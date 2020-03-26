 Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - "слуга народу" Дубінський

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Спроба забрати у місцевої влади доходи від акцизів, зупинити фінансування інфраструктурних проектів, знизити фінансування медицини, освіти та науки - виключно для того, щоб за рахунок всіх громадян країни віддати гроші іноземним фінансовим спекулянтам, для яких побудована піраміда держоблігацій - не припустима.
Продати надра, знищити малий бізнес, залишити без грошей вкладників банків-банкрутів, скасувати захист робітників трудовим кодексом та припинити існування профспілок та пенсійної системи можуть тільки ті, кому Україна - байдужа. Я - не з ними", - заявив Дубінський.
Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн.
мертвечук в очереди
- Как наш дядя Изя?
- Нет, наш дядя Изя - старший экономист.
- тату, тату, а хто такий Кароль Маркс?
- сину, то такий економіст був.
-це як наша тьотя Сара?
-ні, тьотя Сара - старший економіст. )))
Одна часть банды Зеленского подняла бунт против другой части банды Зеленского. На "Титанике" имени Зеленского.
Бунтарей придётся покупать, а для этого выводить собственные средства из кипрских оффшоров. На это не согласятся мама Римма и боевая подруга Мендель - им ещё жить на эти деньги в изгнании. Власть, Володя, не шаурма с вокзала - потекла из рук, галстук не подставишь.
это седьмой презедент Украины!
могу на яшик пива забиться
...
но с другой стороны-усиливается ермак и прочие портновы.
как бубочке пропетлять между сциллой и харибдой?
Мы все настроились на шлягер а оказалось, шо это не баба с бородой а какой-то мужик и он рассказывает про какую-то свою или чужую политику.
Хто знает шо это такое и за кого он поет разъясните, если у вас есть на это время. Спасибо.