 З розумінням поставляться до ситуації, коли ми тимчасово відмовимося від виробництва фільму заради будівництва лікарні, - глава Держкіно Кудерчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Впевнена, кожен свідомий українець готовий пожертвувати багато чим заради здоров’я близьких, друзів і колег в період світового протистояння коронавірусу. Ми всі вже жертвуємо. Впевнена, з розумінням поставляться до ситуації, коли ми будемо змушені ТИМЧАСОВО (!) відмовитися від виробництва фільму заради будівництва лікарні чи допомоги хворим та особливо лікарям. Але ми всі маємо чітко розуміти, де можемо економити, а що чіпати категорично не можна", - написала вона.
При цьому вона пере постила офіційне звернення Державного агентства з питань кіно з пропозицією обговорити можливі шляхи виходу з кризи, викликаного пандемією, і збереження досягнень кіногалузі.
Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.
Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.
Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням. Держкіно його не підтримала. Сьогодні з окремим зверненням виступили представники індустрії - актори, режисери, директори музеїв, музиканти та інші.
З вимогою не вносити вбивчі для кіногалузі правки до бюджету виступила також Гільдія сценаристів.
а как же новый сезон голобородька? - там, где он превозмогает короновирус вместе с наридом, в полуразваленной рай-больнице, на панцырной кровати, под казенным одеяльчиком?
как это - не будет?!
Борис Золотаревский@ZolotorevskiyB
По Киевскому шоссе в автобусах с наклейками «дети» и зашторенными окнами в Москву едут военные. https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1242921238445658118
Выживший в уме@Hlopak_
Их везут карантинное кольцо вокруг Москвы создавать, "когда начнется".
А начнется (как в Италии), если на корону не обращать внимание, и с ней никак не бороться..
Тхір, який миє лапиправильно@tkhir_pivnyk 19 ч
Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України
Електронні петиції
https://petition.president.gov.ua/petition/89776?fbclid=IwAR3ynSZ0DgkKRMvO1oVcCYHljiq8l6z4LLYK5s7cCKxl_ld9czuahUFBmu4
саме це й було метою реформи Супрун.
але ж вам телевізор інше розповідав?
2. за той час, який триватиме пандемія ви жодних лікарень не побудуєте.
3. про яке взагалі будівництво лікарень йде мова, якщо в тих, що є лікарів не вистачає.
4. як ви, падли зеленськи, заїбали прикривати свою недолугу діяльність гарними словами.
Почему надо жертвовать именно кинопроизводством ?
Если бы на месте украинцев были евреи, они бы расценили это как антисемитизм.
Хоча кому про це знати, одне слово сексі.