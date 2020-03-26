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 На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета "МП-120". ФОТО

На загальновійськовому полігоні поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині тривають державні випробування дослідних зразків міномета "МП-120".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 01

Новий міномет "МП-120" калібру 120 мм, розроблений українськими виробниками, має замінити радянські аналоги, які були на озброєнні української армії, вітчизняним продуктом з численними доробками.

Міномет "МП-120" призначено для знищення й придушення навісним вогнем живої сили і вогневих засобів противника, розташованих як відкрито, так і в укриттях польового типу, на крутих зворотних схилах висот, у глибоких лощинах, ущелинах і лісах, а також руйнування окопів, траншей і легких дерево-земляних споруд.

На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 02

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На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 03

Властивості міномета дозволяють підтримувати механізовані підрозділи в бою, відбивати атаки противника вдень і вночі.

На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 04

За результатами випробувань буде прийнято рішення про можливість прийняття міномета "МП-120" на озброєння у ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184666
 
 
 Топ коментарі
 
Игор L, де ти?, хтілося б почти компетентне бачення ситуації
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Скільки народу підпишуться під такою петицією? Аж вся ботопецьоферма у кількості 10-20 рил + пару кураторів
Ну справді, ну перестаньте, це ж не цензор на якому 1-3 "трудяги" під 20 ніками накручують одне одному лайки ))))))
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Тут и модераторы и есть участники ботофермы на цензоре, коменты противно читать уже, Ю.Бутусова всегда считал порядочным журналистом, а оказался таким гавнюком как и все, уверен это с его благославления тут работают порохоботы, которые еще и банят на возражения.
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Ну в неї ж було три роки. И що ми бачимо. Лікарі що не готові (за рідким виключенням) виконувати свою роботу, в лікарні в які страшо заходити, відсутність елементарних екіпірування і технічного обладнання. Нє ну можна прикинутись дурнем і сказати що Зеленський за рік все зламав, вкрав вона не вспіла і т.інше.

