EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1548  47
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4911) карантин (1225) надзвичайний стан (79) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, - Зеленський

Режим надзвичайної ситуації, запроваджений напередодні Кабінетом міністрів по всій країні, не потрібно плутати з надзвичайним станом.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Кабінет міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров'я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади, і в той же час не обмежує конституційні права громадян", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що режим НС "не про диктатуру, це - про дисципліну". "Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього", - пояснив він.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів до 24 квітня поточного року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184659
 
 
 Топ коментарі
 
Владимира Зеленского не нужно путать с президентом Украины!
 показати весь коментар
 
Зеля, где маски, спирт и парацетамол? Все это производится в Украине. Это что? Это геноцид украинцев? Где достаточное количествл аппаратов ИВЛ во всех больницах? Без аппаратов люди будут умирать. Ты этого добиваешься? Зачем Украине президент - геноцидник? Иди в свой Квартал 95, не справляешься ни с чем.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Владимира Зеленского не нужно путать с президентом Украины!
 показати весь коментар
 
 
Зеля, где маски, спирт и парацетамол? Все это производится в Украине. Это что? Это геноцид украинцев? Где достаточное количествл аппаратов ИВЛ во всех больницах? Без аппаратов люди будут умирать. Ты этого добиваешься? Зачем Украине президент - геноцидник? Иди в свой Квартал 95, не справляешься ни с чем.
 показати весь коментар
 
 
для работы с АИВЛ надо лицензию. это как стоматолога пригласить делать операцию - ему охота потом сидеть?
 показати весь коментар
 
 
он учит не путать ситуацию с положением - в смысле чрезвычайные , народ хоть сообразит уже без его видосиков , что страна уже давно в необьявленной ЗЕчрезвычайной ситуации? Корона первенства просто перешла к вирусу ...
 показати весь коментар
 
 
Правильно Бутусов говорит. Клоун Зеленский кроме ерунды ничего не говорит и переклал всю ответственность на кого-то.Ему пора валить с кресла пока его не вынесли. Ни одного толкового выступления. Что делать людям на карантине без зарплаты? Во Франции карантин оплачивается полной зарплатой. Что делать с отсутствием элементарного в аптеках? Что делать с недостатком аппаратов ИВЛ в райбольницах? Что делать с недостатком защитных комбинезонов для медиков. Информации - НОЛЬ.
 показати весь коментар
 
 
Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев Источник: https://censor.net.ua/n3184659
Ну ну...
 показати весь коментар
 
 
Это ничего не дает. ЧС не пополнит аптеки всем необходимым и больницы не обеспечит аппаратами ИВЛ и защитными костюмами для медиков.
 показати весь коментар
 
 
Пианіно коли виставить на аукціон і штани Сивохи Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6579
 показати весь коментар
 
 
он меня реально затрахал своими обращениями ....иди работай, ушлепок.
 показати весь коментар
 
 
Социальная ответственность перед обществом -- как способ предотвратить эпидемию.
(Наблюдаю из окна одиноких мам, гуляющих с детишками)
Некоторые рассуждают -- на улице пусто, то можно выйти погулять, всё равно никого не заражу или не заражусь.
Но. В городе десятки, сотни тысяч или даже миллионы жителей, и все тоже хотят погулять и подышать воздухом. Чем они хуже? Почему одни должны соблюдать карантин, а другие -- нет?
К примеру, молодой человек, зная, что вероятность заболеть у него минимальна, прогуливается по городу, заходит за пивком да за чипсами в магазин, (а почему нет?).
А там бабулька, которая приползла за хлебом.
А молодой человек-бессимптомный носитель заразы (а почему нет?.
Потрогали одну корзинку, одну купюру через сдачу.
Бабулька заболела, без шансов.
Молодой человек продолжает пить пиво....
 показати весь коментар
 
 
Хорошо.Голосую,чтоб президентом был Порошенко.
 показати весь коментар
 
Пожиттєво? Як путін? Ні, дякуємо, - у нас демократична країна.
 показати весь коментар
 
 
ці зебобіки - долбоjоби по своїй природі. І вони хочуть собі обовязково фюрера, яко пуйло
 показати весь коментар
 
"смотри не перепутай, кутузов! наріду чрезвычайное положение, спасателям-алігархам,- выделенные мвф транши!"
 показати весь коментар
 
 
а Єрмаку з кодлом- маски на продаж Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3883
 показати весь коментар
 
 
я згоден нехай ближче до його хати - на жовтоводські рудники без ОЗК
 показати весь коментар
 
Лише один Китай поставить в Австрію близько 20 мільйонів медичних масок, з яких 5 мільйонів - вже цього тижня.

А клоуну подарували 40 тис масок, а долетіло 25 тис. Вже в повітрі крадуть, зебариги Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7167
 показати весь коментар
 
 


Тхір, який миє лапиправильно@tkhir_pivnyk 19 ч

Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України
Електронні петиції

https://petition.president.gov.ua/petition/89776?fbclid=IwAR3ynSZ0DgkKRMvO1oVcCYHljiq8l6z4LLYK5s7cCKxl_ld9czuahUFBmu4
 показати весь коментар
 
 
Рынки придурки зачем закрывать там же нет замкнутого пространства как в магазе
 показати весь коментар
 
 
Лишить источника существования и свободы передвижения - это ни хрена не нарушение прав? И после этой наглой брехни в глаза ты хочешь чтоб тебе верили? Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8722
 показати весь коментар
 
"Жорстко" дієш,гад ??
А ти можеш жорстко налагодити виробництво дезинфікуючих засобів на двох десятках спиртзаводів ?
Чи грьобаних масок ( це така ганчірочка з зав'язками) ???
"Після дикого галасу, який ми здійняли в соцмережах із приводу «відпустки» працівників інституту, де винайшли недорогий ефективний тест на коронавірус, туди виїжджає цілий віце-прем'єр із цілим заступником міністра. При цьому, для відновлення роботи інституту держава виділяє аж цілих 13 штук баксів. Думаю, один лише політ вантажного літака до Китаю по мало кому потрібні експрес-тести коштував у рази більше. Не кажу вже про авто Єрмака"

Зате вони планують арештувати Чорновол з Парасюком.Навєрно колєги з днр попросили.
 показати весь коментар
 
 
вова - йди вже, годі вже мучати нас і себе і Україну. Ти ніякий!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Главный демогог занимается словоблудием. Лучше для людей было бы, если такие понятия нам объясняли филологи. А то получается, что чёрное это белое.
 показати весь коментар
 
Сеня вовремя построил кусок стены - так легче справиться с зараженной мокшей, ползущей в Украину лесами, степями, полями...
 показати весь коментар
 
Человек, который перепутал чем играть на пианино, советует не путать что-то с чем-то.
 показати весь коментар
 
Я не лох какой то мне 42 года и я недавно в старых вещах, случайно, нашел свой диплм юриста.
Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8686
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору