 Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бородянський зазначив: "Цифри для роздумів, яку країну будує новий уряд

Збільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд. гривень, на 41% скорочує гуманітарну сферу (МКМС) та майже незмінними залишає видатки на Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Офіс Генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ України.

Скорочення витрат на гуманітарну сферу - 13,4 млрд. гривень (МКМС+МОН). Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд. гривень або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%!

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На 100% скорочуються (тобто знищуються) всі програми УКФ, УІК, Держкіно, Держтуризм, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей Сучасного мистецтва.