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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (750) карантин (1225) МВС (1657) скорочення (38) Бородянський Володимир (110) Міністерство культури, молоді та спорту (45) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский

Ексглава Міністерства культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив про те, що саме в цьому міністерстві Кабмін урізав бюджет найбільше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бородянський зазначив: "Цифри для роздумів, яку країну будує новий уряд

Збільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд. гривень, на 41% скорочує гуманітарну сферу (МКМС) та майже незмінними залишає видатки на Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Офіс Генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ України.

Скорочення витрат на гуманітарну сферу - 13,4 млрд. гривень (МКМС+МОН). Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд. гривень або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%!

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На 100% скорочуються (тобто знищуються) всі програми УКФ, УІК, Держкіно, Держтуризм, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей Сучасного мистецтва.

Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184611
 
   
 Топ коментарі
 
Ніяких Ростовів. Прямо у ВІП палаті запхати в анатомічний мішок і бандеролью до Куршевеля.
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Ну по перше ще не скоротив ..Бо за це повинна проголосувати Рада .!
Так а чому *колишні * всі після звільнення стають такими *зарозумними * !?
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я думаю, що коли вчителя замість своїх 4к зелені отримають на 5% менше, нічого страшного із ними не станеться!
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Надежда на Авакова. Может, не даст гнать подсрачниками до Ростова. Только до Белгорода.
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Ніяких Ростовів. Прямо у ВІП палаті запхати в анатомічний мішок і бандеролью до Куршевеля.
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Аваков должен болтаться на соседней ветке
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Ну по перше ще не скоротив ..Бо за це повинна проголосувати Рада .!
Так а чому *колишні * всі після звільнення стають такими *зарозумними * !?
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я думаю, що коли вчителя замість своїх 4к зелені отримають на 5% менше, нічого страшного із ними не станеться!
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Не обеднеют...Страна панимаешь в кризисе...
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Не жили богато - нечего им и начинать ...
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А вообще то это скотство. То есть манипуляция мнением. С таким же успехом можно сказать- космонавтам урезали финансирование до минимума, а ментам нет. Проблема не в урезании ещё кому нибудь, проблема где взять туда, куда не хватает. А вот с этим жопа. Зееелёная...
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Гм... Мои уплачены. Я на госслужбе и работаю за оклад.
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Согласен. Может даже с Аваковым натихаря. А рядовые менты... Про них ведь речь в статье. Вообще то, если кто не в курсе- народ по домам разогнали, а силовым подразделениям обявлен усиленный вариант несения службы. Больше обычного на улице, чаще обычного с толпой... Прикольно? А с Нелоха- поди возьми... Сдохнет- не отдаст.
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Любит наш народ всякое говно!
Всякое говно любит наш народ!
Любит наш народ всякое говно!
Всякое говно любит наш народ!

(с)
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Это вы манипулируете "....где взять туда, куда не хватает" т.е. этой фразой вы как бы намекаете, что тем просто не хватило в отличии от МВД, судий...... По вашему, МВД финансируется из отдельных налогов (поток которых не уменьшился)?!
МВД финансируется из бюджета ("общей кучи"), как и культура, спорт.... и вот эта "куча" стала меньше, но при распределении новой кучи ВМД решили оставить прежнюю долю, а судьям так вообще поднять! Поскольку понимают, что ели поднимется бунт, то кроме ментов их никто не защитит, ну и "правильные" решения судей никто не отменял
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Ишь ты... Куча уменьшилась- её менты разожрали? И рваться в правительство, чтобы потом заявить- денег нет но вы держитесь? Не хватает на культуру- урезать МВД. Не хватит МВД, откусить у врачей. Начнутся проблемы с врачами- обуть шахтеров- и так по кругу. Я правильно понимаю?
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Аааа, так вы думаете, что ее "разожрали" спортсмены, ученые и деятели культуры! А менты не - они не прожиратели, они ВВП делают.... Ну тогда ваша логика понятна.
PS
Есть куча других возможностей например, вполне законно подоить бывших владельцев обанкротившихся банков, как это предлагает МВФ. Но нет - Коломойский это святая корова, проще страну разорить чем Коломойшу заставить отдать наворованное (что деньги были украдены уже доказано высоким судом Лондона). На крайняк - урезать всем пропорционально! А когда одним урезают в 2 раза, а других не трогают, прямо говорит о приоритетах!!!
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Зато "УКРНАФТА" вся в "шоколаде" ... Какое интересное словосочетание Кабмин на 41% сократил расходы на Министерство культуры, молодежи и спорта, а сокращение бюджета МВД равно нулю, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1963
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це при тому, що вони можуть легко від зарплатні відмовитись, бо достатньо заробляють на наркотиках, іграх, проституції та різноманітних кришуваннях-рекетах
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Блиииинннн - так у них еще и зарплата есть
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Аваков- мальчонка смышлёный и развитой не по годам- вовремя сообразил что : «01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков» .Паренька заприметил хозяин Зеленского: Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Вот я не представляю шо они будут делать через месяц когда у большинства обсерируемых закончатся деньги а одуванчики еще не вылезут? Шо они будут сокращать?
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А фінансування Офісу Президента скорочення теж не торкнулося? І чому я не здивований?
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элитных собак надо держать хорошо прикормленными, а рядовых - относительно упитанными, тк не известно когда может повторится мороз 2014 и есть ли еще свободные места на рублевке.
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короче, у зе-команды и зеленского сейчас получается хорошо только дно - доказывать 73%, что они тупорылые лошары.
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тут ничего нового, в любой стране где начинается жопа начинают урезать с культуры и спорта
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