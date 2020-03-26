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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення"

Президент України Володимир Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн і подякував тим, хто вже це зробив.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо я хочу подякувати главам церков, які проводять богослужіння онлайн. Дякую за вашу свідомість і турботу про здоров'я людей. Ще раз закликаю інших глав церков перейти на таку практику, усвідомивши небезпеку великого скупчення і відповідальність за життя своїх парафіян", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184669
 
 
 Топ коментарі
 
Щось забагато в нього зверненнь а нічого про те що вони зробили. Скільки продали наліво масок і скільки на цьому заробили. Чи закрили експорт зерна та продуктів? Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления" - Цензор.НЕТ 6711
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В год Крысы,сидим по норам и жуем Валежник
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что, опять? сколько можно постить этого российского клоуна зеленского.
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Щось забагато в нього зверненнь а нічого про те що вони зробили. Скільки продали наліво масок і скільки на цьому заробили. Чи закрили експорт зерна та продуктів? Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления" - Цензор.НЕТ 6711
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сколько записали - столько и выдали...сделали записи чтоб народ не забывал на несколько дней хватит..(как "мыло" многосерийное)...)))))
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Милое дело организовывать мероприятия, эффективность которых практически невозможно оценить неспециалистам.
А я всё мечтаю услышать от зелёной власти, какая избрана стратегия противостояния пандемии... Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления" - Цензор.НЕТ 943
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Ну почему же. Многие признают, что в конце концов переболеют все, кого эта зараза берёт (берёт далеко не всех) и надо не пытаться делать невозможное убивая экономику.
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Если половина населения усопнет, то зачем та экономика?

\\\\\\\
И относительно небольшое количество смертельных случаев (чуть меньше 200 человек по всей Германии) в сравнении с другими странами (к примеру в той же Италии количество умерших уже составляет больше 7 000 человек) является тому ярким подтверждением. Да, мы болеем, и заболевших по всей Германии уже больше 35 000. Более того, ожидается, что около 60-70% населения переболеют Короновирусом и что вся ситуация затянется минимум до мая. Но мы также и выздоравливаем (более 3 000 выздоровевших людей), что всё же вселяет оптимизм в будущее.
Немаловажную роль в этом сыграло правительство (которое быстро и четко выработало правильную стратегию борьбы с вирусом) и отличная система здравоохранения Германии, которая по праву считается одной из лучших в Европе. И самое главное это люди - у которых есть четкое осознание и понимание происходящего, которые четко знают, что нужно делать и как себя вести. Которые думают не только о себе, но и о других. Которые понимают, что если был контакт з больным, и при этом у человека не проявляются никакие симптомы заболевания, это еще не значит, что он не заражен-более того, он может быть потенциальным разносчиком болезни. \\\\\\\
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Если половина населения усопнет, то зачем та экономика?

