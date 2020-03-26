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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ

Конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури і вологості навколишнього середовища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування - ручки дверей, перила, кнопки зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо", - сказано в повідомленні.

Радять використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфікуючі засоби з 0,5% хлору або 60-80% спирту з дотриманням правил безпеки.

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Одяг і білизну можна прати з порошком у машині при максимально можливій температурі і ретельно висушувати.

Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ 01
Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184626
 
   
 Топ коментарі
 
долпаёпы - на лайнере бриллиантовая принцесса вирус нашли через 17 дней после того как все ушли...
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на ццкерках рошен можно весь карантин продержаться.и места много не занимают Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1322.
а вот на зеленой плесени через авпу недель ослабнешь до сниженного иммунитета.и -здравствуй вирус
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Трохи незрозуміло, що означає " заразність понижується", можна заразитись чи ні?
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У лікарнях кожні 2 години роблять вологе прибирання, та протирають ручки.
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ты хоть 1 ручку протер?
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А кто протирает в магазинах, на почте, в банках, в подъездах и где дезсредства и спирт? В аптеках нету. Рекомендовать легко, а дальше что?
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Я бачив як протирають в АТБ. Також стоїть спеціальна людина і поруч дезінфікуюча рідина.
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технички протирают...правда слабеньким раствором хлорки,что вирусу особо ничем не грозит...
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хлорка супер окислитель, она даже в малых дохах убивает все, даже ДНК

у кого нет спирта - смело используйте слабый раствор хлорки, вонючая. но убережет !
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То то прибиральниця під*їзд та ліфт *надушила *
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Кстати, (ахтунг!) если в окружающем вас воздухе уже слышен даже слабый запах хлора то это значит, что ПДК (предельно допустимая концентрация) его в воздухе уже превышена.
Т.е. хлорку сыпать и разводить надо правильно согласно инструкции и очень аккуратно в связи с раздражающим (обжигающим) действием хлора на бронхи и легкие, что способствует развитию воспаления, а это очень не хорошо при последующем контакте с болезнетворными агентами.
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лишенцы просят сжалиться

Россия и ее союзники попросили генсека ООН помочь с отменой международных санкций
Оказывается, санкции за нарушение международного права мешают им бороться с коронавирусом.
Письмо подписали Россия, Китай, Сирия, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Куба.



страны-изгои Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 971

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Трохи незрозуміло, що означає " заразність понижується", можна заразитись чи ні?
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Все як завжди - як складуться обставини (як пощастить)...
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Я читала что коронавирус на поверхностях держится до 14 дней. Так что эта информация устарела и неточная.
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видимо есть какие то критические концентрации,которые и вызывают болезнь.если ниже критических-защитные силы организма успевают перерабатывать
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це як собака - ще гарчить, але зубами вже не клацає )))
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долпаёпы - на лайнере бриллиантовая принцесса вирус нашли через 17 дней после того как все ушли...
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А в морской воде есть микроскопические частицы золота, но это не значит что из нее можно сделать кольцо, сечешь?
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ты напиши так . что бы даже дауны уразумели - на обоих лайнерах ; бриллиантовой принцессе и большой принцессе . через 17 дней после того как их все покинули при проведении контрольной проверке обнаружили этот короновирус в активной стадии практически везде . даже в каютах где находились здоровые пассажиры .
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"-куме, оце з утра покропив картоплі од жука, а воно бач, тікошо дощ пройшов. повиздихають?
- повиздихать може й не повиздихають, ну здоров'я буде в них вже не те!"
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Уже не знают как эти вирусные понты поддерживать.
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Чого балакати..., ілюстрація почалася... Скільки з ляпальників переживе 3 місяці Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 771 Підозра,що від,цього складу ЦОЗ,мало,хто залишиться
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на ццкерках рошен можно весь карантин продержаться.и места много не занимают Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1322.
а вот на зеленой плесени через авпу недель ослабнешь до сниженного иммунитета.и -здравствуй вирус
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Американское кино про Чернобыль лучше смотрите.... Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6320 Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6320
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или 60-80% спирта
Кто там рассказывал что водкой дезинфицируется?
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Читав, що хлорка побутова не вбиває вірус.
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С 10 апреля Китай возобновляет свою экономику.Первая крупная закупка газа и нефти начнется с США.Кинули плешивого Хмыря...,хитрые китаёзы Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4421
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якщо ви вжили слово "жити", тоді поясніть, що таке "жити" стосовно віруса?
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Боширов и Петров обнулились с Новичком в Британии,не удивлюсь что очередные Штирлицы плешивого недоумка поработали в Китае...
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Спирта в аптеках нет...диз.растворов то же...Чем ручки и кнопки протирать??
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В магазинах є звичайна "білизна" в літрових пластикових пляшках.Ціна копійки.Розводите в воді і протирайте ручки і кнопки.Правда смердюча зараза(там гіпохлорит натрію).
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Бацька Лукашенко не объявлял карантин,у него даж чемпионат по футболу продолжается... Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5668
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"Камаз" с пряниками на нашей улицеКоронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6016Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6016starshinazapasaMarch 26th, 14:53
Лев Лещенко находится в медицинском центре в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Недавно его перевели в реанимацию. Состояние тяжелое.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. После приезда Лев Валерьянович побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает.
Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященный памяти Валентины Толкуновой.
Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.
*****, да это просто праздник какой-то (с)

Из по-лей уносится печаль...
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Красота, Ковбаса кусочками, москалі рядочками. )))
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В мае-июне правда об этой заразе и авторе понтов вылезет наружу по-любасу,как говорил классик,все тайное,рано иль поздно становится явным...
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Вже 100500 розказано, що ЛИШЕ МИЛО, руйнує ліпідну оболонку віруса, і вбиває його.
Не спирт, ажніяк.
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так спирт же тоже снимает жировую оболочку. и хлорка. все, что сушит кожу, уничтожает жировую оболочку.
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Избежать встречи с вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, не удастся никому. Все эти протирания и погружения в хлорку бессмысленны.
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Из Ютьюба.
Швондер вышел на базар с советским утюгом по 5 рублей и орет...сожгу Короновирус всего за 10 рублей.Шариков подходит и говорит,бутылка водки стоит 2,87,нафинг мне твой утюг...
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немецкие вирусологи говорят, что заражено будет 70% населения планеты. не все умрут, удивительной заразностью отличается тот вирус... Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5601
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На столике у подъезда деды забивают "козла" в домино...
-мужики,кажуть шо коронавирус косить только дедов и бабок
-второй каже,не печалься Петрович,с нашим баблом только на самогон и хватит
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