 Образа на президента і дитячі комплекси, - "слуга народу" Тищенко про заяви свого колеги Лероса

Про це народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки народного депутата Гео Лероса звільнили з посади позаштатного радника президента, той враз вирішив стати політиком та виступив з епатажною заявою: зрада, корупція, зрада, і тут він - увесь у білому", - написав Тищенко.

Депутат вважає, що заява його колеги Лероса продиктована "особистими образами". ""ещодавно Президент видав указ про звільнення Лероса з посади радника, ось той вирішив рубанути "корупцією по зраді". До останнього часу його все влаштовувало, але позбавлення посвідчення радника "враз отверезило"", - пояснив він.

Тищенко запропонував Леросу писати про докази політичної корупції "не Цукербергу", а в СБУ, ДБР і Офіс генпрокурора.

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"Такі публічні сповіді в Fаcеbook – це ніщо інше, як початок нової політичної гри, продиктованої, не виключено, якимось новоявленим "гетьманом", яких в Україні не бракує. Це друга причина появи цієї "зради"", - вважає Тищенко.

"Хочу застерегти пана Лероса від необачних кроків, що остаточно розколюють мою любов до київських муралів", - підсумував він.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня народний депутат від СН Гео Лерос виступив із низкою різких заяв на адресу діючої влади. 19 березня в інтерв'ю Цензор.НЕТ він заявив, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заграє з агресором. А той, хто покладе на стіл президенту план створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, підставить Зеленського.

20 березня стало відомо, що президент звільнив Лероса з посади свого радника.

26 березня Лерос заявив, що в Офісі президента обжився чоловік без принципів, який торгує державою в Мінську. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.

Також Лерос звинуватив Єрмака в заступництві Германа Блінова, який нібито керує головними корупційними будівництвами Києва, і закликав "поділитися своєю інформацією про Єрмака", написавши йому на електронну пошту. Тоді ж він згадав і "кума Колю", який нібито "приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради". За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепа від СН Миколу Тищенка.