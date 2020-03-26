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Все про:волонтери (571) Юсупова (15)

 Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталія Юсупова звернувся до українців щодо збору коштів для закупівлі в госпіталі і на фронт гумових захисних костюмів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Перші захисні костюми вже у лікарів. Замовила три дні тому, оплатила за перші 10 тис + 30757 грн за другі, першу вже відшили і самі доставили. Ціни на сайті. Дорого, але це реально круто і не на один раз! Виробник "Київгума", багаторазові, можна прати і носити до півроку, якість чудова. Дуже круті, страшенно дякую. Зробила ще велике замовлення, в таких костюмах за життя лікарів можна не переживати, це головне. За ці дні я багато вивчала і переглянула каталогів, ці костюми кращі, ніж всі, які я бачила на сайтах і в закордонних медпрацівників. Замовила ще багато костюмів, антисептиків, 500 масок і рукавичок. В госпіталі і на фронт. Ситуація у світі критична, це стосується кожного. Допомагайте будь ласка, всі звіти у мене на сторінці. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"

Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова 01
Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова 02
Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184664
 
 
 Топ коментарі
 
я так зрозуміла, влада взагалі цими питаннями не переймається.
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
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А почему бы не пойти в Раду, Кабмин и АП и не потребовать у этих деятелей сделать то, что они обязаны делать по своей должности? У них в руках бюджет и у них 12 самых богатых в Европе украинских олигархов, которые нихрена не делают и не помогают и пора бы у них изъять наворованное бабло в пользу граждан Украины. Сейчас именно такая ситуация и по Конституции возможно изымать у богатеньких буратин бабло, если народ загибается и страна в том числе -не забываем о войне.
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что за бред
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину? Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1672
или Бутусов ей чем то обязан
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Досить скиглити і збирати гроші СМСсками!

вже не 14-й рік. Треба брати дубець і гнати ЗЕленого !
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были дубцы и щиты.не помогло.
потяжелей надо,но нг в петровцах регулярно гатит из 12,7....к чему-б?
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А ты сам прийдеш гнати його чи ти тут написав та пiшов? I кого поставить потiм?
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Мост Кличко. Стеклянный. Постоянно в ремонтах. Страдающий от вандалов. Угроханы в никуда сотни миллионов гривень. И еще десятки проказ нами выбранных недоумков, стоящих бюджету многие и многие миллионы. Теперь собираем с миру по нитке. Опять. Уже в который раз. Когда полегчает (когда?) недоумки снова возьмутся за старое: начнут "ремонтировать провал", или "арку Дружбы народов", или снова какой-то мост.
А базовое - армия, медицина, здравоохранение, образование - опять по остаточному принципу.
И нет надежды, что недоумки поумнеют или у них проснется полностью сожженная совесть.
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я так зрозуміла, влада взагалі цими питаннями не переймається.
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
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Вони так само до короновірусу ставляться, як до фронту. Лише не кажуть, що треба перестати хворіти. Але та сама організація: піар про себе коханого, поза яким байдужість до людей, що воюють на фронтах.
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Зеленський не усвідомлює, що за ним вже кладовище. Поки що там, здебільшого, військові. Але буде ще сила силенна цивільних.
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Коронавірус, вірніше епідемія навалиться на вас як цунамі, не будете знати за що хапатись. То є жах. То не смішно, зовсім не смішно.

Побачили б ви що тут робиться. Поїзди переобладнують під рухомі госпіталі і розвозять реанімаційних хворих по регіонах де ще є місця в госпіталях, кораблі типу Містраль (які ви знаєте) відправили вже 3 в якості плавучих госпіталі. Один на Корсику, один в Караїби і 3-й в Індійський океан островам помагати. Вояки розгортають польові госпіталі. Воєнний літак-госпіталь теж розвозить хворих по інших регіонах з Альзасу, бо там катастрофічна ситуація.
По абсолютно пустих вулицях на дикій швидкості носяться швидкі й поліція. А так тиша і пустота на вулицях.

Померлих від вірусу рахують тільки тих що помирають в госпіталях - 1 труп кожної хвилини. В домах пристарілих помирають пачками.

