 Київрада проводитиме засідання в онлайн-режимі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, йдеться про сесійні засідання і засідання комісій. Таке рішення депутати ухвалили на позачерговому засіданні Київради.

"Я вітаю рішення депутатів, які підтримали таке рішення в цей складний кризовий для міста час і знайшли варіант, за яким ми зможемо працювати. І зможемо ухвалювати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Києві" , - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми не можемо зупинити життєдіяльність міста. І сьогодні зібралися на позачергове засідання, щоб ухвалити низку важливих бюджетних рішень. Київрада не може зупинити свою роботу. Ми повинні бути напоготові і швидко реагувати на нові виклики", - додав Кличко.

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