 У Києві виявлено 7 нових випадків Covid-19, загальна кількість підтверджених випадків - 47, - Кличко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми отримали від ГУ "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом.
Захворіли 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків - 48 і 62 років і десятирічний хлопчик", - написав Кличко.
Двох пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню Києва, п'ятеро перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.
2 hrs ·
Такого дикого, сбивающего с ног потока, где перемешаны мед, говно и гвозди, а точнее правда, фейки, полуправда, искаженная и вывернутая наизнанку правда, которая от этого правдой перестала быть, намеренные вбросы, истерики, паранойя, элементы IPSO - я не видела за всю свою жизнь ни разу.
Это бесценный опыт, наблюдать подобную турбуленцию информационного пространства. Что будет, когда все стихнет, я даже прогнозировать не берусь.
Замкнутое в тесном коконе своих жилищ и страхов, человечество погружается в матрицу, в которой тоже сейчас хаос.
Я не знаю, скольких в итоге заберет коронавирус, но психику поломает колоссальному количеству людей.
Уже сейчас мимо со свистом проносятся сорванные крыши.
Уцелевшие от пандемии построят свое сверкающее всеми цветами безумия Зазеркалье.
Надо якориться по правильную сторону зеркала, хотя, учитывая повальную информационную всеядность и безграмотность, у меня на благополучный исход мало надежды.
Inna Turenko
@i_turenko
Кажуть рабіновіч просить путіна "ввєді!" "спасі от віруса!".
Вміє гебня працювати, не віднімиш.
школьнег ?
«Она учєніца ПТУ....»