 Два підтверджені випадки інфікування коронавірусом зафіксовано в Житомирській області, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Щойно отримав інформацію про те, що в Бердичеві та Малині виявили нові зареєстровані випадки Covid-19... В обох випадках визначено контактних осіб", - написав Бунечко.

За його словами, в Бердичеві захворювання встановлено у чоловіка 1972 р.н. "Перед госпіталізацією хворому було зроблено швидкий тест, що не виявив коронавірус. Пацієнта було госпіталізовано 23 березня в інфекційне відділення Бердичівської міської лікарні, до цього був на самоізоляції", - розповів глава обладміністрації.

У Малині коронавірус виявлено у чоловіка 1964 р.н., повідомив чиновник. "Надійшов у Малинську міську лікарню 25 березня, до цього спостерігався у приватного сімейного лікаря. На момент звернення до лікаря прояви хвороби не виявлялися. Через погіршення його стану направлений в інфекційне відділення", - розповів Бунечко.

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