 Зеленський присвоїв 27-й бригаді і 9-му полку Національної гвардії почесні найменування

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НГУ.

У повідомленні зазначається: "Перейменування втілять згідно з указами Президента України, які набирують чинності з 25 березня 2020 року. Де сказано: "Присвоїти 27 бригаді Національної гвардії України почесне найменування "Печерська" та надалі іменувати її — 27 Печерська бригада Національної гвардії України", - зазначається в указі №109/2020.

Бригада була створена наказом Міністра внутрішніх справ України від 03.01.2006 № 2 як 48 полк для виконання завдань конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних, охорони громадського порядку, участі у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та провокацій на державному кордоні, забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України.

У 2009 році полк реорганізовано у 27 бригаду.

З початком збройної агресії на територію України у 2014 році, доукомплектувавшись військовослужбовцями, призваними під час мобілізації на особливий період та добровольцями, бригада прийняла активну участь у її відсічі в ході проведення антитерористичної операції, взяла під охорону об’єкти критичної інфраструктури, посилила охорону Українсько-Молдовського кордону на придністровському напрямку, продовжила виконання повсякденних службових завдань.

З 2014 по 2020 роки від військової частини відряджалось 43 ротації особового складу на схід України для участі в проведені антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Військовослужбовці бригади виконували бойові завдання у населених пунктах: Слов’янськ, Краматорськ, Маріуполь, Червоний Лиман, Дебальцеве, Станиця Луганська, Бахмут, Золоте, Волноваха, Виноградне, Попасна, Євсуг, Вуглегірськ, Миронівське, Логвіне, Мар’янка, Авдіївка та інших.

У ході бойових дій загинуло 25 військовослужбовців військової частини, 118 отримали поранення.

За час антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил половина особового складу бригади отримали статус учасника бойових дій, 181 військовослужбовець нагороджений державними нагородами.

Бойовий прапор військовій частині вручено 24 серпня 2015 року.

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Наразі підрозділ військової частини на постійній основі входить до складу Об’єднаних сил та виконує завдання із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії в районі бойових дій на сході України.

Іншим указом №108/2020 Президент присвоїв ім’я Героя України лейтенанта Богдана Завади 9 полку оперативного призначення Нацгвардії та постановив надалі іменувати його — 9 полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади (командира роти 9 полку, який загинув під обстрілами).

Який був створений наказом Міністра внутрішніх справ України від 01.06.1994

№ 025, як полк спеціального призначення, реорганізований у 2014 році в полк оперативного призначення для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

У березні-травні 2014 року особовий склад військової частини виконував службово-бойові завдання з припинення масових порушень громадського порядку та проявів сепаратизму в містах Луганську та Донецьку, а у червні-липні в Слов’янську.

Військовослужбовці полку брали участь у бойових діях біля Саур-Могили, були задіяні у спеціальних операціях з визволення Червоного Лиману, Ямполя, Миколаївки Донецької області, знешкоджували диверсійно-розвідувальні групи противника під Маріуполем.

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16 липня 2014 року біля прикордонного села Маринівка у Донецькій області в бою з переважаючими силами та бронетехнікою противника, прикриваючи товаришів, підбивши ворожий БТР загинув командир роти 9 полку лейтенант Богдан Завада, удостоєний у подальшому звання Герой України (посмертно).

З 2014 по 2020 роки військовою частиною здійснено 17 ротацій особового складу на схід України для участі в проведенні антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

У ході бойових дій загинуло 3 військовослужбовці військової частини, 3 отримали поранення.

За час антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил 1931 військовослужбовець отримав статус учасника бойових дій, 29 нагороджені державними нагородами.

Бойовий прапор військовій частині вручено 24 серпня 2015 року.

Особовий склад полку продовжує виконувати службово-бойові завдання з припинення діяльності незаконних збройних формувань та запобігання поширенню кризової ситуації воєнного характеру.

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Згідно з документами почесні найменування присвоєно "Ураховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом" бригади та полку.

Нагадаємо, сьогодні 26 березня Національна гвардія Україани святкує свою 6 річницю. З нагоди цього Володимир Зеленський офіційно привітав бійців словами:

"Нині Національна гвардія – це доблесні захисники Вітчизни, які стоять на сторожі конституційного ладу, забезпечують дотримання прав і свобод людини, охорону важливих державних об’єктів та громадського правопорядку". Також запевнивши, що намагатиметься робити все, аби про подвиги Героїв пам'ятали завжди.