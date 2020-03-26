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 Троє заражених коронавірусом одеситів повернулися в Україну з Італії та Німеччини, - ОДА

Троє одеситів, у яких підтвердили зараження коронавірусом, повернулися в Україну з Італії та Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

Посилаючись на інформацію департаменту охорони здоров'я ОДА, він зазначає, що інформація про них надійшла вчора ввечері.

"Двоє пацієнтів - подружжя - були госпіталізовані після повернення з Італії. У них з'явився кашель, слабкість і підвищена температура. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19", - повідомив Куций.

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Ще одного пацієнта госпіталізовано в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню. Цей чоловік повернувся в Україну з Берліна (Німеччина). Після появи відповідних симптомів він звернувся до медиків.

В ОДА зазначили, що у кожному випадку епідеміологи встановили коло контактних осіб та попередили їх про необхідність самоізоляції.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 156 випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184622
 
 
 Топ коментарі
 
На злобу дня - Так вот он какой, этот год Крысы: 1. Сидим по норам. 2. Днем спим. 3. Стаскиваем в норы пищу, где её пожираем. 4. Увидев человека, прячемся. Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 5183
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Держслужбовці с шопингу вернулись?
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Україною повзе небеспечний вірус Зе Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 9470
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На злобу дня - Так вот он какой, этот год Крысы: 1. Сидим по норам. 2. Днем спим. 3. Стаскиваем в норы пищу, где её пожираем. 4. Увидев человека, прячемся. Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 5183
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где там ГБР, пусь покажет двоечница, какая она независимая, тут вполне реальные статьи для Зеленского за госизмену и диверсию. Это не не высосанные с писи Портнова обвинения против Пороха.
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а теперь прикиньте, если бы 3 недели назад, Украина закрыла все граници для туристов и гастербайтеров, и не впускала бы в страну без принудительной резервации на 2 недели. это сколько ж миллиардов долларов можно было бы сэкономить, и стольким тысячам людей спасти здоровье! я уже не говорю, что экономического кризиса не было бы вообще в стране.

вобщем, безмозглого квартального идиота и его тупорылую шоблу - на нары!
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так в том то и дело, что как только туристы и гастербайтеры узнаю, что их будут держать по 2 недели, например в школах, то желающих возвращатся уменьшится на 90%. а разместить 10000 человек на всю страну не составляет трудности.
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Для того что бы разместить 10 000,а это не мало,должен быть хотя бы план на случай вот таких ситуаций.План это и место, и штатное расписание, и финансирование и тд.Главное, это должно было быть сделано давно,сейчас уже невозможно.
Кто их будет за границей содержать,а с учётом,что это наши граждане подпадающие под нашу КУ,делайте выводы.
Надежда только на самосознание и ответственность прибывших перед обществом.
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У нас бы не было вируса если б не туристы и заробитчане...
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зачем сюда они все прут? там что закрываются все предприятия одновременно..тогда понять можно.Или все-таки они думают что здесь нет вируса? и они переседят...Но шанс выжить там у них больше..
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если их там где они отдыхали или жили засекут на вирус, то сидеть будут в помещении как миленькие. Поэтому они это усекли и решили уехать туда где идиоты при власти, которые не будут их две недели держать по домам.Даже проверять не будут. А они будут и дальше заражать население, которое не выезжало никуда, а потом удивляются почему заражаются.
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А хто міг розкидати коронавірус по світу? Хто таку "благодійну" акцію може провести? Є тільки три варіанти: Китай, Росія і КНДР. А якщо побачити, хто розкидував по Європі "новічок", то і видумувати нісого не потрібно. А підводити націю до того, що то піндоси і туди не варто їздити.
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Интересно, почему этих "предупредили о самоизоляции", а тех, которые в Александровской - держат в палатах даже после выздоровления?
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"Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии" по приглашению Зеленского.
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Нормально, люди давно живут в германии, ни копья не платят налогов в Украине и теперь бегом приезжают и бегут лечиться. А нам налогоплательщикам места уже и нет если шо, везде заробитчане кисень потребляют.
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