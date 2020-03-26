 "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського. ВIДЕО

Звернення президента опубліковано на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров'я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади і водночас не обмежує конституційні права громадян.

Цей режим - не про диктатуру, це - про дисципліну. Зараз ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього.





У режимі 24/7 триває забезпечення України всім необхідним. Вночі з Південної Кореї вилітає літак, який має доставити 100 000 тест-систем ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 000 ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легенів, велика кількість масок для аптек.

Крім цього, прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК". У жодного політика чи бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця.

Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома і дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні", - сказав Зеленський.