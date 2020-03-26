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Все про:Лерос Гео (25) Тищенко Микола (19)

 Образа на президента і дитячі комплекси, - "слуга народу" Тищенко про заяви свого колеги Лероса

Нардеп від СН Гео Лерос виступив проти створення Координаційної ради після того, як Зеленський звільнив його з посади радника.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки народного депутата Гео Лероса звільнили з посади позаштатного радника президента, той враз вирішив стати політиком та виступив з епатажною заявою: зрада, корупція, зрада, і тут він - увесь у білому", - написав Тищенко.

Депутат вважає, що заява його колеги Лероса продиктована "особистими образами". ""ещодавно Президент видав указ про звільнення Лероса з посади радника, ось той вирішив рубанути "корупцією по зраді". До останнього часу його все влаштовувало, але позбавлення посвідчення радника "враз отверезило"", - пояснив він.

Тищенко запропонував Леросу писати про докази політичної корупції "не Цукербергу", а в СБУ, ДБР і Офіс генпрокурора.

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"Такі публічні сповіді в Fаcеbook – це ніщо інше, як початок нової політичної гри, продиктованої, не виключено, якимось новоявленим "гетьманом", яких в Україні не бракує. Це друга причина появи цієї "зради"", - вважає Тищенко.

"Хочу застерегти пана Лероса від необачних кроків, що остаточно розколюють мою любов до київських муралів", - підсумував він.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня народний депутат від СН Гео Лерос виступив із низкою різких заяв на адресу діючої влади. 19 березня в інтерв'ю Цензор.НЕТ він заявив, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заграє з агресором. А той, хто покладе на стіл президенту план створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, підставить Зеленського.

20 березня стало відомо, що президент звільнив Лероса з посади свого радника.

26 березня Лерос заявив, що в Офісі президента обжився чоловік без принципів, який торгує державою в Мінську. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.

Також Лерос звинуватив Єрмака в заступництві Германа Блінова, який нібито керує головними корупційними будівництвами Києва, і закликав "поділитися своєю інформацією про Єрмака", написавши йому на електронну пошту. Тоді ж він згадав і "кума Колю", який нібито "приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради". За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепа від СН Миколу Тищенка.

Образа на президента і дитячі комплекси, - слуга народу Тищенко про заяви свого колеги Лероса 01Образа на президента і дитячі комплекси, - слуга народу Тищенко про заяви свого колеги Лероса 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184676
 
