 "Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос

Про це Гео Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"25.01.2019 року проти Тищенка Миколи Миколайовича та його партнерів було порушено кримінальну справу номер 12019100010000521 за статтею 358 частина 1 Кримінального кодексу України", - стверджує Лерос.
За даними депутата, в 2007 році Микола Тищенко та його партнер Володимир Сітак отримали в банку під заставу нерухомості низку кредитів - на $328 тис, $260 тис і $450 тис.
"У 2008 році Тищенко М.М. з партнерами перестав оплачувати кредити, за якими вони загалом винні понад 2 млн доларів. Пізніше через схему перепланування приміщень і перереєстрації цих приміщень за підробленими документами, вони вивели з-під застави все заставне майно", - стверджує Лерос.
За даними Лероса, слідчі підготували Тищенку і його партнерам підозру за статтею "підробка документів, печаток, штампів чи бланків".
"Але за інсайдерською інформацією, після перемоги Володимира Зеленського, Єрмак через Кличка попросив, після чого кримінальну справу було закрито і направлено в архів", - написав Лерос.
Нагадаємо, впродовж останнього тижня народний депутат від СН Гео Лерос виступив із низкою різких заяв на адресу діючої влади. 19 березня в інтерв'ю Цензор.НЕТ він заявив, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заграє з агресором. А той, хто покладе на стіл президенту план створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, підставить Зеленського.
20 березня стало відомо, що президент звільнив Лероса з посади свого радника.
26 березня Лерос заявив, що в Офісі президента обжився чоловік без принципів, який торгує державою в Мінську. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.
Також Лерос звинуватив Єрмака в заступництві Германа Блінова, який нібито керує головними корупційними будівництвами Києва, і закликав "поділитися своєю інформацією про Єрмака", написавши йому на електронну пошту. Тоді ж він згадав і "кума Колю", який нібито "приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради". За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепа від СН Миколу Тищенка.
Тищенко у відповідь назвав заяви Лероса образою на президента і дитячими комплексами.
Таки Кличко не такой уже и паинька.
*******, не скажите почему Тищенко за 5 лет правления Пети так и небыл осужден?
Тіщєнко :