Головний принцип реформи супрун Мінздрав визначає стратегію і ні за що не відповідає, с гордістю називала "доктор смерть" на закиди що із-за неї вмирають люди, є ще одне що мене особитсо насторожує з її слів вона якщо не знає, що робити то " радиться з Бандерою"
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Так ето же миномьйот Паршивского, который уже якобы воююет в ВСУ. Или нет?
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Игор L, де ти?, хтілося б почти компетентне бачення ситуації
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Эрдоган беспилотниками замочил в сортире ЧВК Путлер капутов в Сирии.Это война будущего На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 8911
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нам би ще економіку Турціїїї- але я знаю де взяти 180 000 000 000 зЄлені - і на ударні безпілотника та дрони вистачить...
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ты трусливого жалкого окурка с Гитлером сравниваешь? ну, судя по твоим высерам - не удивляюсь. лекарства есть? принимай, не запаздывай.
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Намедни войска Эрдогана ЧВК Вагнера и авиабазу в Ливии беспилотниками раздолбали И кучу наёмников в плен взяли.Хороший замес получился!
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При тому вони все зробили так технічно і швидко ,що місцеві навіть не зрозуміли що відбулося, і московська пропаганда все видала як чергову перемогу Хафтара і оголосили 101 раз взяття Тріполі по місцевих новинах.
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Вторая мировая ... На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 5178Баллистические ракеты давно пора испытывать а не этот хлам ...
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Беспилотники с боевой нагрузкой кацапы их боятся не зря.
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Хрущев тоже в свое время запретил развитие артиллерии в пользу ракет. Потом срочно пришлось наверстывать. Ракеты не захватывают, и не удерживают территории. Все пехота делает, как во все войны до и после 2-й мировой. При поддержке артиллерии.
Но все это я зря объясняю, наверное. Главное в вашем высере было, наверное, просто что-то набарабанить на клаве.
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Супрун дорозвалила українську медицину (первинну ланку) і фактично знищила Державну Санепідемслужбу (на порозі епідемії Covid -19, доречі...). Встигла б - добила би і вторинну ланку, та вигнали фекальним віником. Ця "нова" розцяцькована шантрапа, що прийшла до влади теж розвалює галузь, тим, що нічого не робить взагалі. Теж чекає на фекального віника, вже не довго чекати.
Так що, як кажуть кацапи - хрен редьки не слаще...
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Яка його ціна? Знову поставлять півлімона на розпил як за "Молот"?
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Да,Турция по вооружениям вторая в НАТО после США,но это ничего не меняет.Путлер не политик и не стратег,он простой носильщик чемоданов Собчака....
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когда протрезвеешь, то узнаешь, что после сша идет франция
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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А как там расследование смертей от Молота?
Где результаты? Кто наказан?
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Так це і є Молот.Я, в шоці. Міномету мінімум 4-и роки, а пишуть, як про новинку.Ви, що хворі?
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В СРСР багато наказували за тисячі смертей після незліченних катастроф, на МіГ, Ту, Су, Як, не рахуючи розриви артилерійських стволів?
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Вы все еще живете в СССР?
Может еще царя батюшку вспомните? Екатерину?
Зачем этот экскурс в историю?
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А почему на Черниговщине?На лднр что уже нельзя испытывать?
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Главное перестать стрелять, да?
Я бы тоже предпочел бы, чтобы все вооружение испытывалось на доблестных обдроченцах и их хозяевах.
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Молодцы...сняли с НЗ ПМ-38 и проводят испытания...ах чуть не забыл прикрутили механизм защиты от двойного заряжания)))
Кстати о птичках у нас уже в Украине стояли на вооружении минометы БМ-37 выпуска 1941 года..прошедшие всю 2МВ...затем капремонт...затем ДХ...а потом в 80-х снова в войска))) и ни один ствол не разорвало)))
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А вот и хер тебе, покрашены они не так как ПМ-38, краска абсолютно другая, и по цвету и по фактуре...
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ну да , старые понадежней будут , миномет сам по себе изделие не очень сложное ,
да и образцы в нормальном состоянии ,
механизм 2го заряжания обычно снимают , так как он тежелый , весит около 2кг ,
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Опытный минометчик лучше любой электроники)))) и попадает в цель по машине идущей 100 по шоссе)))
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Да ну? А снайпер не снимет опытного минометчика? А так - из-за укрытия пульнул и уже ее донаводят с беспилотника.
Не, ну если возможно - то конечно обычными нужно садить.
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нет не попадет на 100 км ( разве случайно ) , для любой армейской оптики 60 км предел ,
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Если я правильно понял предыдущего оратора имелось ввиду по машине едущей со скоростью 100км.ч.. Хотя и это утверждение вызывает сомнение.
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60 километров На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 3017 Хочу такую оптику. Да и стрелковое оружие для стрельбы на 100км мне не помешает...
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чеба , ты в армейсую оптику не смотрел никогда , но если хочешь на 100 и более , то прикупи коллиматорный от утеса ( но работать по цели желательно вдвоем ) , или
кольцевой от дшк , желательно китайский , там 2 в 1
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Минометчик не гаубичник)))) стреляет как мальчишка в Чу или в пристенок...работает на глазок...и если тело пытается уйти от обстрела выжимая газ на максимум это это легко отрабатывается...ну та же чуйка работает......расстояние не более 1км)))
Особенно если штиль)))
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нет не правда , наводчик даже на первом заряде сам стреляет ( вводит данные ) очень редко , обычно он выполняет команды командира , по неподвижной цели , но не на глаз ( как в том анекдоте ) подготовленный боец попадет в неподвижный грузовик на 800 - 1200 третим - четвертым , а вот в движущийся одиночный , ну случайно или попугать