--
Для половины, которая останется. Если поставить планы сохранить всех любой ценой, убьём экономику и умрут все.
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пусть трамповцы помогают, для них это шо вам сигарет купить. Ракеты отняли? - отняли. это им сотни млрд. сэкономило!
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Вопрос от "шмаркли" -а шо такое "стратегия", ?
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Ответ от меня: Звони сценаристу, он погуглит потом объяснит
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Ну ежели сцЫнарист в Googl шото понимат... То - таки ДА!
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По Webex))) бугага. Надо только прихожан предварительно замьютить)
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вот житуха у Резидента зеленского, полгода сидел в фейсбуке а эти полгода каждый день снимает нам короткометражки со своей противной мордой))) чем бы зе не тешился, лишь бы не президентские обязанности выполнять
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я ваще не понял этой смычки от попов и ксензов???
у каждого верующего есть крест
у неверных - ковер
четки или шо там еще
я могу поговорить с богом всегда
а кто не крещеный - оно ему и не нужно
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тебе то шо???
жы2 может и поменять веру
а животных ваще не крестят
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А зачем об этом говорить прихожанам московского шаманата? Помоему наоборот пусть ходят по своим сатанинским капищам. Я бы их ещё подвозил бы!
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дооо, а вдруг твоя бабушка - гундяевка? пусть ходит?
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Пам'ятаємо його слова про середньовіччя, коли він "осознав опасность большого скопления".
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Пане Олександре - най мене качка кОпне і з десяток курок вбрикне --- але я - ЗА !
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Нехай арештовують рпцешників.Вони ніякого карантину взагалі недотримуються.Вони перед законом рівні.А то щось дуже офігіли.
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Невже закон не дозволяє просто прикрити їхні притони? Ізраїль закрив синагоги - храми державної релігії. А тут - смітники філії ворожої держави.
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OldCat Їх і попередники не закрили,бо там було повно прихожан рпц.По закону звісно можна закрити,але немає кому це робити.
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Я би їм усім (окрім військових капеланів) запровадив би "переатестацію" (ліцензування, сертифікацію).
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OldCat Такого немає.Хоча дивлячись,що під переатестацією розуміти.
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За мінімумом - будь який театр, клуб, кінотеатр підлягає регулярним перевіркам санслужби, пожежників та інших служб. Зобов'язати усі служби проводити аналогічні перевірки у культових спорудах. Разом з НАБУ щоби ніхто не відкупився.
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а что еще явашвыроку остается... только призывать...
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Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления"

Шо значит призвал, Валера? Двери в церкви на месяц заколотил и номер статьи на них нарисовал, за нарушение карантина. А то одних в обязательном порядке, а тут просил..
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И кому в обязательном порядке? АТБ цены не повышать? Радуцкаму маски и спирт не продавать? Аграрникам зерно не продавать? И так по ниспускающему наклону!
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причому, двері обовязково "заколачівать", коли весь прихід вже буде всередині церкви Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 5324
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Наш президент - Короновірус! Його слухають і бояться всі! Він головний!
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Борис - борись! От наркозависимости есть лечение!
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какое ж оно примитивное...
церквам - на онлайн, а вот зраде - пахать в зале...
где логика??? что б да, так нет!!!
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працює! це саме головне... бо і лікарні і хлібопекарні і магазини і копи і МЧС і єлектрики і водії і АЗС....і ще багато-багато тих хто прцює... щоб їнші могли пересидіти ******... а яка користь (польза) від ради... а тільки одна - користь (корысть) і якшо вони не працюють (і не отримають зарплати і таке інше) то і на держ.бюджет буде легше... (наївняк? так?))))
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Ты что ли??? Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 6694 Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 6694 Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 6694 Ну для твоей специфической работы из дома выходить нет необходимости
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если Рада онлайн или даже во дворе - законы недействительны будут. прямое нарушение Конст.... а, ну да, тогда пусть хоть по трубам морзянкой стучат то)
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Зеля, священники служат в пустых храмах, чтобы минимизировать риски, а твои бояре состояния сколачивают на коронавирусе. Кстати, существует пророчество, что храмы будут восстановлены и сиять золотом, но в них нельзя будет ходить. Вот мы и дожили до исполнения этого пророчества. Кстати, это один из признаков близости пришествия антихриста. Верующие это пророчество знают.
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так антихрист, вже прийшов.... ще минулого року.....куди не поїде - там біда Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 4934
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кстати знаки реально есть. или даже посм. на кучу историй о ворожбе и т.д.
о.. о б*же(бежит причащаться и становиться опять христоедином))
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Когда фейз ************ появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его гнусавый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.

