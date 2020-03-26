 На Івано-Франківщині коронавірус виявлено у місцевого священника

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, коронавірус підтвердили у священника з Надвірнянського району. Зараз хворий перебуває у стані середньої тяжкості, але він поліпшується.

"Богослужінь останнім часом він не проводив. Був лише невеликий хресний хід. Контактне коло осіб визначено", - заявив Савчук.

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