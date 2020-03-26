 Фонд зарплати суддів і працівників судів недофінансовано на 80%, попросили Кабмін і ВР терміново відреагувати, - заступник голови ВРП Маловацький

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови ВРП Олексій Маловацький.

Суть проблеми полягає в тому, що виділено частину коштів на самі зарплати, але не профінансовано витрати щодо їх виплати. Тобто, немає в повному обсязі коштів на сплату податків, які нараховуються при виплаті заробітної плати. Відповідно люди отримують менше грошей, ніж повинні. Тому щодня в ВРП приходять звернення із судів на цю тему.

"Ми запросили на нараду главу ДСА Холоднюка. З'ясували, що якщо вони ще можуть якось регулювати доплати суддям за рахунок нарахування надбавок, наприклад, за вислугу років, то працівникам апарату такі нарахування не потрібні за законом, вони розраховують тільки на оклад. по суті, на сьогодні фонд заробітної плати суддів і працівників судів не дофінансовано на 80%. ДСА запитала на цей рік близько 5 млрд грн на забезпечення фонду заробітної плати, а видали їм тільки 500 млн, - розповідає Маловацький. - Співробітники апаратів судів за січень-лютий отримали в середньому від 2,5 до 4 тисяч гривень. Переживаємо, що в нинішніх умовах пандемії вони почнуть масово звільнятися. І якщо це трапиться, судді фізично самі не впораються з тим обсягом роботи, яку ці люди виконували".

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За словами Маловацького, якщо кошти в повному обсязі так і не будуть виділені, Кабмін має перерозподілити ті гроші, які є зараз, позначивши, скільки потрібно на покриття податків.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що судді і співробітники апаратів через мізерне фінансування системи в цілому змушені купувати індивідуальні засоби захисту та антисептики за свій рахунок, щоб дотримуватися правил роботи в період карантину.