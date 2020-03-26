 Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення"

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо я хочу подякувати главам церков, які проводять богослужіння онлайн. Дякую за вашу свідомість і турботу про здоров'я людей. Ще раз закликаю інших глав церков перейти на таку практику, усвідомивши небезпеку великого скупчення і відповідальність за життя своїх парафіян", - сказав він.

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