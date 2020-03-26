 Зеленський закликав народних депутатів не боятися коронавірусу і продовжувати працювати

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Це спільна боротьба, де ми переможемо тільки разом. Особливо це повинні зрозуміти народні депутати, у яких сьогодні немає іншого вибору, як працювати. Якщо хтось із них забув, я нагадаю слова депутатської присяги: " Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників". І тут ключовою є кожна частина: і "в інтересах всіх співвітчизників", і "виконувати свої обов'язки", - сказав він.
Зеленський вважає, що коли українські лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових перебувають в окопах, "депутату має бути соромно щось говорити про страх".
"Страх у вас може бути тільки один - втратити довіру українського народу. Закликаю народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво необхідними засобами. Країна не зупиняється, країна працює. І ви - не виняток", - підкреслив він.
Сіндзе,або Або@oUqXP4RXQRmPtlw 13 ч
Казахстан, один из крупнейших поставщиков пшеничной муки, запретил экспорт этого продукта наряду с морковью, сахаром и картофелем. Сербия остановила поставки подсолнечного масла и других товаров, а из России временно запретили вывозить крупы. И только Украина распродает зерно.
Андрей Андреев
@Av1net1 ч
Ого, в Октябрьской хлеб дают!! На Красном хуторе одну баланду, а на ужин просто кипяток. Все только в свою посуду.
24 канал@24tvua
Нардеп з коронавірусом показав, чим його годують: фото
Нехай звикає.
Баланда за делікатес буде.
ЗА РІК ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВИКОНАВ ОСНОВНІ ПЕРЕДВИБОРЧІ ОБІЦЯНКИ - КВУhttps://prm.ua/za-rik-zelenskiy-ne-vikonav-osnovni-peredviborchi-obitsyanki-kvu/
Депутатам не страшен серый волк?))
Теперь прийди в ВР и повтори им это лично, а потом с каждым расцелуйся.
Судя по самой статье - всё логично!
какая необходимость собирать это шобло, которое еще после Куршевелей и прочих заграниц... еще не прошло карантин??? это что хлебзавод, аптека, продмаг., больница???..
может лучше было бы для всех чтоб они посидели в самоизоляции до конца карантина? или скучно? ресторации-казино-сауны-спа-салоны и фитнес-клубы не работают...и каким хреном себя занять? если даже на сафари не улетишь....
пашите - еду вам подбросят с вертолета...