Відізвали весь медперсонал з пенсії, загребли всіх студентів медиків і медсестер учениць і навіть масажистів. Медперсонал валиться з ніг від перевтоми, медики теж помирають, на вечір середи померли 5 лікарів. А в Італії навіть закінчують самогубством.
Головний жах в тому що дуже багато хворих одночасно. Ніяких апаратів не вистачає так само і масок. Тільки медперсоналу треба 25 млн масок на 24 год. Маски треба викидувати на смітник кожні 4 год., вони стерилізації не підлягають ніяким способом.
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а Зеленский который получил 41 МИЛЛИОН $ или же по сегодняшнему курсу 1.17млрд грн получил от Коломойского за то чтобы стать президентом помочь не хочет?
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Трохи,нете,відсутній захисний капюшон Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 2805 Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1957 Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8237
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А почему бы не пойти в Раду, Кабмин и АП и не потребовать у этих деятелей сделать то, что они обязаны делать по своей должности? У них в руках бюджет и у них 12 самых богатых в Европе украинских олигархов, которые нихрена не делают и не помогают и пора бы у них изъять наворованное бабло в пользу граждан Украины. Сейчас именно такая ситуация и по Конституции возможно изымать у богатеньких буратин бабло, если народ загибается и страна в том числе -не забываем о войне.
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Так а чего ты тут сидишь строчишь подстрекалочки!? Иди и попроси, а то вы тут все горы готовы свергнуть чернилами, или по-подстрекать людей, а встать, вытрусить крошки с сисек и пойти спросить это мы сцим....
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что за бред
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину? Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1672
или Бутусов ей чем то обязан
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Чувак, ти хоч бачив армійський ЗВЗК (ОЗК)?
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в 1984 бачив
и все норматитвы сдавал
андестенд?
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Ты в нем просто постой минут с 30-40, а не то, что пооперируй.
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Ну, дєдушка вєтєран СА, про це, якось і не подумав.
Одне діло, молодому штурмовику, в ОЗК, з АКС-74, друге діло дєдушке хірургу з скальпелем...
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Для зебилов все те хто переймається фронтом все сумасшедшие...
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Elena Wolf@el3470ts
Подруга дочки робить фельдшером на швидкій в р-оні Запорізької обл, два халати на зміну, двааа!
Окуляри чи лижні маски придбайте самі, до пацієнта на виклик заходять без халата, лише в разі підозри на корону вибігай на вулицю, вдягай халата, бо він разовий То *******, Волаю!!!!!
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2 халата? т.е. порошенко оставил разворованнную нищую страну? за 5 лет не сделал ничего....
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У Порошенка для українців був запас в 48 МІЛЬЙОНІВ медицинских масок, які Зеленський продав в Китай.
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давайте рещще!нахваливать пэтра потужного!
даешь негатив зельоным,и ввышину-порохнявых!
перемога блдь,строкачи.
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тада.Майдан с первых чисел,с 11марта-в ЗСУ в АТО...
такой московский троль.да,и против порхнявого говна.(как и против зэ,и всех предыдущих).
обидно,шо шароварщина,вроде вас(или платные текстовики),зводятьнанивэць текущую проблему,и блеют про кацапов и 74%
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снчала ответил по эмоции,а вам:
маски-у пороха для народа-хорошо.но я никогда не забуду парад во время котла,сдачу 2х ключевых городов,и 4 артарсенала.
ОБА-саботажники и предатели.111 по обеих клоунах ждет.
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Це повина робити влада.Нафіг вона потрібна тоді?
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buannaichidh sinn Та то взагалі сміття.Там немає кого запитувати.
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порошенко этим заниматься не должен был? обеспечить медицину запасами?
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У Порошенка для українців був запас в 48 МІЛЬЙОНІВ медицинских масок, які Зеленський продав в Китай.
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А зеленые шмаркли последнее, что осталось, то есть маски, и то продали за границу
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Для такой пандемии нужны облегчённые из хлопка,чтобы медики не потели и не пытались от них избавиться Это не хим оружие,а вирус.они должны быть многоразовые,чтобы можно было сдать на термообработку и в прачечную.А пвх -это нонсенс.
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Надо шить такие костюмы надомницами.В Харькове таких -тьма и будут дешевле.
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То Юсупова рассказывает что нет лекарств лечить раненых бойцов, а теперь хайпит на вирусе . Как она представляет себе боевые действия в подобных костюмах? На складах есть миллионы комплектов химзащиты и противогазов , они и будут использованы если вдруг каким дуракам это захочется
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ШО. снова....? так говорят же что миллиарды и сотни миллионов триллионов всего уже прилетело. отшивается круглосуточно фабриками, что фабрики прекратили шить труселя и перешли на маски и халаты и костюмы,комплектуется и пакуется и снова самолётами доставится! а оно ничего нет.... (( дивно ...
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а де зепрезик? відосики а країна сипиться причом тут петя
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Перекинув 100 грн., це мізер, але з пенсії перерахую ще. Наталля, кріпись.
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Перекинув 100 грн., це мізер, але з пенсії перерахую ще. Наталля, кріпись.
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с мира по нитке.. рубашка .....скинул немного
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а "Киевгума" ничем не хочет помочь ??
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и слоган киевгумы-в руссом языге....
ой не думаю шо это совпадение.
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вопрос зачем там мин обороны спонсирует и там нет случаев заражения..попрашайки надоели..еще маски продай на олх
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