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уважаемые работники культа
займитесь непосредственной работой
волонтеры
врачи
и отпевать тоже никто не отменял
после остановки болезни донесем все сполна
причем золотыми коронками и серебряными кольцами
сбередений хватит не у всех на весь карантин
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..а кто против?..РПЦ,филиал кирилки-курилки?..так пусть закон выполнят и табличками законными себя обозначат, чьих они чуваков залесских, холопы-холуи . Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 9224и вопрос сам закроется, народ вряд ли во вражью церковь пойдет, ну разве упоротые самые...
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президент нагороджує перебування вдома додатковою виплатою 1000грн на тиждень.
перейдіть за посиланням та заповніть форму для отримання виплат.
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Как так? Интернет же сотонинское изобретение? Ах да, "бохдал"
Но вот миллион попов покамлает чтобы напр. у Попы Римского прошел насморк - пройдет? Ответ знают даже веруны - нет, не пройдет, Попе закапают капель и вот тогда пройдет. Ах да, капли ведь тоже "бохдал"))
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Борис Козлов 6516a265 Папа Римський це взагалі намісник бога на землі.Він повинен людей зцілювати,але як видно цього немає.Хоча віруни продовжують в казочки вірити.
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Невзоров з гумором розповів як Паапа Климент з чумою "боровся".... земля була потім дуууже родючою)) "намісник" зігнав гіпер-стадо віропітеків на "молебен проти чуми" Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 1293
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"усвідомивши небезпеку великого скупчення"- в києві дійсно завелике скупчення дибілів з каґалу.
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Так интернет это ж от лукавого,от дьявола. По нему служение вести?
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Есть такой поп-блогер Саша Дедюхин, высрал: Бох дал нам моб. связь..... как только я не обосрался от возмущения вперемешку с хохотом - х.з.)))
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Та обісрався.
За кацапську сєкту образився ?
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эти секты все - как кушать г*вно, только кацапы кушают без ничего, а наши на бочку дают литр меда и гыгыкают что у кацапов говно без оного.
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В 35 статье Конституции Украины сказано: «Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою, як обов'язкова».
Поэтому православные христиане с тревогой восприняли речь светского шестого президента Украины, касающаяся празднования христианской Пасхи.
«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях».
В отличие от сродников президента, которые празднуют праздник Песах дома за столом, христиане на Пасху идут в церковь на всенощное бдение.
Атеист-*********** из Кривого Рога уже не стесняется и открыто показывает на пальцах оккультную символику, которой приветствует своего хозяина, приведшего его к власти - сатану. Падшего ангела - Люцифера, раздражают христианские праздники, во время которых чаще, чем обычно, воздаётся слава Богу. Поэтому против Всевышнего *********** будет вести войну и угнетать святых.
Дойдет даже до того, что кощунник «возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Цитата из книги Даниила 7 глава 25 текст.
Примечание:
«Коза́», также известная под названиями «рожки», «рога», «распальцовка», «подкова» - жест в виде мизинца и указательного пальца, выставленных вперёд, в то время как средний и безымянный прижаты к ладони. Жест по форме напоминает голову рогатого животного. Википедия.
https://www.youtube.com/watch?v=qTEqeZ3PsmE
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ты еще смердиш после вчерашнего
кого ты можеш потролить???
шлакк
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Пам'ятаю агітплакат ще совкових часів:
Шепчет бабка "Алилуйя",
"Чудотворный" лик целуя.
Бабка рожей заразилась -
Вот тебе и Божья милость!

Натяк зрозумілий?
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Зеленый придурок. Какая церковь онлайн. От же идиот!!!
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"Маю маску, то не захворію". Але це не так.
Наука та досвід інших країн показує, що найчастіше вірус підхоплюють не на вулиці, а вдома від інфікованих членів своєї сім'ї. Тобто більшість людей захворіли від близьких, з якими ділили спільний простір тривалий час.
Коли ми кілька хвилин стоїмо в маркеті - це не близький контакт.
Близький контакт - це коли люди летіли кілька годин поруч в літаку. Це про 14 випадків в Києві, які разом летіли з Женеви. Вони не мали температури, їх з літака відпустили додому, де вони вже легко могли передати вірус своїй сім'ї.
Відсутність температури - цього замало, щоб розуміти, чи людина інфікована. Тому розумний спосіб запобігання розповсюдження вірусу - це відокремити людей з високим ризиком інфікування. Тобто взагалі унеможливити їхні контакти з іншими людьми. Бо більшість людей не розуміє, що таке самоізолювання. Це не просто сидіти вдома, це стовідсоткове уникнення від контакту з членами родини.
Якщо ви вже ділите одне помешкання, то після користування ванною кімнатою її треба дезінфікувати, також слід мати свій окремий посуд тощо.


