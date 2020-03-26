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 Підтримуємо раціональні обмеження, але не зведення досягнень останніх років нанівець, - діячі культури звернулися до Зеленського та Кабміну

Видавці, актори, музиканти, режисери, директори музеїв і інші представники креативної індустрії, а також деякі нардепи, звернулися до президента і Кабінету міністрів з приводу плану кардинального скорочення фінансування культурної сфери.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення відкрите для підписів.

Представники індустрії заявили, що розуміють важливість раціональних обмежень, але не приймають практично повного урізання бюджету, що матиме нищівні наслідки для держави:

"Виняткова ситуація через поширення епідемії коронавірусу, на жаль, не лише провокує економічну стагнацію, драматично впливає на стан медичної системи та загрожує життю і здоров’ю українців. Тема кардинального скорочення видатків на культуру Міністерством Фінансів становить загрозу нищівних наслідків для держави.

Як громадяни своєї країни, підтримуємо доцільність раціональних обмежень, однак скорочення бюджету на розвиток креативних індустрій призведе до кризи у сфері культури. Як наслідок, досягнення останніх років буде зведено нанівець, тисячі українців гарантовано залишаться без робочих місць, а проєкти, що сприяють формуванню національної ідентичності, будуть зупинені".

Враховуючи це, підписанти вимагають зупинити "знищення української культури та змінити підходи уряду щодо фінансування".

"Без всього, що було створено за останні декілька років – наша держава втрачає національну свободу та історичну незалежність. А без цього Україна не матиме майбутнього", - підсумовано в листі.

Читайте також: Це не просто заморожування досягнень останніх років, а відкат у 90-ті, - звернення керівників культурних інститутів через можливе урізання фінансування

Звернення було ініційовано головою профільного парламентського комітету Олександром Ткаченком. Серед підписантів зокрема: гендиректор Національного художнього музею Юлія Литвинець, головний редактор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, режисер Олесь Санін, директор видавництва "Віват" Юлія Орлова, режисер Роман Балаян і ще десятки діячів індустрії і народних депутатів.

Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.

Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням.

Аналогічна пропозиція Мінфіну стосується фінансування освіти і науки - зокрема планується скасувати фінансування ґрантів через Національний фонд досліджень, підтримку пріоритетних наукових досліджень, придбання вишами і науковими інститутами обладнання, скасувати Фонд президента щодо підтримки науки та освіти, скасувати доплати молодим вчителям у школах.

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184654
 
 
 Топ коментарі
 
Треба було вибирати в президенти українця.
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Зелебобикам украинская культура не нужна... им бы мышебратские канальчики разблокировать.... Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину - Цензор.НЕТ 8418
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Раньше они боролись с царем, потом ликвидировали кулаков, при Сталине - боролись с врагами народов!
Деятели культуры, искусства, передовики и активисты - всегда на передовой!
Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину - Цензор.НЕТ 2892
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Вот они же требуют суровую кару врагам народа при Сталине!
Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину - Цензор.НЕТ 6432
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Когда нет лекарств и нужно срочно помогать врачам , как в 14 все силы были брошены на укрепление армии, то сейчас тоже нужно понимать приоритеты. Культура может подождать
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допомогати лікарям ? нехай почнуть з себе. Виставити на аукціон фуй-піаніно і лісапед Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину - Цензор.НЕТ 6998
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Міністр охорони здоров'я Польщі До початку епідемії - ліворуч, і зараз - праворуч. Людина працює на повне виснаження.
Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків? (с)

Підтримуємо раціональні обмеження, але не зведення досягнень останніх років нанівець, - діячі культури звернулися до Зеленського та Кабміну - Цензор.НЕТ 5523
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Зелебобикам украинская культура не нужна... им бы мышебратские канальчики разблокировать.... Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину - Цензор.НЕТ 8418
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Треба було вибирати в президенти українця.
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Как граждане своей страны, поддерживаем целесообразность рациональных ограничений, однако сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры. Как следствие, достижения последних лет будет сведено на нет
Источник: https://censor.net.ua/n3184654

А где на их достижения взглянуть можно? А то кроме эталонного говнища ничего не найти в сети...
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Їх культура - це Квартал та Скоти.

Доречі, а Сабакову на гелікоптери та французькі катери вони гроші знайшли.
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