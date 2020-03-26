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Все про:бюджет (753) Кабмін (3990) Слуга народу (743) Дубінський (91)

 Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський виступив проти секвестру державного бюджету, який пропонує Кабінет міністрів.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Спроба забрати у місцевої влади доходи від акцизів, зупинити фінансування інфраструктурних проектів, знизити фінансування медицини, освіти та науки - виключно для того, щоб за рахунок всіх громадян країни віддати гроші іноземним фінансовим спекулянтам, для яких побудована піраміда держоблігацій - не припустима.

Продати надра, знищити малий бізнес, залишити без грошей вкладників банків-банкрутів, скасувати захист робітників трудовим кодексом та припинити існування профспілок та пенсійної системи можуть тільки ті, кому Україна - байдужа. Я - не з ними", - заявив Дубінський.

Читайте також: Запропонований Кабміном секвестр бюджету нереалістичний: дохідну частину буде суттєво недовиконано, - секретар бюджетного комітету ВР Цабаль

Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн.

Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - слуга народу Дубінський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184671
 
 
 Топ коментарі
 
Говорящий анус Коломойского издал какие-то звуки ?
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- Карл Маркс был экономистом.
- Как наш дядя Изя?
- Нет, наш дядя Изя - старший экономист.

Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8273

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Говорящий анус Коломойского издал какие-то звуки ?
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Дубинский кстати вполне возможно станет новым президентом когда Зеля или свалит или его свалят

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ну єто вряд ли.

мертвечук в очереди
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Ты дебил? продажная журнашлюха , честно насосавшая на 23 квратиры и 17 машин, не москвичей, мечтающая о том, чтобы с беней ввергнуть страну в дефолт, чтобы лет 10 страна была в глубой опе и в рабах у рашки? Ты точно дебил, или кремлевский памперс
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Дубинский идет на вместе с беней далеко и желательно навсегда
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Кстати, БЕбушка же дюже вумная, почему не скажет своему холую, что он уже гоняет антипиарную дерьмоволну вокруг своего папика?
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- Карл Маркс был экономистом.
- Как наш дядя Изя?
- Нет, наш дядя Изя - старший экономист.

Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8273

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и жил на нетрудовые доходы фридриха-полюбовника сваго!
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То трохи інакше.
- тату, тату, а хто такий Кароль Маркс?
- сину, то такий економіст був.
-це як наша тьотя Сара?
-ні, тьотя Сара - старший економіст. )))
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Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020.
Одна часть банды Зеленского подняла бунт против другой части банды Зеленского. На "Титанике" имени Зеленского.
Бунтарей придётся покупать, а для этого выводить собственные средства из кипрских оффшоров. На это не согласятся мама Римма и боевая подруга Мендель - им ещё жить на эти деньги в изгнании. Власть, Володя, не шаурма с вокзала - потекла из рук, галстук не подставишь.
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Говорящая дупа Бени ,что слишком последнее время воняет
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Набуя ви його взагалі в новини пхаєте. Він же просто "піздіт наши дєньгі".
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Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1191
это седьмой презедент Украины!
могу на яшик пива забиться
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Якщо тільки такого пива, де термін придатності давно минув.
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Этот дубинский так врал, что следователь решил продавать билеты на его допросы.
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Ок , пусть тогда предложит какие статьи нужно урезать, критиковать все мастера.
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Умеет же Задница Коломойского манипулировать понятиями.
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Зеленский стал думать что он уже мальчик большой, взрослый и пытается дистанционироваться от Коломойского, отпихнуть неотпихуемое. Коломойский через Дубинского показывает кто в доме хозяин.
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Осень покажет ,кто в доме хозяин.Пока люди типа Трухана и Гепы правят на местах, Украине воли не видать.
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Саша и компашка -демагоги-матершинники.Таких людей надо на улицу-дороги мести.
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как уже этого дубинского везде много! какой то ****** на его языке...дубинский... дубинский ...аааа.... дубинский .затрахал уже всюду дубинский...складывается впечатление что он глава и партии и страны и глава всего что есть...всё дозволено и всё он знает про всех и про всё....((
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Любят у нас все говорить правильные слова и о народе заботиться, пока к корыту не получат доступ, а потом все делают в точности наоборот.
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Потому и надо смотреть не на их слова - а на их предыдущие дела.
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Тобто бидло, яке залежить від Коломийського щось там тявкає! Для чого це? Мабуть розуміє, що після сіквестру їх будуть бити, можливо ногами!
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жопы коломойши - ты лучше роть мыль скоро тебя драть будут
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Бонифация стало много . Шура , тебя папа ждет на сеновале .
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это хорошо,что они ругаются...это не на пользу коломойше.
но с другой стороны-усиливается ермак и прочие портновы.
как бубочке пропетлять между сциллой и харибдой?
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За псевдокритикой создает ореол борца, что-би потом кричать о политических преследованиях. Почувствовал близкую кончину подонок.
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Объясните хто такой конкретно этот человек с бородой, хто знает объясните нам, невежам ? Мы все здесь собравшиеся недавно увидели его в зомбоящике и все подумали, шо это Кончита Вурст и она счас нам споет..
Мы все настроились на шлягер а оказалось, шо это не баба с бородой а какой-то мужик и он рассказывает про какую-то свою или чужую политику.
Хто знает шо это такое и за кого он поет разъясните, если у вас есть на это время. Спасибо.
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..ну если скинутся хозяева и слуги ихонные, то и секвестировать бюджет не придется... Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9623
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дубінський-чепушинський лайно коломойши!!
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