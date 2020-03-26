 Київські лікарі отримуватимуть щомісячні надбавки до кінця року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, це передбачено внесеними сьогодні Київрадою змінами до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки в частині фінансування поточного року.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка доповідала з цього питання в сесійній залі, заявила, що рішення підготовлено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу, 89-ї та 90-ї статтей.

"До міської програми внесено зміни, відповідно до яких медпрацівникам забезпечуватиметься щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку з переходом на іншу форму оплати праці. Тобто це мова йде, що в такій формі муніципальна надбавка буде продовжуватись. Лікарям - у обсязі 4 тис. грн, фахівцям з базовою на неповною вищою освітою – 3 тис. грн, молодшому медперсоналу – 1 тис. грн", - сказала Гінзбург.

За її даними, фінансування програми на поточний рік з цією метою сьогоднішнім рішенням збільшено на 984 млн грн.

"Це включно всім до кінця року: для 9 тис. 157 лікарів, 14 тис. 698 фахівців з базовою неповною освітою і 8 тис. 949 молодшого медперсоналу", - сказала керівник департаменту.



