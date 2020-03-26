EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  1618  15
Матеріали за темою:
Все про:вірус (473) карантин (1225) відставка (660) Румунія (256) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Очільник МОЗ Румунії подав у відставку після того, як кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу

Кількість інфікованих коронавірусом у Румунії перевищила тисячу через місяць після першого підтвердженого випадку COVID-19. На тлі цієї статистики міністр охорони здоров'я країни подав 26 березня у відставку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

На сьогодні в Румунії виявлено 123 нові випадки коронавірусу, за останню добу 4 особи померли, внаслідок чого загальна кількість хворих становить 1029, кількість загиблих - 18.

Після відставки глави МОЗ Костача на тлі критики дій його міністерства в боротьбі з коронавірусом президент Йоханніса призначив заступника міністра Нелу Татару на його місце.

Медики заявляють, що не мають достатньо тестів і устаткування - на даний момент перевірено близько 16 000 осіб.

Дивіться також: Румуни спустошують полиці магазинів після заклику влади не панікувати через коронавірус. ФОТОрепортаж

16 березня Румунія оголосила надзвичайний стан і 25 березня ввела "тотальний карантин", залучаючи військових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184614
 
 
 Топ коментарі
 
Коли у нас міністр охорони здоров'я подасть у відставку?
 показати весь коментар
 
ага...
чет Авакян вспомнился....
пинают его все страной с должности за многочисленный криминал уже больше 5-ти лет.., а он только укрепляется... Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу - Цензор.НЕТ 6283
 показати весь коментар
 
емцу тоже до отставки недолго - ну год, по самым оптимистичным прогнозам. ему уже 64, нефиг на него дорогостоящие лекарства переводить. всё равно скоро ему подыхать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коли у нас міністр охорони здоров'я подасть у відставку?
 показати весь коментар
 
 
Коли його бажання здійсниться)
Дуже ж хотів коронавирусом прихворіти.
 показати весь коментар
 
 
а он сразу предупредил, что во всём виноват Порошенко и все пенсионеры помрут. По этому денег выделять на тех кому за 65 не надо (кстати, этому зеленому говнюку 64 года)
 показати весь коментар
 
К нам это не относится . У нас другие традиции .
 показати весь коментар
 
 
ага...
чет Авакян вспомнился....
пинают его все страной с должности за многочисленный криминал уже больше 5-ти лет.., а он только укрепляется... Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу - Цензор.НЕТ 6283
 показати весь коментар
 
 
У нас только после миллиона Минздрав на героя из рук Зели может рассчитывать.
 показати весь коментар
 
 
Міг би просто сказати що румуни 65+ помруть і працювати далі.
 показати весь коментар
 
 
Наш зелёный министр ЗдравоНЕхранения, не собирается в отставку?
Или предложит как на рАсии - "лечится" корой дуба, боярышником и подорожником!
 показати весь коментар
 
емцу тоже до отставки недолго - ну год, по самым оптимистичным прогнозам. ему уже 64, нефиг на него дорогостоящие лекарства переводить. всё равно скоро ему подыхать.
 показати весь коментар
 
 
Даремно, в даному випадку...Від нього опосередковано залежить картина перебігу єпідемії в його країні... Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу - Цензор.НЕТ 4564
 показати весь коментар
 
І що, усі хворі від того одужали?
Просто "вмикнув задню", бо далі спитають про неготовність і забажають "віддячити".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору