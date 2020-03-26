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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У Києві виявлено 7 нових випадків Covid-19, загальна кількість підтверджених випадків - 47, - Кличко

Кількість киян, хворих Covid-19, досягла 47 осіб, серед нових семи хворих - дитина.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали від ГУ "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Захворіли 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків - 48 і 62 років і десятирічний хлопчик", - написав Кличко.

Двох пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню Києва, п'ятеро перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київські лікарі отримуватимуть щомісячні надбавки до кінця року

У Києві виявлено 7 нових випадків Covid-19, загальна кількість підтверджених випадків - 47, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184655
 
 
 Топ коментарі
 
Олена Монова
2 hrs ·

Такого дикого, сбивающего с ног потока, где перемешаны мед, говно и гвозди, а точнее правда, фейки, полуправда, искаженная и вывернутая наизнанку правда, которая от этого правдой перестала быть, намеренные вбросы, истерики, паранойя, элементы IPSO - я не видела за всю свою жизнь ни разу.
Это бесценный опыт, наблюдать подобную турбуленцию информационного пространства. Что будет, когда все стихнет, я даже прогнозировать не берусь.
Замкнутое в тесном коконе своих жилищ и страхов, человечество погружается в матрицу, в которой тоже сейчас хаос.
Я не знаю, скольких в итоге заберет коронавирус, но психику поломает колоссальному количеству людей.
Уже сейчас мимо со свистом проносятся сорванные крыши.
Уцелевшие от пандемии построят свое сверкающее всеми цветами безумия Зазеркалье.
Надо якориться по правильную сторону зеркала, хотя, учитывая повальную информационную всеядность и безграмотность, у меня на благополучный исход мало надежды.
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Рабинович так смешно врал, что следователь решил продавать билеты на его допросы.
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Для тих хто не в темі: IPSO = Israeli-Palestinian Science Organization

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Олена Монова
2 hrs ·

Такого дикого, сбивающего с ног потока, где перемешаны мед, говно и гвозди, а точнее правда, фейки, полуправда, искаженная и вывернутая наизнанку правда, которая от этого правдой перестала быть, намеренные вбросы, истерики, паранойя, элементы IPSO - я не видела за всю свою жизнь ни разу.
Это бесценный опыт, наблюдать подобную турбуленцию информационного пространства. Что будет, когда все стихнет, я даже прогнозировать не берусь.
Замкнутое в тесном коконе своих жилищ и страхов, человечество погружается в матрицу, в которой тоже сейчас хаос.
Я не знаю, скольких в итоге заберет коронавирус, но психику поломает колоссальному количеству людей.
Уже сейчас мимо со свистом проносятся сорванные крыши.
Уцелевшие от пандемии построят свое сверкающее всеми цветами безумия Зазеркалье.
Надо якориться по правильную сторону зеркала, хотя, учитывая повальную информационную всеядность и безграмотность, у меня на благополучный исход мало надежды.
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Для тих хто не в темі: IPSO = Israeli-Palestinian Science Organization

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Дай мне адрес или другие контакты Олены Моновой... приглашу ее на просмотр Вия, Окулуса, Звонка или Зомби... хоть посмеемся, расслабимся...
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Inna Turenko

@i_turenko


Кажуть рабіновіч просить путіна "ввєді!" "спасі от віруса!".
Вміє гебня працювати, не віднімиш.
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ну ходил в прошлом веке, было, ашо...
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Ну ,не знаю...Чомусь згадується Елеонора Пєвзнєр і її совкохіт «Ето любовь»...
«Она учєніца ПТУ....»
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да-да, пту с отличием... был произведен в старшие прапорщики-завскладом... от эта повезло, так повезло...
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РобиноВИЧ - мудак пархатый, так ему и передай...
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Рабинович так смешно врал, что следователь решил продавать билеты на его допросы.
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Закривайте Київ зі всіх сторін.Нехай кияни відчують,що таке справжнє життя.
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