Швидкий тест - це забір крові й за 15 хвилин маємо результат. Але він показує антитіла, а не сам вірус. А ці антитіла з'являються від 4 до 7 днів після інфікування.
Тому у 10-15% відсотків випадків інфікованим людям тест показує хибний негативний результат. Це не дуже добре, бо люди можуть розслабитися і не ізолюватися.
Але швидкі тести попри все допомагають у тому випадку, коли позитивний результат дає розуміння, що людину треба ізолювати.
Або якщо в неї є симптоми вірусної інфекції, то везти в лікарню, де продовжити діагностику, щоб унеможливити ускладнень.

Бути інфікованим вірусом не означає, що людина при цьому буде хворіти. А також, що всі, хто захворіє, будуть потребувати апарату ШВЛ. Коли говорять про 22 мільйони, як і в багатьох країнах про 60-70%, то це не означає, що одночасно все населення буде інфікованим.
Йдеться про весь період пандемії. Вона може тривати і півроку, і п'ять років. Ніхто не знає, коли все завершиться. Або винайдуть вакцину, або ефективне лікування, або зупинять пандемію іншими профілактичним і протиепідеміологічними заходами. Зараз всі прогнози є дуже ймовірні. Реальні цифри будемо розуміти пізніше, коли все завершиться і ми зможемо дослідити, скільки людей мають антитіла до коронавірусу, скільки людей хворіло, скільки з ускладненнями і скільки померло.

З приводу заяви міністра охорони здоров'я, що "всі пенсіонери помруть". Смертність літніх людей не може бути 100%. В Китаї було 5% від тих людей, які захворіли (саме захворіли, а не були інфіковані - ред). В Італії - 8%. В Кореї - менше 1%. Тому міністр дуже неправильно висловився. Як лікар можу сказати, що будь-яка пневмонія, чи це вірусна, чи бактеріальна, чи від грипу, для літніх людей з хронічними захворюваннями завжди має підвищену смертність порівняно з молодими. Бо їм важче видужати.

Перед перспективою тривалої ізоляції вдома, чи радите людям все-таки інколи гуляти і хоча б виводити дітей?
Жодних проблем, щоб вийти на вулицю і прогулятися я не бачу. Це навіть здоро́во отримати якесь фізичне навантаження. Бо сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я. Але мусимо дотримуватись правил - не торкатися поверхонь, не йти на дитячі майданчики і там усього торкатися.
Можемо спілкуватися з людьми на вулиці, але тримати дистанцію.
Обов'язково мити руки, коли повертаємось додому, а перед тим верхній одяг залишити біля дверей. Так, з дітьми трохи важче, бо вони не завжди дотримуються правил гігієни. Але зараз холодно і діти можуть бути в рукавичках, які убезпечать від контактів зі шкірою рук. https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
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"Це не просто сидіти вдома, це стовідсоткове уникнення від контакту з членами родини."
Щось типу таке?
Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення" - Цензор.НЕТ 360
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Вся это поповская братия бездельников лишнее звено в общении между Всевышним и человеком. Когда этих бородатых мужиков в женских платьях называют святой отец или батюшка меня коробит. Эти дармоеды делают все, чтобы народ кланялся чему угодно, только не истинному божеству. Грехов у них не меньше, а вот мздоимство в виде бесполезных обрядов зашкаливает.
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А вы видел это "божество"? А вдруг их 2-3-4--100500?
Меня коробит когда с умным видом несут чушь.
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Є така суто україська прикмета. Якщо, хтось із державних діячів(закордонних чи "домашніх" з опозиції), чи інша відома в світі особа зробила заяву або звернення до народу чекай подібного, з подібним текстом від преЗедента.
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"Церква в смартфоні" Ех,немає Дубілєта,а то б програмку забацав,лавешку мутонув...
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