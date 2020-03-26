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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 4 обстріли від початку доби, втрат немає, - ситуація в зоні ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників України з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібру 120 і 82 мм по позиціях Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а захисників Славного - з автоматичної станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

"Черговими вогневими засобами підрозділи Об'єднаних сил дали противнику жорстку відповідь", - сказано в повідомленні штабу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

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"Об'єднані сили і надалі відкриватимуть вогонь у відповідь на факти порушень режиму перемир'я з боку противника. Ворог зазнаватиме втрат за свої злочинні і небезпечні дії", - підкреслили в штабі.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців ООС у четвер, 26 березня, немає.

Також на сьогодні не зафіксовано випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил.

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4 обстріли від початку доби, втрат немає, - ситуація в зоні ООС 03
4 обстріли від початку доби, втрат немає, - ситуація в зоні ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184645
 
   
 Топ коментарі
 
Я прям ото за бубачьку пєрєживаю! Чи не вбили нашого говнокомадуючого?! Бо нарід ждьот, шоб такі ДА!)))
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Звали Ермака на переговори
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Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ - цитата

в последнее время - это вселяет надежду (и что нет раненных - ваще радует)
перемирия нет...ну хоть ответки давать не стесняются... не жмитесь хлопчики - лупаште!!!!
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Стріляли члени Координаційної групи?
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Я прям ото за бубачьку пєрєживаю! Чи не вбили нашого говнокомадуючого?! Бо нарід ждьот, шоб такі ДА!)))
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не кажіть про східний фронт гарант вже примирився 4 обстрела с начала суток, потерь нет, - ситуация в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5335
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Что то наш главнокомандующий на фронте перестал пиариться. Устал наверное?
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Если Бубочка молчит, значит вы все врёте--там тишина!
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Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ - цитата

в последнее время - это вселяет надежду (и что нет раненных - ваще радует)
перемирия нет...ну хоть ответки давать не стесняются... не жмитесь хлопчики - лупаште!!!!
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Славные партизаны Сирии в провинции Идлиб взорвали крупный мост ихтамнетам! Путина к стенке! Держись Сирия! Держись Украина! Держись Европа в войне с путинсепарокоровирусом!
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Судя по пакту Молотова Рибентропа Гитлер нарушал Минский формат 40 годов!
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Здоровья! Удачи Воинам Света! Ребята, хай вам Бог допомагає!
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Нічого, перечекаємо ті обстріли. "В нашем деле главное видержка" (с). Під час пандемії мудрий правитель спокійно рахував би трупи ватніків у тому лепрозорії, а не пхався всюди з платформами і всякими консульт.савєтамі. Рашка зі свого боку вже перекриває всі шпарини з лугандоном, орків з Туреччини відмовилась забирати, пуйло ходить у жовтому скафандрі. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
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