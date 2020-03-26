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 У Закарпатській області підтверджено перший випадок коронавірусу, - ОДА

Лабораторія Міністерства охорони здоров'я України в Києві підтвердила зараження коронавірусом у жительки м. Мукачево Закарпатської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Мешканка Мукачева потрапила в обласну інфекційну лікарню у вівторок 24 березня. В Мукачеві їй провели тест методом ПЛР і встановили коронавірусну інфекцію. Щоб підтвердити або спростувати діагноз, аналізи пацієнтки направили до Києва", вказується в повідомленні.

На даний момент жінка в задовільному стані. Всіх контактних осіб встановлено, їм рекомендовано перебувати на 14-денній самоізоляції.

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За даними Штабу протиепідемічної комісії при Закарпатській ОДА, всього в області на самоізоляції перебувають 6729 осіб. 6346 закарпатців, які повернулися з-за кордону, стали на облік сімейних лікарів. 1456 осіб перевірено на дотримання режиму самоізоляції.

Зазначається, що всі служби в області продовжують роботу в посиленому режимі для контролю поширення коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184656
 
 
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23-го госпіталізована і попередні тести... Сьогодні 26-е... На три дні запізнюється статистика в Україні
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на якій "самоізоляції" ці люди перебувають??? ходять по селам і магазинам і розносять все підряд(((
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Полный абзац на 19:30 речь идеи уже более чем 7200 изолированных и полной изоляции области https://hyser.com.ua/community/133395-drugogo-vyhoda-net-odnu-iz-oblastey-otrezhut-ot-ukrainy-iz-za-koronavirusa-tam-nachalsya-totalnyy-ad?utm_source=iua
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