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Все про:КМДА (821) Київ (7537) надбавки (3) лікарі (323) Гінзбург (7)

 Київські лікарі отримуватимуть щомісячні надбавки до кінця року

Лікарям Києва забезпечили муніципальні надбавки до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, це передбачено внесеними сьогодні Київрадою змінами до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки в частині фінансування поточного року.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка доповідала з цього питання в сесійній залі, заявила, що рішення підготовлено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу, 89-ї та 90-ї статтей.

"До міської програми внесено зміни, відповідно до яких медпрацівникам забезпечуватиметься щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку з переходом на іншу форму оплати праці. Тобто це мова йде, що в такій формі муніципальна надбавка буде продовжуватись. Лікарям - у обсязі 4 тис. грн, фахівцям з базовою на неповною вищою освітою – 3 тис. грн, молодшому медперсоналу – 1 тис. грн", - сказала Гінзбург.

За її даними, фінансування програми на поточний рік з цією метою сьогоднішнім рішенням збільшено на 984 млн грн.

"Це включно всім до кінця року: для 9 тис. 157 лікарів, 14 тис. 698 фахівців з базовою неповною освітою і 8 тис. 949 молодшого медперсоналу", - сказала керівник департаменту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184618
 
 
 Топ коментарі
 
Це,незамінить відсутність біозахисту.Без останнього ніхто,з них недоживе до кінця року Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 6115
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Забота о врачах уйдет вместе с истерикой.
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А районним, а міським, а сільським.......?
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И это чмо высмеивало Кличко в своих выступлениях!
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Це,незамінить відсутність біозахисту.Без останнього ніхто,з них недоживе до кінця року Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 6115
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Забота о врачах уйдет вместе с истерикой.
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Интересно, какая тут сдача интересов Украины?
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Почему только киевские врачи? А остальные врачи пусть работают за копейки и рискуют своей жизнью?
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Я понимаю, но есть и другие города и села по всей Украине, почему Кабмин всем не повышает? Что это за дискредитация - В Киеве все , а в других областях шаром покати.
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Местный бюджет.
Была децентрализация, барыга вводил, но пиплу это не понравилось.
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Приди к своим депурастам и задай вопрос, клоун! Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 121
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А районним, а міським, а сільським.......?
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Приймає подібне місцева влада і робите доплати лікарям.
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А з місцевих бюджетів йде вимивання через бюджетний кодекс .
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головне для них - дожити до кінця року
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А почему только киевские? А Черновцы, Житомир, Ивано-Франковск (хотябы там, где работают с особо опасной инфекцией) - они не заслуживают? ( Своими жизнями и здоровьем). Иди дело в том, что они не слишком приближенные к ВИП-пациентам? Хорошо призывать вспомнить о клятве Гиппократа - а о людях можно и не вспоминать?
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Местный бюджет.
Была децентрализация, барыга вводил, но пиплу это не понравилось.
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Приняли местные власти. Кто виноват, что остальным городам покую? Ах, да, Зеленский же! Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 9125
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история из Латвиискои среды - заболел корной один депутат, но перед этим депутаты проголосовали, что нет необходимости во время карантина платить больше работникам медицины - прилитела ответка, медики думает возможно во время болезни пациента-депутата не стоит напрегатся, не надо лечить
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