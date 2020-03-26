 Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Юсупова зазначила: "Перші захисні костюми вже у лікарів. Замовила три дні тому, оплатила за перші 10 тис + 30757 грн за другі, першу вже відшили і самі доставили. Ціни на сайті. Дорого, але це реально круто і не на один раз! Виробник "Київгума", багаторазові, можна прати і носити до півроку, якість чудова. Дуже круті, страшенно дякую. Зробила ще велике замовлення, в таких костюмах за життя лікарів можна не переживати, це головне. За ці дні я багато вивчала і переглянула каталогів, ці костюми кращі, ніж всі, які я бачила на сайтах і в закордонних медпрацівників. Замовила ще багато костюмів, антисептиків, 500 масок і рукавичок. В госпіталі і на фронт. Ситуація у світі критична, це стосується кожного. Допомагайте будь ласка, всі звіти у мене на сторінці. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"
вже не 14-й рік. Треба брати дубець і гнати ЗЕленого !
потяжелей надо,но нг в петровцах регулярно гатит из 12,7....к чему-б?
А базовое - армия, медицина, здравоохранение, образование - опять по остаточному принципу.
И нет надежды, что недоумки поумнеют или у них проснется полностью сожженная совесть.
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
Побачили б ви що тут робиться. Поїзди переобладнують під рухомі госпіталі і розвозять реанімаційних хворих по регіонах де ще є місця в госпіталях, кораблі типу Містраль (які ви знаєте) відправили вже 3 в якості плавучих госпіталі. Один на Корсику, один в Караїби і 3-й в Індійський океан островам помагати. Вояки розгортають польові госпіталі. Воєнний літак-госпіталь теж розвозить хворих по інших регіонах з Альзасу, бо там катастрофічна ситуація.
По абсолютно пустих вулицях на дикій швидкості носяться швидкі й поліція. А так тиша і пустота на вулицях.
Померлих від вірусу рахують тільки тих що помирають в госпіталях - 1 труп кожної хвилини. В домах пристарілих помирають пачками.
Відізвали весь медперсонал з пенсії, загребли всіх студентів медиків і медсестер учениць і навіть масажистів. Медперсонал валиться з ніг від перевтоми, медики теж помирають, на вечір середи померли 5 лікарів. А в Італії навіть закінчують самогубством.
Головний жах в тому що дуже багато хворих одночасно. Ніяких апаратів не вистачає так само і масок. Тільки медперсоналу треба 25 млн масок на 24 год. Маски треба викидувати на смітник кожні 4 год., вони стерилізації не підлягають ніяким способом.
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину?
или Бутусов ей чем то обязан
и все норматитвы сдавал
андестенд?
Одне діло, молодому штурмовику, в ОЗК, з АКС-74, друге діло дєдушке хірургу з скальпелем...
Подруга дочки робить фельдшером на швидкій в р-оні Запорізької обл, два халати на зміну, двааа!
Окуляри чи лижні маски придбайте самі, до пацієнта на виклик заходять без халата, лише в разі підозри на корону вибігай на вулицю, вдягай халата, бо він разовий То *******, Волаю!!!!!
даешь негатив зельоным,и ввышину-порохнявых!
перемога блдь,строкачи.
такой московский троль.да,и против порхнявого говна.(как и против зэ,и всех предыдущих).
обидно,шо шароварщина,вроде вас(или платные текстовики),зводятьнанивэць текущую проблему,и блеют про кацапов и 74%
маски-у пороха для народа-хорошо.но я никогда не забуду парад во время котла,сдачу 2х ключевых городов,и 4 артарсенала.
ОБА-саботажники и предатели.111 по обеих клоунах ждет.
ой не думаю шо это совпадение.