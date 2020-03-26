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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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Все про:кіно (464) фінансування (591) Держкіно (116) Кудерчук Марина (5)

 З розумінням поставляться до ситуації, коли ми тимчасово відмовимося від виробництва фільму заради будівництва лікарні, - глава Держкіно Кудерчук

Глава Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук не виключила ситуацію, коли в Україні буде тимчасово припинено виробництво фільмів заради боротьби з COVID19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Впевнена, кожен свідомий українець готовий пожертвувати багато чим заради здоров’я близьких, друзів і колег в період світового протистояння коронавірусу. Ми всі вже жертвуємо. Впевнена, з розумінням поставляться до ситуації, коли ми будемо змушені ТИМЧАСОВО (!) відмовитися від виробництва фільму заради будівництва лікарні чи допомоги хворим та особливо лікарям. Але ми всі маємо чітко розуміти, де можемо економити, а що чіпати категорично не можна", - написала вона.

При цьому вона пере постила офіційне звернення Державного агентства з питань кіно з пропозицією обговорити можливі шляхи виходу з кризи, викликаного пандемією, і збереження досягнень кіногалузі.

Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.

Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням. Держкіно його не підтримала. Сьогодні з окремим зверненням виступили представники індустрії - актори, режисери, директори музеїв, музиканти та інші.

З вимогою не вносити вбивчі для кіногалузі правки до бюджету виступила також Гільдія сценаристів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184663
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да зачем снимать патриотичные фильмы Лучше скулить по старой иудейской традиции и попрошайничать
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с пониманием бы отнеслись если вместе с кино урезали на половину расходы на вр и оп
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Чекаємо чим пожертвує Зеленський. І нехай не пиз.....ть! С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 2793
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с пониманием бы отнеслись если вместе с кино урезали на половину расходы на вр и оп
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а как же Сваты?! С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 6790
а как же новый сезон голобородька? - там, где он превозмогает короновирус вместе с наридом, в полуразваленной рай-больнице, на панцырной кровати, под казенным одеяльчиком?
как это - не будет?! С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 6790
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Ну да зачем снимать патриотичные фильмы Лучше скулить по старой иудейской традиции и попрошайничать
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Чекаємо чим пожертвує Зеленський. І нехай не пиз.....ть!
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і кіно, і вино, і доміно - усе вам буде... невдовзі



Борис Золотаревский@ZolotorevskiyB





По Киевскому шоссе в автобусах с наклейками «дети» и зашторенными окнами в Москву едут военные. https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1242921238445658118



Выживший в уме@Hlopak_

Их везут карантинное кольцо вокруг Москвы создавать, "когда начнется".
А начнется (как в Италии), если на корону не обращать внимание, и с ней никак не бороться..
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чё удивительного там просекли? по другим сошам идёт куча автобусов с наклейками "бабы" и зашторенными окнами. так как ***** и обещал. за их спинами он и будет стоять.
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Тхір, який миє лапиправильно@tkhir_pivnyk 19 ч

Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України
Електронні петиції

https://petition.president.gov.ua/petition/89776?fbclid=IwAR3ynSZ0DgkKRMvO1oVcCYHljiq8l6z4LLYK5s7cCKxl_ld9czuahUFBmu4
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Ти ідіот? Саме Супрун своєю рехформою почала закривати лікарні по всій Україні, а саме в регіонах, так звані опорні лікарні. А команда ЗЕдегенератів продовжила цю справу.
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Evheniy Smith, справа не в кількості лікарень, а в наповненості ******** обладнанням, кваліфікації лікарів, якості надаваних послуг.
саме це й було метою реформи Супрун.
але ж вам телевізор інше розповідав?
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*******! Супрун зломала хребет корупції в медицині, бо була чужа в цій системі С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 2832
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Кино - это обычный бизнес, он должен приносить прибыль. Если киношка в убыток - нахрен она нужна. А хорошее кино может миллионы заработать.
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Прибыль приносят только тупорылые комедии. В большинстве стран аналогично.
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С удовольствием откажемся от украинской культуры. Лишь бы зеленым бенинцам хватало...
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вот сволота грёбанная....мало надеребанили....
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Зачем ты,тетка,занимаешься кино? Такое впечатление, что киношники с удовольствием бы не снимали,врачи не лечили,менты бы не свистели - главное, чтобы заррлату вовремя. Поколенние безразличных болванов. Снимай кино,заработай на этом бабла для страны и для себя и отдай его на борьбу!Бездельники и паразиты!!! Кстати,например советские военные фильмы снимали уже осенью 41 года!Комедии!Люди понимали ,зачем это надо.ГОНИТЕ ЭТИХ ПУСТЫШЕК!
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это порядочная инициатива! больница приоритетнее явно!
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Да Бог с ней, с морально ущербной тёткой, хотя строительство больницы конечно дело нужное, но зная СКОЛЬКО это у нас займёт времени, то к следующему Миллениуму точно построят. Меня больше сейчас интересует вопрос сроков торжественного открытия "высокоморальным" В.А. Ющенко, непременно с супругой и многочисленным выводком деток, "Больницы будущего". Ну, той самой на которую и я СМС деньги отправлял и миллионы моих сограждан. Виктор Андреевич, АУУУУУУУ, отзовитесь.
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Кина не будет. Клоуну для кривляния достаточно и телевизора.
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В итоге не будет ни фильмов, ни больницы - деньги раздерибанят.
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А, чому раніше і армію будували, житло військовим, нове озброєння, кормили, як людей, лікарні будували, заводи, підприємства, кіно знімалі, книги друкували, а прийшла ця погань, з новими ліцами і ні на що не вистачає грошей? Бидлота зелена, що трапилось? Ви ж чесні, не корупціонери, гроші де, уйо" ки?
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Это всё входила в план Кремля после оманской встречи
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1. українська культура має бути.
2. за той час, який триватиме пандемія ви жодних лікарень не побудуєте.
3. про яке взагалі будівництво лікарень йде мова, якщо в тих, що є лікарів не вистачає.
4. як ви, падли зеленськи, заїбали прикривати свою недолугу діяльність гарними словами.
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можно русскоязычные школы перевести на платное обучение и вырученные деньги направить на строительство больниц,раз не могут деньги направить на усиление Украинской армии
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С пониманием отнесутся к ситуации, когда Бэня Козломойша и его клоун временно откажутся от воровства и мародерства ради строительства больницы.
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О! А у нас шо есть кино? Хоть из новостей об єтом узнаю. Не, то шо мои деньги на него идут я знаю, а вот где кино... Или может хватит уже про 3,14здить деньги из бюджета в том числе и через т н "кино"?!
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Правительство в связи с COVID-19 хочет на 7 млрд сократить расходы на культуру, молодежь и спорт. Черчиллю то в 1940-м году, после Дюнкерка предложили сократить расходы на культуру. Тот в ответ спроси: «за, что же мы тогда воюем?». В Украине расходы на культуру, молодежь и спорт (вместе) составляют 15,4 млрд грн. А содержание системы Авакова - почти 93 миллиарда гривен. То есть, на молодежь, спорт и культуру государство и так тратит в шесть раз меньше, чем на тех, кто эту культуру охраняет. Что-то дорогие у нас охранники получаются. Структура Авакова всего лишь на 20 млрд стоит меньше, чем армия. То есть, если ужать структуру Авакова всего на какие-то 8% - и культуру трогать не надо. А культурные люди и преступниками не станут.В частности, хотят сократить 750 миллионов для создания украинского кино, но ведь есть альтернатива. Офис президента нам как налогоплательщикам обходится в 916 миллионов гривен. А все Госуправление делами более, чем в 2 миллиарда. Было бы правильнее сократить «кино» под названием Офис президента на 750 миллионов, а оставить нормальное украинское кино. К тому же, президент еще раз может собрать олигархов. Они ему дадут на содержание офиса, а на украинское кино они не дадут. Здесь налогоплательщикам думать надо.
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Почему бы милиардеру Ахметову немножко не ужаться ?
Почему надо жертвовать именно кинопроизводством ?
Если бы на месте украинцев были евреи, они бы расценили это как антисемитизм.
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Сикса ....Будівництво лікарні повинно бути заплановано, під нього складається кошторис.
Хоча кому про це знати, одне слово сексі.
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