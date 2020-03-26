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Все про:Кожара (18) суд (6017)

 Дружина ексглави МЗС Кожари намагалася відібрати пістолет у Старицького, - адвокат

Дружина підозрюваного ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари Марина Козерод заявила, що намагалася відібрати пістолет у ексдиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького, який загинув в їхньому будинку 21 лютого.

Відповідну заяву зачитав адвокат Кожари під час засідання Шевченківського районного суду Києва, який обирає запобіжний захід підозрюваному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Зокрема, адвокат сказав, що Марина Козерод написала "заяву про вчинення правопорушення - казусу".

За її словами, 21 лютого в гостях у неї та її чоловіка близько 14:45 був Старицький. Він був близьким другом Кожари з 1980 року, спілкування між ними було близьким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко (оновлено)

"Починаючи з 15-ї години, мій чоловік і Старицький почали вживати алкоголь, атмосфера була невимушена і дружня", - йдеться в заяві.

За словами дружини, Кожара підтримував Старицького під час його розлучення. Близько 21:20 Старицький, за словами дружини ексміністра, перебував у них в гостях і був у стані сильного алкогольного сп'яніння. За його словами, нібито о 22 годині його мав забрати водій і відвезти додому.

"З 21 і 22 годин в правій руці Старицького я побачила пістолет. Мій чоловік на той момент був на другому поверсі будинку", - йдеться в заяві.

Далі адвокат не став зачитувати, але в кінці зазначив, що "Марина Борисівна намагалася відібрати пістолет у Старицького".

За словами прокурора, слідство не отримувало такої заяви.

Адвокат також попросив суд допитати Марину Козерод, оскільки її так і не допитували під час розслідування, суд задовольнив це клопотання.

Також суд задовольнив клопотання захисту про допит ще одного свідка - Жанни Білої, яка, за словами адвоката, знала про відносини Кожари і Старицького. Її допитало слідство.

Крім цього, суд відмовив у допиті слідчої Києво-Святошинського відділу поліції Світлани Веселої, яка раніше проводила розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування вбивства Старицького гальмується, і це дає підстави вважати, що хтось заважає правоохоронцям діяти, - адвокати

Нагадаємо, 25 березня, ексміністр закордонних справ Леонід Кожара, в будинку якого місяць тому був убитий бізнесмен Сергій Старицький, затриманий правоохоронцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184612
 
 
 Топ коментарі
 
Да! пыталась предотвратить самоубийство, случайно выстрелив с расстояния в два метра.
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мені оцю всю януківську дрисню не шкода ані трішечки
нехай перестріляються вщент
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"Начиная с 15 часов, мой муж и Старицкий начали употреблять алкоголь, атмосферу была непринужденная и дружеская", - говорится в заявлении.
По словам жены, Кожара поддерживал Старицкого во время его развода. Около 21:20 Старицкий, по словам жены экс-министра, пребывал у них в гостях и был в состоянии сильного алкогольного опьянения."
Нехило рыги бухают- 6 часов подряд: другие бы сдохли от такой пьянки без всякого пистолета. Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 1802
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Да понятно что там убийство по неосторожности, но ведь все равно убийство. Водка - зло...
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А можно на водяру свалить? По пьяне мол, не хотел по трезвяне. Срок условно и все дела. первый раз ведь.
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и Долго придумывали отмазу целый месяц и кто то поверит в эту хзерню зачем было плести огородами и садами про самовбывство???? дешевые понты они бы подумали над таким малюсеньлким вопросом который обязательно будет во время следствия с таким ростом и весом и мужчина и как она бабенка собиралась отобрать пистоля что потом на 3 метра от него в него же выстрелило?????7
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Звичайно.. От люди починають бухати.. І зразу давай стріляти в голову один одному)))
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Алкоголь не оправдание, наоборот отягчающее обстоятельство в криминале.
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Это да. И нехрен пекали всяким ботанам раздавать.
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У них свои проблемы , у нас свои . Бухать надо меньше .
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Да! пыталась предотвратить самоубийство, случайно выстрелив с расстояния в два метра.
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может она его "ствол" полировала, пока муж на втором этаже был? А потом тот спустился не во-время и случилось самоубийство...
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Далее адвокат не стал зачитывать, но в конце отметил, что "Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет от Старицкого".

Пи2дец какой-то.
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Взагалі то вона могла що завгодно зробити з двома бухими мужичками.
Дама не проста, - вона майстер спорту з кікбоксингу міжнародного класу, майстер спорту з боксу, чемпіонка і т.д.
http://resonance.ua/eksglavu-mzs-leonida-kozharu-zatrimal/

Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 8103
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Вона точно дружина Кожари? Бо з такими даними вон швидше була його охоронцем
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Зараз якось не дуже цікаво яким чином один пацюк другого замочив.
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мені оцю всю януківську дрисню не шкода ані трішечки
нехай перестріляються вщент
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учитывая то, шо она была в соседней комнате - у неё длинные руки! не ушёл таки от них старицкий!
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Скоріше за все понапивалися і хтось випадково бахнув...
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Но он вырвался и "застрелился"...( хотя ну кто Кожару посадит.. он же из вип персон, а для таких у нас и лечение отдельное и суды с "пониманием")
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дали б їм зранку кожному по пістолету, менше б ватного лайна небо коптило
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"Начиная с 15 часов, мой муж и Старицкий начали употреблять алкоголь, атмосферу была непринужденная и дружеская", - говорится в заявлении.
По словам жены, Кожара поддерживал Старицкого во время его развода. Около 21:20 Старицкий, по словам жены экс-министра, пребывал у них в гостях и был в состоянии сильного алкогольного опьянения."
Нехило рыги бухают- 6 часов подряд: другие бы сдохли от такой пьянки без всякого пистолета. Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 1802
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жизнь такая без водки не понятно кто кого уважает)
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Опаа... Версия "самоубийства" после месяца торгом и миллиона кэшэм отпала сама собой ввиду полной неадекватности, даже в насквозь коррумпированных органах не нашлось идиота, который бы взялся за эту туфту... И тут новые вводные через месяц... А статью за лжесвидельство кто-то изымал из нашего кодекса? Женушки срок корячится, - вопрос только, - какой?!
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ну, приперло - і придумали дуже непогану версію
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Лучше б она пыталась отобрать у него гранату и всё это змеиное кубло настиг "несчастный случай". Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 125
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Вводила следсвие по ложному пути. Сначала ушла в комнату а теперь пыталась отобрать - ВИНОВНА!
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Забавная версия. И что, Шарии - Петушарии не будут гримасничать по этому поводу ? А чего ? Отличный ведь повод ! Хотя да, кто ж на своего хозяина рыга будет гавкать ...
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я фігею! якщо самогубство, то мають бути сліди чого? - а Пороху! на обличчі та одязі.
Якщо був страшний убивець, то сліди пострілу будуть розташовані по іншому!
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Точно! Порох винуватий!
Там його сліди залишилися... ))) Дружина ексглави МЗС Кожари намагалася відібрати пістолет у Старицького, - адвокат - Цензор.НЕТ 6388
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таку хер.ню, навіть я у суді ганьблюсь вигадувати...
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я в шоці. Або адвокат не знає, що постріл залишає сліди, не даремно кожару затримали - мабуть, таки провели експертизи розподілення слідів пострілу.
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Усе він знає, це стадія обрання запобіжного, а там докази не досліджують. Тому просто бреше.
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я розумію стадію - на публіку, та на родичів затриманого те розраховано!
на цьому, як правило таланти багатьох адвокатів і закнічуються.
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Я не удивлюсь, если член семьи Кожары совершил геройский подвиг и спас страну от ЧУМЫ. Дадут медаль и орден впридачу. Надо просто дождаться прихода к власти ОПЗЖ.
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От падло,живут же люди,веселятся,постреливают из зарегистрированного таки наверное,нас за "козлов мешающих им жить" ,считают(100пудово лугандоопущенцы+жопорыганалы) и тут такая блин печаль..,нет слов.Держитесь.Я не балдею от Шарикова,но хочу,что бы все.
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Начинают косить под дурачков как Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
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Под дурачка здесь косишь ты, если у тебя такие параллели.
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На хрена здесь эта санта-барбара? Сначала разберитесь что к чему, потом в СМИ расскажете.
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Що там дивитися? Завалив він його, адвокат казочку вигадав, а оскільки свідків не було, то спробуй тепер спростуй.
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аа, казус? Ну нехай йде на поліграф, там і подивимся який це був казус...
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Брєд. На відстані 4-х метрів від Старицького,баба,й пристрелила....Лікуйте слідчу групу в Психлікарні Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 3601
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Так и запишем. Сам прыгал на пистолет 3 раза, все время нажимая на курок )))
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Всё очень просто,если чесно (правильно )проведено следствие.Пороховые газы на руке.Выстрел был один.
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він мабуть у кравченка вчився. Жалко, а можливо і ні. Бог дав, бог взяв
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а Кожарва випадково не є майстром спорту по стрільбі. І Це один з десяти що були. Решта дали осєчку
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Оце ж біда, місяць, уроди, думали, яку муйню народу на вуха навішати. НАЙШЛИ, нарешті Невістка (тьфу, дружиночка) всралася. Саваковим слава - геній.
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- Почему умерла теща?
- Грибами отравилась.
- А почему в синяках?
- Грибы есть не хотела.
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это из серии, он сам упал на нож 7 раз)) да не посадят его, сейчас рыги включили все свои связи. будет очередная мыльная опера про честное расследование. спишут все на покойника
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я помню министр мусарни дважды стрелялся. второй раз когда уже был мертвым)))))
что только нет бывает среди уродов типа ВИП))))
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Вона ж заявляла, що була на 2-му поверсі, коли почула постріл.) "До слова, дружина Кожари вже має судимість. 16.06.2016 Марина Козерод була засуджена вироком Печерського райсуду Києва за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 КК України за крадіжку сукні в магазині "Зара""
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Хорошему человеку фамилию Козерод не дадут.
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А пистолет она что, во сне отбирала? Она же давала показания, что в это время спала в другой комнате
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Ватником больше, ватником меньше.
" Какая разница" - цитата выдающегося письканиста.
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Адвокаты чётко рассказали жене, как увести элитного муженька от подозрения и выкрутиться самой; ещё одно доказательство, что адвокатура в Украине сильнее прокуратуры.
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Близкие отношения,развод - все там понятно,кожарке наставляли рога очень долго,он напился и пальнул.
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