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Не знаю))) дедовоевалы любили похвастать...но на счет немцев они вряд ли врали...чучело сделало выстрел без команды...и через буквально немного секунд туда прилетала мина...только успевай слинять)))
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Тут еще один момент...минометчик ДОЛЖЕН видеть цель...если он ведет огонь как банальный артиллерист с закрытой огневой позиции, под руководством командира зам командира батареи передающего данные полученные от наводчика на соседнем холме... то это уже гаубичник)))
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То есть Вы утверждаете, что опытный миномётчик, увидев автомобиль едущий по шоссе со скоростью 100 км.ч сможет поставить миномёт, навестись и попасть по этому авто пока оно не покинуло зону видимости?
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По слухам говорят что да...Может хвастаются...может нет...когда был малый хвастались ветераны во дворе (типа попадали в любую движущеюся цель)...а в 15 наши...))) но в принципе можно...если место пристреляно...
ну и + чуйка...))0 а чуйка это такое дело, что ни одна таблица стрельбы не расчитает))))
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Если Вы без всяких слухов включите калькулятор, то быстро поймёте что на дистанции в километр и с углом обстрела в 60 градусов машина уйдёт из угла обстрела менее чем за минуту. А если откроете любое видео без тайм коррекции и посчитаете сколько необходимо мин что бы поразить стоящий на месте блиндаж, при этом используя для коррекции безпилотник, то поймёте, что то что Вы слышали - застольные байки.
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..какая там цена за трубы кусок..бутылка, не 2 На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 9689 ...там мина сама дорогой только быть может, если она умная и самонаводящаяся..
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Да но у современных сталеваров и токарей руки из Ж...зачеты сданные баблом в конверте в политехе Техническом Университете
А самонаводящаяся мина это уже не мина..это уже можно сказать ракета )))
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..неважно как назвать , важно другое, как попадает...если как турецкие с БПЛА, - то песня!!!.. На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 7315
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Да но для этого нуден не только миномет)))
таже херня как с катюшей...огромное количество людей разрабатывало снаряд, часть идей ********, часть материалов купили (центральная шашка производилась в Канаде)...А идея оказалась русскАй ибо придумали пусковую установку, шо равносильно к телевизору придумать ножки)))))
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..они умные, На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 9172 кацапское войско хваленное в Сирии, в хлам раздолбали на раз- два.. На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 4045
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блин, да она же планирует, подруливает, какая ракета то?
хотя есть такие что струю включают вроде
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Думаю МП это молот (кувалда такая) Пашинскага
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Каковы его отличия от предыдущего украинского 120 мм миномёта !?
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14 октября 1960 года при испытании ракеты Р-16 на Байконуре заживо сгорел главный маршал артиллерии СССра М.И.Неделин,а вместе с ним начальник полигона Носов и еще 55 человек.По результатам расследования катастрофы позже,Брежнев сказал, вы сами себя наказали...
Традиция такая,виноваты погибшие...
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Senator S 01a656ec Причем здесь традиция? Погибли те, кто отвечал за безопасность, а те, что выжили и так пострадали. Поэтому посчитали, что наказывать их негуманно.
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про Чернобыль еще давай,поучи Сенатора... На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 9234
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В современных условиях этот шарахающий антиквариат можно использовать только при маштабном наступлении противника. Сейчас эпоха высокоточного оружия. Разве что цели корректировать беспилотниками, но тогда можно и с беспилотника кацов херачить. Скрипач не нужен
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цим шарахающім антікваріатом при гарному корегуванні в онлайн режимі можна зробити больно не гірше ніж турецьким безпілотником
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Roma Argon Не выдумывайте. Миномет, даже с обычными минами - самое эффективное оружие, в условиях ограничения использования оружия. Война, в основном, позиционная, цели пристреляны, можно стрелять даже в условиях плохой видимости.
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Значит скоро освоят трёхлинейки.
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Уже давно освоены снайперского выпуска...во многих моментах (с учетом модернизации) намного превосходят СВД...и ДШК модернизирован....
=========
Тут в другом вопрос...когда будет серийно налажен массовый выпуск современного, технологически нового вооружения и боеприпасов????
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Главное- надёжность ,дуракоустойчивость и наличие достойных боеприпасов.Лучше,когда они под стандарт НАТО.
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Турецкая разведка в Сирии заметила большое скопление русских баранов и техники в районе Идлиб.Эрдоган не спал и наточил Ятаган. На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 4355Добро пожаловать Путлер капууты ЧВК Ихтамнеты
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весна 2014 года добавила денег на армию и оборону, весна 2020 добавит денег на медицину
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Финансирование Питания для армии Зеленский прекратил.Денег нет,но вы держитесь там...
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Ну,ж це вже плагіат, закос під Пашинського. Навіть фантазії не вистачає щось нове придумати. А казали креативна прослойка.
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Тем временем 16 мальчик из Украины победил на конкурсе среди изобретателей беспилотников.Парня срочно в Пентагон,там знают что делать...
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Припаяли шмат труби до пательні. Це вам не якісь там гіперзвукові крилаті ракети.
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чушь, во всех европейских армиях миномет 120-мм переносной выглядит примерно так же и во всех он имеется. От минометов никто не отказывается. Даже если у него есть ядерное оружие.
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Обратись в цахал и посмотри что на вооружении...миномет это всего лишь средство запуска))) а ты посмотри чем он стреляет)))
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