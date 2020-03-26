 На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета "МП-120". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.
Новий міномет "МП-120" калібру 120 мм, розроблений українськими виробниками, має замінити радянські аналоги, які були на озброєнні української армії, вітчизняним продуктом з численними доробками.
Міномет "МП-120" призначено для знищення й придушення навісним вогнем живої сили і вогневих засобів противника, розташованих як відкрито, так і в укриттях польового типу, на крутих зворотних схилах висот, у глибоких лощинах, ущелинах і лісах, а також руйнування окопів, траншей і легких дерево-земляних споруд.
Властивості міномета дозволяють підтримувати механізовані підрозділи в бою, відбивати атаки противника вдень і вночі.
За результатами випробувань буде прийнято рішення про можливість прийняття міномета "МП-120" на озброєння у ЗСУ.
Ну справді, ну перестаньте, це ж не цензор на якому 1-3 "трудяги" під 20 ніками накручують одне одному лайки ))))))
Головний принцип реформи супрун Мінздрав визначає стратегію і ні за що не відповідає, с гордістю називала "доктор смерть" на закиди що із-за неї вмирають люди, є ще одне що мене особитсо насторожує з її слів вона якщо не знає, що робити то " радиться з Бандерою"
Но все это я зря объясняю, наверное. Главное в вашем высере было, наверное, просто что-то набарабанить на клаве.
Так що, як кажуть кацапи - хрен редьки не слаще...
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
Где результаты? Кто наказан?
Может еще царя батюшку вспомните? Екатерину?
Зачем этот экскурс в историю?
Я бы тоже предпочел бы, чтобы все вооружение испытывалось на доблестных обдроченцах и их хозяевах.
Кстати о птичках у нас уже в Украине стояли на вооружении минометы БМ-37 выпуска 1941 года..прошедшие всю 2МВ...затем капремонт...затем ДХ...а потом в 80-х снова в войска))) и ни один ствол не разорвало)))
да и образцы в нормальном состоянии ,
механизм 2го заряжания обычно снимают , так как он тежелый , весит около 2кг ,
Не, ну если возможно - то конечно обычными нужно садить.
кольцевой от дшк , желательно китайский , там 2 в 1
Особенно если штиль)))
ну и + чуйка...))0 а чуйка это такое дело, что ни одна таблица стрельбы не расчитает))))
политехеТехническом Университете
А самонаводящаяся мина это уже не мина..это уже можно сказать ракета )))
таже херня как с катюшей...огромное количество людей разрабатывало снаряд, часть идей ********, часть материалов купили (центральная шашка производилась в Канаде)...А идея оказалась русскАй ибо придумали пусковую установку, шо равносильно к телевизору придумать ножки)))))
хотя есть такие что струю включают вроде
Традиция такая,виноваты погибшие...
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Тут в другом вопрос...когда будет серийно налажен массовый выпуск современного, технологически нового вооружения и боеприпасов????