 
 Топ коментарі
 
Не партия СН, а сходняк криминалитета. Вот и Коля Оболонский голос подал. Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 4642
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Этот Тищенко просто омерзителен ,Чечетова чем-то напоминает ... Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 3003
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коля оболонский подал голос....пойду окно на проветривание открою
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Не партия СН, а сходняк криминалитета. Вот и Коля Оболонский голос подал. Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 4642
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"Хочу предостеречь господина Лероса от опрометчивых шагов, окончательно раскалывающих мою любовь к киевским муралам", - подытожил он.Источник: https://censor.net.ua/n3184676
А кому какое ...( пардон, мат) до его отношения к муралам?
Мне! лично мне, а возможно и многим другим, важна информация.
И, опять таки, БУМАЖКА. Простая тупая бумажка, которая ФИКСИРУЕТ факт, когда было интервью и когда уволили Лероса
Пы.сы. Я не за тех, кто вошел в "слуг".., но!!! если и там были много-мало адекватные, то Тищенко по любому последняя тварь, к мнению которой я бы прислушалась
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А вот взял бы, Колян и рассказал всем журналюгам, как так получилось, что сегодня ВСУ КОРМИТЬ НЕ ЧЕМ И НЕ КОМУ! При "барыге" было чем, и система новая была, а сегодня, как при Кучме, НЕ ЧЕМ. И Офис Пид..са просит Кличко на БЕЗОПЛАТНОЙ ОСНОВЕ АРМИИ помочь. Доказательства прилагаю. Читайте и наслаждайтесь.
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26814/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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Я и сейчас там,где была, и судя по всему не там, где 72%
За дерьмо не голосую
Нулевкам - привет и вопрос -обратка "где были вЫ?"
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зелене лайно почало розлагатися і неприємно бздіти..
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таки да! Зеленский засрался по уши! если срочно не начнет садить коррупционеров,рейтинг Зеленского упадет ниже уровня канализационной трубы
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А щас у него какой рейтинг? Вы давно в киевских маршрутках ездили? Там что не лицо - то красноречивый рейтинг ***********
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"Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос
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Посягнув на святе. Тому навіть правда тут не проходить.
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коля оболонский подал голос....пойду окно на проветривание открою
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Та ладно, комплекс неполноценности, у того, кто себя называет пызыдэнтом
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Этот Тищенко просто омерзителен ,Чечетова чем-то напоминает ...
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Каков поп - таков приход. Он отбирал не умнее себя.
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тищенко тупоголовый что-то вякает там еще.тебе с зелЯй скоро на ростов Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 2836
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Насколько я помню, то сначала Лерос выступил против этого "совета", а уже затем его уволили...
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Точно так.
Коля Оболонский просто соврал, привычный отмазняк лепить.
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Коля имбицил ,что то о комплексах слышал . Коля комплексы -это комплексные обеды , а ты что имел ввиду ?
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Среди СН - не такой уж и редкий.Впечатление, что их там большинство.Но только не "поцев". Полупоцев. На большее они не тянут.
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миколка, що правда в очі коле. Чмошник разом із зеленським.
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А по суті Тищенко не став дискутувати. Просто відповів за принципом базарної баби - "сам дурак". Це тому, що створення Координаційної групи з сепарами є здачею національних інтересів.
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Колян, він тебе та єрмака назвав бандюками. До чого тут Янелох?
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Помиляєтесь, "срань" буває тілько безродною.На те вона і "срань".
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Первую строку читаем и дальше можно не читать.
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Якщо у Лероса дитячі комплекси виявилися озвученням правди, то мені страшно уявити: які ж дитячі комплекси були у найвеличнішого, що вилилося в тотальну брехню, злопам'ятство та страх перед патріотами держави, в якій він живе?
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Вибачте, але ви не "слуги народу" а "стерви недолугі".
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О, Коля Олонский, це дійсно експерт з міжнародної політики, договорів та всього такого. Головне не забути насос.Отправить
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ну, звісно, це ж так по-дорослому - дерибанити київську землю
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А можно этих 3,14 да ров перестать называть " слуги народа", даже в кавычках?
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Цікаво у ТИщенка тіки ГАЛСТУК ЗЕЛЕНИЙ чи білизна теж ЗЕЛЕНОГО кольору, щоб Зе було приємно?? Де ж він їх понабирав цих.....ЗЕЛЕНОКРОВАТОЧНИКІВ........
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Схоже, що Лерус розворушив осине гніздо київської мафії.
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Коля Оболонский в 90х был бандитом и насильником. Да и сейчас - точно такой же уголовник Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 2288
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Даже не знаю на какого президента обижаются Вова с Колей,да и поздно им рассказывать о своих детских комплексах,в возрасте янелоха оба мальчика,но СБУ,прокуратура,гебеэровцы должны уже проверять факты изложенные украинским депутатом.
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- Обида на президента - Який неймовірно-космічний рівень інтелекту Можна переводити у 2-й клас початкової школи...Обдарована дитина..
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Якби ще й здох - то ціни б йому не було.
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Тищенко предложил Леросу писать о доказательствах политической коррупции "не Цукербергу", а в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора. /Клоуны и шутники не только в 95-м квартале. Баканов - бывший юрист "Квартала" Коломойского ,в 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.Венедиктовой руководит Портнов, слуга того же Коломойского.
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А тищенко взагалі знає що в Україні війна? І чому це падло з таким рилом не захищає країну і за шість років не був мобілізований?
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Народ завважте, до дубинського у коляна немає жодних питань і до бужанського немає. Питання є лише до тих каже правду про новітніх бариг зешобли.
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тищенко как лижется? а лерос ведь не о зельце а о ермаке говорил.....
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зелене лайно почало розлагатися і непріємно бздіти
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