кононенком... И тому и другому понадобился всего год после начала каденции..
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Я так понимаю, Лерос - это новый Найем+Лещенко?
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Тут поднялся галдёж и лай. Ждём следующих новостей от Лерос-ИНФО.
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Какой же я лох и многие миллионы в этой стране лохи, если в этой стране даже сраный повар 3,14здит миллионами, то этой стране точно 3,14здец полный! Всегда знал что тищенко 3,14дор еще тот, но что бы на столько................ АБЗАЦ!
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При всех президентах были такие как Ермак, тищенко и подобные, и такие как Лерус, что всю "правду и неправду" сливали обществу. И все до сих пор живи-здоровы и ни в чем не нуждаются
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