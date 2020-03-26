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 "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку із запровадженням надзвичайної ситуації на всій території України і пообіцяв, що в країні не буде ВІП-палат для ВІП-персон.

Звернення президента опубліковано на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров'я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади і водночас не обмежує конституційні права громадян.

Цей режим - не про диктатуру, це - про дисципліну. Зараз ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього.


У режимі 24/7 триває забезпечення України всім необхідним. Вночі з Південної Кореї вилітає літак, який має доставити 100 000 тест-систем ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 000 ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легенів, велика кількість масок для аптек.

Крім цього, прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК". У жодного політика чи бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця.

Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома і дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184652
 
 
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И цены обещал не поднимутся в АТБ и прочих...
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ну для VIP они и не поднялись .. было бесплатно ... и стало бесплатно .. но на 200% дороже .. но тоже бесплатно .. у них же свои магазины и тд и тп .. они не порох ... они к нариду не спускаются ... живут в паралельной реальности и знают что происходит только из новостей Г+Г ... а Г+Г самое обьективное ...
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Ну что сделаешь если президент страны идиот , который живет в своем вымышленном мире , а не в Украине . Если бы у этого Осла хватило ума зайти в Гугл то понял , что он не кто и все срать хотели на его видосики и хотелки , и палаты ВИП есть и будут и всем до лапады что этот дебил там лепечет.
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Зебила в палату №6, где ему и место, а то скоро на людей бросаться будет.
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Не. Не станет он сам бросаться на людей. Сцикун.
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мразота зелеНая пошла оправдываться!как спалили!
манатки собирай!сразу после карантина тебе не ростов!
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Для зебилов перефразирем армейскую поговорку - "Куда ЗЕлю не целуй - всюду жопа". "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 4341
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Elena Wolf@el3470ts
Подруга дочки робить фельдшером на швидкій в р-оні Запорізької обл, два халати на зміну, двааа!
Окуляри чи лижні маски придбайте самі, до пацієнта на виклик заходять без халата, лише в разі підозри на корону вибігай на вулицю, вдягай халата, бо він разовий То *******, Волаю!!!!!
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вот так прямыми словами "в государственных и коммунальных клиниках" нихрена не будет (вообще, по-закону, даже теоретически). а в "частных" - наверняка (хотя тоже "может быть") будет, кто им запретит...
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члены ЦК , лечились дома и на Кубе . правда в ВИП клиниках . А наши воры -олигархи лечатся за границей в ВИП клиниках . пускай в наших полежат ( может .кто отравит ) .
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совка нет потому что после (членов ЦК) забыли добавить (партии)
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А нардеп Шахов почему в Александровке в отдельной вип-палате лежит, с аппаратом ИВЛ который ему даже не нужен ? А простые украинцы в это время умирать должны ?
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В нас не совок, в нас типу Зімбвабве чи Нікарагуа! Зато коли не випускати корупціонерів під заставу, то ми ж Європейська країна! Долбо#оби с#ка!!!
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А можно было просто почитать конституцию, и не тырить бабла пол года а работать для страны, даже если лично не тырил, окружение все рыло в пушку.
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В мене одного, це хрипуче зелене непорозуміння, викликає рвотний рефлекс?
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Аж до слез, шучу. дебил, кто тебе поверит, где маски падла?
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Для Вовы важно выразительно произнести фразу, чтобы людям понравилось. А что потом - по фигу. Пример: Украине Московия вернула разукомплектованные катера. Вова сказал, что обратился по этому поводу к Путлеру - чтобы розетки и унитазы вернули.. Ну, и где результат? Вернули? Или Вова рассказывал, что самолетом из Китая везут 10 млн. тестов. Оказалось 250 тыс. Где остальные, Вова? И так во всем. Пи...добол.
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ДА ТИ ШО?? А Шахов де знаходиться?? А весь той етаж на сім палат?? Для поранених з фронту??? У нас не Совок. У нас придурок!!
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да у нас не совок. у нас очень богатые олигархи и их прихлебатели и очень бедное население. а так, да. ни савок... и не веник
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А что вы хотите от паяца. Зеленский это попка-дурак, он ни на что не способен. Гнать этого янелоха оманского и подальше.
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У НАС ПРивласти СОВКОВАЯ РУЦЦКАЯ ЛОПАТА
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Що буде з людиною в маршрутці,чи де інде,якщо в неї на смартфоні побачать наклейку ЗЕ? "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 5886 "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 2944
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Невозможно поверить, чтобы члены Конча-Заспы лежали в таких же палатах, как и простейшие жители Троещины. Тут Зеля перегнул...
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Конечно сложно поверить, так даже и не будет, но ЗЕ четко обозначил границы разрешенного! Как глава государства. Остальное на совести готельеров-врачей которые будут сдавать ВИП-палаты все равно, но уже на свой страх и риск.
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...как это так, нет очень уважаемых людей? А, Коломойскай? Думаю, даже през должен снимать шляпу перед этим челдоном: он в Питере на Днепре остановил русский марш. Ему Шана и поляка и глыбыкии уклон до тапок яго
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В нас не совок і тому,я маю їздити кортежем на 40 машин.
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а глазки поросячьи так и сверкают сверкают.........))))
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БРАВО! Ніякого відпочинку для депутатів, ніяких VIP-палат! Державні чиновники в такий час повинні працювати на благо держави!
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звездун хрипатый - новый подвид политика в Украине
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У нас не ВИП палаты, у нас 7 палат, и 20 врачей, а кто в них будет обслуживаться, определится по величине кошелька ???
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Малорос, тобі твої "обращєнія к наріду" не допоможуть, скільки б ти їх не записував
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"у-тю-тю-тю-тю.. Скажите, какая цаца !.."
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і як це в інших, нормальних країнах, VIP-и не бояться свого народу !!
віп-и, ми не кусаємось !!!
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Ага, верим. Видим, что уже говнобородько ездит на работу на велосипеде.
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