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Все про:Буковина (298) карантин (1225) COVID-19 (2018) Осачук Сергій (9) коронавірус (759)

 Три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу, - голова ОДА Осачук

Станом на 26 березня у Чернівецькій області офіційно підтверджено 3 нові випадки одужання від коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція", — сказав він.

Осачук уточнив, що серед цих трьох людей є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть вранці 27 березня.

Водночас він розповів, що 26 березня у Чернівецькій області перевірили 20 зразків, з яких 5 дали позитивний результат — тобто це 5 нових випадків інфікування на Буковині.

"Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох осіб жіночої та трьох чоловічої статі, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років", — уточнив голова ОДА.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 людей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184672
 
 
 Топ коментарі
 
Я вже отримав. Пароль той самий! Хто ще отримав?

Три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7454


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Ну як швидко, цих поклали в лікарню ще 5 березня.
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Слишком быстро на поправку пошли, подозрительно...
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Слишком быстро на поправку пошли, подозрительно...
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Ну як швидко, цих поклали в лікарню ще 5 березня.
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Ну в среднем лечение занимает 20 дней. Так что нормально все.
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Я вже отримав. Пароль той самий! Хто ще отримав?

Три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7454


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я вже давно отримав, більше місяця тому
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Главное чтобы они перестали быть вирусоносителями.
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"...но могут выделять вирус" забыл сказать.И чем лечились,парацетамолом? Тогда "вылечились" точно
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І що означає "вилікувались"? Там наслідки такі... не факт, що "одужання" краще за смерть.
Інвалідність, постійна гіпоксія, людина фактично прикута до ліжка, до туалету повзає, хапаючи повітря немов риба на піску... І не всіх доглядатимуть, бо таких калік буде більше, аніж ампутантів після світових війн. А невдовзі й смерть.
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Хочу назвать одно лекарство. Сидите, блин, дома!!!

Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.

Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
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