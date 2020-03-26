 Жителі окупованого Криму не сприймають коронавірус як реальну загрозу, а у нас немає інформації про стан медицини на півострові, - Чийгоз

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"Сьогодні ми намагаємося через будь-які можливості достукатися до кримчан, адже вони через постійне перебування в зоні ризику, через постійну пропаганду Росії поводяться небезпечно. Не відчувають і не сприймають коронавірус як реальну загрозу", - зазначив він.

"Вони знають, що у нас на материку серйозні проблеми і застосовуються досить жорсткі заходи. Бачать, як суспільство самоорганізовується, однак вважають, що це не торкнеться Криму", - додав Чийгоз.

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Політик зазначив, що достукатися до кримчан поки не вдається. А окупаційна влада не вживає необхідних кроків для боротьби з коронавірусом в окупованому Криму.

"Коли ми їм говоримо, що треба відмовлятися від весіль, від святкування днів народжень, походів у кафе і ресторани, на жаль, ми не можемо достукатися до них. Нам залишається тільки закликати і говорити їм, що сьогодні така безпечність може бути смертельною. Тим більше в той час, коли ми не можемо їм допомогти", - підкреслив нардеп.

Чийгоз закликав кримських активістів моніторити ситуацію і повідомляти про стан з епідемією на півострові, щоб можна було апелювати до міжнародних правозахисних організацій і гуманітарних місій, а також допомагати кримчанам через неофіційні канали, через волонтерів, родичів і друзів із материкової частини України.