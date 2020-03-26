 Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Кабінет міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров'я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади, і в той же час не обмежує конституційні права громадян", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що режим НС "не про диктатуру, це - про дисципліну". "Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього", - пояснив він.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів до 24 квітня поточного року.

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