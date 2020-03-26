 Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Кабінет міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров'я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади, і в той же час не обмежує конституційні права громадян", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що режим НС "не про диктатуру, це - про дисципліну". "Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього", - пояснив він.
Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів до 24 квітня поточного року.
Ну ну...
В Україні 2 тисячі лікарень готові до лікування коронавірусу - Гончарук
(Наблюдаю из окна одиноких мам, гуляющих с детишками)
Некоторые рассуждают -- на улице пусто, то можно выйти погулять, всё равно никого не заражу или не заражусь.
Но. В городе десятки, сотни тысяч или даже миллионы жителей, и все тоже хотят погулять и подышать воздухом. Чем они хуже? Почему одни должны соблюдать карантин, а другие -- нет?
К примеру, молодой человек, зная, что вероятность заболеть у него минимальна, прогуливается по городу, заходит за пивком да за чипсами в магазин, (а почему нет?).
А там бабулька, которая приползла за хлебом.
А молодой человек-бессимптомный носитель заразы (а почему нет?.
Потрогали одну корзинку, одну купюру через сдачу.
Бабулька заболела, без шансов.
Молодой человек продолжает пить пиво....
А клоуну подарували 40 тис масок, а долетіло 25 тис. Вже в повітрі крадуть, зебариги
Тхір, який миє лапиправильно@tkhir_pivnyk 19 ч
Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України
Електронні петиції
https://petition.president.gov.ua/petition/89776?fbclid=IwAR3ynSZ0DgkKRMvO1oVcCYHljiq8l6z4LLYK5s7cCKxl_ld9czuahUFBmu4
мабуть на клована вчилось
А ти можеш жорстко налагодити виробництво дезинфікуючих засобів на двох десятках спиртзаводів ?
Чи грьобаних масок ( це така ганчірочка з зав'язками) ???
"Після дикого галасу, який ми здійняли в соцмережах із приводу «відпустки» працівників інституту, де винайшли недорогий ефективний тест на коронавірус, туди виїжджає цілий віце-прем'єр із цілим заступником міністра. При цьому, для відновлення роботи інституту держава виділяє аж цілих 13 штук баксів. Думаю, один лише політ вантажного літака до Китаю по мало кому потрібні експрес-тести коштував у рази більше. Не кажу вже про авто Єрмака"
Зате вони планують арештувати Чорновол з Парасюком.Навєрно колєги з днр попросили.