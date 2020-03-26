 Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
"Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування - ручки дверей, перила, кнопки зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо", - сказано в повідомленні.
Радять використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфікуючі засоби з 0,5% хлору або 60-80% спирту з дотриманням правил безпеки.
Одяг і білизну можна прати з порошком у машині при максимально можливій температурі і ретельно висушувати.
у кого нет спирта - смело используйте слабый раствор хлорки, вонючая. но убережет !
Т.е. хлорку сыпать и разводить надо правильно согласно инструкции и очень аккуратно в связи с раздражающим (обжигающим) действием хлора на бронхи и легкие, что способствует развитию воспаления, а это очень не хорошо при последующем контакте с болезнетворными агентами.
Россия и ее союзники попросили генсека ООН помочь с отменой международных санкций
Оказывается, санкции за нарушение международного права мешают им бороться с коронавирусом.
Письмо подписали Россия, Китай, Сирия, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Куба.
страны-изгои
- повиздихать може й не повиздихають, ну здоров'я буде в них вже не те!"
а вот на зеленой плесени через авпу недель ослабнешь до сниженного иммунитета.и -здравствуй вирус
Кто там рассказывал что водкой дезинфицируется?
Лев Лещенко находится в медицинском центре в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Недавно его перевели в реанимацию. Состояние тяжелое.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. После приезда Лев Валерьянович побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает.
Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященный памяти Валентины Толкуновой.
Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.
*****, да это просто праздник какой-то (с)
Из по-лей уносится печаль...
Не спирт, ажніяк.
Швондер вышел на базар с советским утюгом по 5 рублей и орет...сожгу Короновирус всего за 10 рублей.Шариков подходит и говорит,бутылка водки стоит 2,87,нафинг мне твой утюг...
-мужики,кажуть шо коронавирус косить только дедов и бабок
-второй каже,не печалься Петрович,с нашим баблом только на самогон и хватит