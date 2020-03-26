 Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування - ручки дверей, перила, кнопки зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо", - сказано в повідомленні.

Радять використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфікуючі засоби з 0,5% хлору або 60-80% спирту з дотриманням правил безпеки.

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Одяг і білизну можна прати з порошком у машині при максимально можливій температурі і ретельно висушувати.



