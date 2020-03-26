 Жителі окупованого Криму не сприймають коронавірус як реальну загрозу, а у нас немає інформації про стан медицини на півострові, - Чийгоз

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив нардеп Ахтем Чийгоз.
"Сьогодні ми намагаємося через будь-які можливості достукатися до кримчан, адже вони через постійне перебування в зоні ризику, через постійну пропаганду Росії поводяться небезпечно. Не відчувають і не сприймають коронавірус як реальну загрозу", - зазначив він.
"Вони знають, що у нас на материку серйозні проблеми і застосовуються досить жорсткі заходи. Бачать, як суспільство самоорганізовується, однак вважають, що це не торкнеться Криму", - додав Чийгоз.
Політик зазначив, що достукатися до кримчан поки не вдається. А окупаційна влада не вживає необхідних кроків для боротьби з коронавірусом в окупованому Криму.
"Коли ми їм говоримо, що треба відмовлятися від весіль, від святкування днів народжень, походів у кафе і ресторани, на жаль, ми не можемо достукатися до них. Нам залишається тільки закликати і говорити їм, що сьогодні така безпечність може бути смертельною. Тим більше в той час, коли ми не можемо їм допомогти", - підкреслив нардеп.
Чийгоз закликав кримських активістів моніторити ситуацію і повідомляти про стан з епідемією на півострові, щоб можна було апелювати до міжнародних правозахисних організацій і гуманітарних місій, а також допомагати кримчанам через неофіційні канали, через волонтерів, родичів і друзів із материкової частини України.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. После приезда Лев Валерьянович побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает.
Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященный памяти Валентины Толкуновой.
Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.
Побольше бы таких на роисе
https://nv.ua/style/znamenitosti/koronavirus-u-lva-leshchenko-podtverdilas-bolezn-smi-50078104.html
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.
Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть!
https://nv.ua/sport/boxing/koronavirus-sport-amerikanskiy-bokser-nahoditsya-v-sostoyanii-komy-novosti-sporta-50078078.html