 Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Бородянський зазначив: "Цифри для роздумів, яку країну будує новий уряд
Збільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд. гривень, на 41% скорочує гуманітарну сферу (МКМС) та майже незмінними залишає видатки на Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Офіс Генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ України.
Скорочення витрат на гуманітарну сферу - 13,4 млрд. гривень (МКМС+МОН). Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд. гривень або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%!
На 100% скорочуються (тобто знищуються) всі програми УКФ, УІК, Держкіно, Держтуризм, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей Сучасного мистецтва.
Так а чому *колишні * всі після звільнення стають такими *зарозумними * !?
Всякое говно любит наш народ!
Любит наш народ всякое говно!
Всякое говно любит наш народ!
(с)
МВД финансируется из бюджета ("общей кучи"), как и культура, спорт.... и вот эта "куча" стала меньше, но при распределении новой кучи ВМД решили оставить прежнюю долю, а судьям так вообще поднять! Поскольку понимают, что ели поднимется бунт, то кроме ментов их никто не защитит, ну и "правильные" решения судей никто не отменял
PS
Есть куча других возможностей например, вполне законно подоить бывших владельцев обанкротившихся банков, как это предлагает МВФ. Но нет - Коломойский это святая корова, проще страну разорить чем Коломойшу заставить отдать наворованное (что деньги были украдены уже доказано высоким судом Лондона). На крайняк - урезать всем пропорционально! А когда одним урезают в 2 раза, а других не трогают, прямо говорит о приоритетах!!!