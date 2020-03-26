EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3942  38
Все про:ВР (7327) Зеленський (4911) фракція (102) позачергове засідання (33)

 "Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій "Слуга Народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та "Європейська Солідарність", а також депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.

"Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи", – сказав Президент.

Читайте також: Зеленський закликав народних депутатів не боятися коронавірусу і продовжувати працювати

"Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України. Він також поінформував про заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню COVID-19", - говориться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184674
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Від чого в хворих різко загострились симтоми хвороби.
 показати весь коментар
 
 
Щось Зеленського рознесло.Бобіки підкажіть,чому?
 показати весь коментар
 
 
Та фиг его знает... Вам - Петя-растам всё не угодишь...
 показати весь коментар
 
Голосуй не голосуй .... "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп - Цензор.НЕТ 8059а кушать то хотЦа...
 показати весь коментар
 
Вот же *******! Раньше, когда был "турбулентный" режим, он не просил, а приказывал! Уж коли ему так припекло, то неплохо бы депутаты сначала вытащили его в сессионный зал, чтобы о своих (и ЗЕрмака) делишках в Омане отчитался.
 показати весь коментар
 
 
Суббота (шабат) особый день. В шабат нельзя писать, а читать можно только религиозную литературу. «Каждый, кто нарушает субботу, -отвергает всю Тору Публично нарушающий субботу приравнивается к нееврею».
 показати весь коментар
 
 
Разве что в костюмах химзащиты "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп - Цензор.НЕТ 5454
Рискованно это, по Куршавелям многие катаются, носителями вируса может быть кто угодно, посмотрим, у кого сил хватит
 показати весь коментар
 
не-не, хай и без масок идут, хоть от кого-то избавимся
 показати весь коментар
 
 
Та пускай собираются. Посмотрим экслюзивный показ мод на защитные костюмы и маски.
 показати весь коментар
 
просьба была встреченна бурными и продолжительными овациями.
 показати весь коментар
 
 
За сколько продал средства защиты,убиенной тобой Украины???
 показати весь коментар
 
 
А осел разжирел на госхарчах...скоро сало капать начнет...
 показати весь коментар
 
 
***хокку (почти)
на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал как все
 показати весь коментар
 
Зеля , ты что, хочешь выморить депутатов КОВидом, чтобы самому остаться царствовати и всем владети ?
 показати весь коментар
 
 
когда есть неутолимая жажда дерибана - инстинкт самосохранения отключается
 показати весь коментар
 
Зеленский провидением похож на Ющенко. Значит следующим будет Янукович.
 показати весь коментар
 
 
Ющенко по перше державник ,по друге він був хороший фінансист ,а це всього промосковський клоун.
 показати весь коментар
 
 
так с его просьбой работать в карантин...там не одна Эрика крякнет ))))
 показати весь коментар
 
 
"Если вы не прийдете , то это сорвет 666ю печать Бога и наступит Апокалипсис....."
Театр должен быть театром!
 показати весь коментар
 
Народ .Кто может прокоментировать.За что они собрались голосовать.Ничего не понятно.Да еще и в суботу
 показати весь коментар
 
 
Надо помочь его клоуна дружкам набить карманы за счет украинского народа.
 показати весь коментар
 
Какие вопрсы собираються выносить.Что решать будут
 показати весь коментар
 
 
О влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
 показати весь коментар
 
 
"Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп - Цензор.НЕТ 2206

Какое прекрасное фото!
В нем все прекрасно.
Вся суть криворожского быдла.
Жизнь удалась. Можно с ногами залезть на мраморный с позолотой стол. Сфоткаться на фоне непонятных, но красивых флагов и гербов (а, это государственная символика Украины? та шо вы говорыте, надо же...). Пипл схавает.
Тьфу, блеать.(с)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору