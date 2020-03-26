 Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Перші захисні костюми вже у лікарів. Замовила три дні тому, оплатила за перші 10 тис + 30757 грн за другі, першу вже відшили і самі доставили. Ціни на сайті. Дорого, але це реально круто і не на один раз! Виробник "Київгума", багаторазові, можна прати і носити до півроку, якість чудова. Дуже круті, страшенно дякую. Зробила ще велике замовлення, в таких костюмах за життя лікарів можна не переживати, це головне. За ці дні я багато вивчала і переглянула каталогів, ці костюми кращі, ніж всі, які я бачила на сайтах і в закордонних медпрацівників. Замовила ще багато костюмів, антисептиків, 500 масок і рукавичок. В госпіталі і на фронт. Ситуація у світі критична, це стосується кожного. Допомагайте будь ласка, всі звіти у мене на сторінці. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"





