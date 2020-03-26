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 "Дарниця" додатково випустить 100 тисяч упаковок противірусного "Імустату"

Фармацевтична компанія "Дарниця" у квітні випустить додаткові серії противірусного лікарського засобу "Імустат". Як повідомили в прес-службі компанії, в умовах пандемії COVID -19 і запровадження карантину в Україні виник додатковий запит на противірусні препарати. У компанію щодня надходять сотні дзвінків зі всіх куточків країни із питанням, де можна придбати "Імустат".

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, для "Дарниці" пріоритетним завданням є максимально швидке забезпечення українців необхідними ліками. Тому компанія 26 березня почала додаткове виробництво 100 тисяч упаковок "Імустату", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини"

"Ми розуміємо, що ситуація сьогодні вимагає блискавичної реакції. Тому ми змінили наші виробничі плани і зробили пріоритетним випуск препаратів, що застосовуються для профілактики і лікування симптомів вірусних інфекцій. "Імустат" рекомендований дорослим для зменшення тривалості і тяжкості перебігу хвороби, полегшити її основних симптомів. Ми зробили все необхідне, щоб 26 березня почати виробництво додаткових 100 тисяч упаковок цього препарату", - підкреслив Шимків.

Він також додав, що про надходження лікарського засобу "Імустат" в аптеки країни "Дарниця" повідомить додатково.

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Нагадаємо, раніше "Дарниця" оголосила про плани випустити 1 млн упаковок препарату "Парацетамол-Дарниця", який також застосовується при лікуванні вірусних інфекцій.

"Імустат" - противірусний препарат, який випускається у формі таблеток. Рекомендований дорослим для зменшення тривалості та тяжкості протікання хвороби і полегшення її основних симптомів. Внаслідок застосування препарату знижується частота розвитку ускладнень, пов'язаних з грипом. "Імустат" малотоксичний і не чинить негативного впливу на організм людини.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році становила 13,76%. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є члени сім'ї Загорій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184658
 
   
 Топ коментарі
 
ооо, джинсою повалило
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и это все - лекарства с недоказанной эффективностью - по простому фуфломицыны....
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О, реклама пошла. Даже в условиях какрантина выманивают деньги за бесполезное лекарство. Деньги не пахнут, понимаю.
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Дивно, що не видно напису "На правах реклами"!
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О, реклама пошла. Даже в условиях какрантина выманивают деньги за бесполезное лекарство. Деньги не пахнут, понимаю.
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Хлорохін де, рукожопи. 1870 року винайдений, Трампом розрекламований. Хоча дивлячись на італійський досвід "лікування" ним, може й не треба.
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10 табл от 280 грн)))
аналоги - разрекламированный амизон (10 табл от 45 грн) и арбидол (10 табл от 55 грн) и др.
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и это все - лекарства с недоказанной эффективностью - по простому фуфломицыны....
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но и плацебо иногда... помогает - главное верить))))
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И плацебо не помогает, если вирус мутирует. А он реагирует гораздо быстрее " Минсрани..."

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І що? В тому, що хлопці з пацанами захочуть заробити "на коронавірусі" ніхто й не сумнівався.
"Імустат" - лиш черговий ефективний засіб для развода лахов.
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Захожу в аптеку, спрашиваю парацетамол, а его нет оказывается. Блин, иметь свои фабрики по препаратам и не обеспечит парацетамолом аптеки, капец конечно. "Дарниця" додатково випустить 100 тисяч упаковок противірусного "Імустату" - Цензор.НЕТ 5157
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И не надо его. Симптомы убирает (то есть, ответ организма не заразу), печень глушит, болезнь переходит в хроническую.
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Да и не надо никаких коробок для парацетамола, его и так все давно знают. Барыги не наживайтесь на пандемии. "Дарниця" додатково випустить 100 тисяч упаковок противірусного "Імустату" - Цензор.НЕТ 4281
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Зачем это публиковать? противовирусных препаратов широкого спектра действия не существует в природе. Если это препарат от гриппа (в чем я тоже сомневаюсь), то он никак не работает от коронавируса. Это во-первых. Во-вторых, безвредных противовирусных препаратов не существует в природе. Если в инструкции написано, что это так, то это очередной фуфломицин.
Кто сомневается, вспомните препарат "Арбидол", который раньше выписывали всем при любом чихе. Само собо, что он не работал от слова "совсем". Так вот, это его аналог.
Вот адекватная статья на этот счет
https://www.vz.kiev.ua/ru/yllyuzyy-protyvogryppoznoj-terapyy/
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те , которые хоть как-то работают на наш рынок куй пускают...
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Вообще за рекламу медицинских препаратов нужно садить. Особенно за рекламу фуфломицинов.
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мел фасуют
и ни грамма в разработки..
плацебо...
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Это позорная реклама, так ещё и препарата который не помогает. ВОЗ считает клинические испытания препарата, проведенные с 1993 по 2004 год, не отвечающими требованиям доказательной медицины http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/h1n1_guidelines_pharmaceutical_mngt_part2.pdf. Хватит уже дурить людей. Нету таблеток от гриппа и ОРВИ. Медицина не изобрела ещё. Есть Тамифою и то его эффективность сейчас оспаривается. Все остальное - фуфлоцины. Лечение только симптоматическое. Миллионы препаратов в рекламах - никем не подтверждённое говно, зачастую даже с опровергнутой эффективностью
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за такую рекламу пора и таво уже...аваков, ау, твоя епархия, шевельни своих, если они не в доле,народ от отчаяния и вправду поверит...
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Гомеопатия? Бутусов убивает людей за деньги фарм мафии?
Шок Сенсация! 150грамм свинного єякулянта и коронавирус нипочем(возможні побочніе еффекті в виде становления военнім єкспертом)!
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лохи , бегите занимайте очередь в аптеку.!
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вiруси можуть призвичаюватися навiть до найефективнiших препаратiв, i тодi захворювання виникають частiше, та слабо пiддаються лiкуванню.
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вообще-то приспосабливаются бактерии против антибиотиков, а не вирусы. учи матчасть, микробиолог ты наш
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Фуфломицин очередной. Имбецилы дарницкие а слабо вам корвалольным говнокоролям Ремдесивир от патентных требований на который отказалась Гилеад, за неделю разработать процесс синтеза и наработать промышленные его количества за две недели, как сделали китайцы и благоларя которому победили коронавирус. Вопрос риторический...
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Пусть сначала доказательно публично обоснуют эффективность этого препарата. Сегодня карантином пользуются сотни и тысячи мошенников, обирая и так бедных людей, которым через месяц жить будет не на что! Кто наживается на войне, кто цинично на другой беде - короновирус.
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