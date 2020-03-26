 Ми пропонуємо на період карантину перевести судові засідання в онлайн-режим, - заступник голови ВРП Маловацький

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови ВРП Олексій Маловацький.

За словами Маловацького, зараз Верховній Раді необхідно внести зміни до процесуального законодавства, і дати можливість суддям і судам здійснювати правосуддя в режимі реального часу через мережу інтернет. Тобто, щоб судове засідання відбувалося в онлайн-режимі, і сторонам не потрібно було їхати в суд.

"Якщо суддя перебуває в залі засідань, то інші сторони фізично можуть там не бути присутніми. Вони заходять на майданчик ЕСІТС, реєструються в особистому кабінеті, отримують пароль і беруть участь у процесі у віддаленому режимі, - пояснює він. - Йдеться про те, щоб люди могли, не виходячи з дому, це робити. Такі технічні можливості є. Коли говорять, що відеозв'язок можливий тільки, якщо людина приходить до суду, це неправда. У кримінальних провадженнях проводяться слухання в умовах слідчих ізоляторів, чому в інших не можна? Ми хочемо це впровадити, щоб убезпечити людей. Електронна система допоможе ідентифікувати особу, з цим не повинно бути проблем.

Якщо ж потрібно подати додаткові документи до вже наявних матеріалів справи, їх треба відсканувати і переслати в електронному вигляді".

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Вища рада правосуддя звернулася до глави держави з проханням внести відповідний законопроєкт, як невідкладний.

Також перед Державною судовою адміністрацією поставили завдання врегулювати всі технічні питання. Закінчити треба до 1 травня. "Система працює в тестовому режимі, поки вони не можуть одночасно забезпечити слухання справ у всіх судах, але повинні це технічно відрегулювати, - зазначив заступник голови ВРП. - Попросили їх також забезпечити безперебійну роботу Єдиного держреєстру судових рішень, з цим зараз періодично виникають проблеми".

Як пояснив Маловацький, правосуддя не припиняє здійснюватися, але в період карантину розглядаються тільки невідкладні справи. На засіданні всі використовують засоби індивідуального захисту.

Він також уточнив, що для оперативного вирішення поточних питань в умовах пандемії Вищою радою правосуддя створено координаційну раду, до якої увійшли: глава ВРП, голова Верховного Суду, міністр юстиції, Генеральний прокурор і глава Комітету ВР з питань правової політики.