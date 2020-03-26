 Три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу, - голова ОДА Осачук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція", — сказав він.
Осачук уточнив, що серед цих трьох людей є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть вранці 27 березня.
Водночас він розповів, що 26 березня у Чернівецькій області перевірили 20 зразків, з яких 5 дали позитивний результат — тобто це 5 нових випадків інфікування на Буковині.
"Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох осіб жіночої та трьох чоловічої статі, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років", — уточнив голова ОДА.
Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 людей.
Інвалідність, постійна гіпоксія, людина фактично прикута до ліжка, до туалету повзає, хапаючи повітря немов риба на піску... І не всіх доглядатимуть, бо таких калік буде більше, аніж ампутантів після світових війн. А невдовзі й смерть.
Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.
Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.