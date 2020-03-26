EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  4300  41
Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (335) культура (160) наука (174) освіта (680) Бабак Сергій (11)

 Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив з категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.

Про це йдеться в заяві Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, оприлюдненій нардепом від СН Сергієм Бабаком, передає Цензор.НЕТ.

"Заява депутатів Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України!

Усвідомлюючи важливість створення Стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками поширення вірусу COVID-19 та розуміючи необхідність скорочення непріоритетних статей видатків державного бюджету на 2020 рік, ми, депутати Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, обурені пропозиціями Міністерства фінансів України щодо внесення змін до бюджету на 2020 рік, які призведуть до непоправних наслідків для України.

Читайте також: Запропонований Кабміном секвестр бюджету нереалістичний: дохідну частину буде суттєво недовиконано, - секретар бюджетного комітету ВР Цабаль

Мінфін пропонує фактично відмінити все фінансування освіти і науки, крім заробітних плат, а саме:
Повністю відмінити фінансування наукових досліджень і наукового обладнання:

- Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень – скасувати повністю. При тому що Академія наук досліджує COVID-19 і виготовляє тест-системи;
- Гранти на дослідження через Національний Фонд досліджень – скасувати повністю. А це неймовірно важлива реформа, фонд довго і ретельно створювався, щоб до нього була довіра наукової спільноти;
- Придбання закладами вищої освіти і наковими установами обладнання – скасувати повністю;
- Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту – скасувати повністю.
Повністю відмінити фінансування Фонду розвитку закладів вищої освіти і будь-яких капітальних видатків на заклади вищої освіти. Нагадуємо, що після жахливої пожежі в Одесі частину Фонду планувалося направити на протипожежні заходи.

Майже повністю відмінити фінансування шкіл:
- Нова українська школа – надважлива реформа освіти – повністю прибрати фінансування на нові меблі і обладнання, перепідготовку вчителів;
- Програма "Спроможна школа для кращих результатів" - повністю прибрати фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт шкіл;
- Повністю скасувати доплати молодим вчителям. Молоді вчителі ризикують залишитися на голій ставці в період економічної кризи;
- Значна частина коштів ДФРР цього року планувалася на побудову або реконструкцію дитячих садочків і шкіл. Об’єкти освітньої інфраструктури ризикують залишитися недобудованими і в аварійному стані.
Скоротити фінансуванн навчання лікарів:
- відміняється фінансування підвищення кваліфікації лікарів;
- відміняється реалізація механізму стажування лікарів-інтернів, безперервний професійний розвиток лікарів, єдиний державний кваліфікаційний іспит, заходи з контролю якості освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це не просто заморожування досягнень останніх років, а відкат у 90-ті, - звернення керівників культурних інститутів через можливе урізання фінансування

Крім того серйозно скорочується фінансування:
- створення професійно-технічних навчально-практичних центрів;
- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державної атестації та акредитації закладів освіти;
- всіх інвестиційних проектів в університетах, наприклад, інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету";
- відміняється створення "Музею науки" і значно скорочується фінансування Малої академії наук;
- тощо.

Ми розуміємо необхідність перегляду бюджету у зв’язку з епідемією, і готові спільно працювати над пошуком оптимального рішення.

Але ми підтримуємо колег з комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та виступаємо проти ідей, які ставлять під загрозу існування освіти, науки та культури в Україні.

Закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій з депутатами профільного комітету та представниками Міністерства освіти та науки.

Просимо Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля не допустити гуманітарної катастрофи в нашій державі.

Також закликаємо наших колег з Комітету ВРУ з питань бюджету утриматись від розгляду пропозиції Уряду України без участі депутатів профільних комітетів", - йдеться в заяві.

Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету 01
Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету 02
Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184604
 
   
 Топ коментарі
 
А что, как показывает практика наука и образование в принципе не нужны, что бы 73 % проголосовало за главзебила. Лучше снять очередной сезон скотов и лиги смехо Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет - Цензор.НЕТ 6274
 показати весь коментар
 
зеленые профессионалы при власти - не перепутайте - не барыги ,не хунта - а зеленые профессионалы - зебилы вы за это голосовали?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что, как показывает практика наука и образование в принципе не нужны, что бы 73 % проголосовало за главзебила. Лучше снять очередной сезон скотов и лиги смехо Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет - Цензор.НЕТ 6274
 показати весь коментар
 
 
Как показывает практика - наука и образование в стране находятся на таком уровне, что 73% ее жителей полные дебилы.
 показати весь коментар
 
 
Почему зеленые рептилии не сократили себе финансирование? Эти твари себя не обидят, а культуру сократили, науку и образование сокращают. Геть , рептилии из Рады, деньги будут целее.
 показати весь коментар
 
 


Кіт Вчений@TedTeddycat





шмарклі визнали неспроможність виграти місцеві вибори через катасрофічне падіння рейтингів



солома@elnazaro777
Кабмин отменил финансирование местных выборов в 2020 году - Гончаренко
 показати весь коментар
 
 
Чем меньше умных , тем выше рейтинг . Правильной дорогой идёте , товарищи .
 показати весь коментар
 
 
Ще було б добре професорів розстріляти. А доцентів відправити могили копати.
 показати весь коментар
 
 
зеленые профессионалы при власти - не перепутайте - не барыги ,не хунта - а зеленые профессионалы - зебилы вы за это голосовали?
 показати весь коментар
 
 
Практика показала, что дурь несусветная не мешает достигать успехов в политической и бизнесовой жизни Украины. Да вы на нашего Президента посмотрите, и на его окружение. Вывод, нахрена нам та наука нужна в Украине?
 показати весь коментар
 
 
так это смотря что считать успехом
 показати весь коментар
 
 
Академикам и учителям точно не повезло...
 показати весь коментар
 
богатство академиков должно быть в их открытиях,

а богатство учителей в благодарных выпускниках
 показати весь коментар
 
Государство должно стимулировать одно и другое, а у нас все 30 лет везде дремучий совок. Взятки, кумовство, очковтирательство.
 показати весь коментар
 
государство никому ничего не должно.

государство даже подписываться не умеет.

должны граждане, которые выбирают уполномоченных представителей.
 показати весь коментар
 
 
Да я не спорю с вами, вы все правильно говорите, и про то что ослы выбирают себе подобных но более воровитых ослов.
 показати весь коментар
 
А що блазень та його оточення - науковці чи мають якийсь стосунок до науки? Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету - Цензор.НЕТ 6805
 показати весь коментар
 
 
А может бубочке урежем финансирование? Нет мы не звери какие-то пианино оставим! Хай бавиться!
 показати весь коментар
 
 
С одной стороны - дикость какая-то.
С другой - знаем мы, чем занимается большинство ВУЗов и научных заведений.
Этой проблемой заставил заняться кризис. Хотя нужно было позавчера...
 показати весь коментар
 
 
Чем же они занимаются? Готовят контингент для квартала 95?
 показати весь коментар
 
А чем может заниматься наука, во главе которой 101-летний человек?
Отказ от финансирования может и быть той необходимой встряской.
 показати весь коментар
 
 
Расскажите, что вы знаете. Я из научного учреждения.
 показати весь коментар
 
Ну, выдай на гора свой индекс цитирования и я скажу, чем ты занимаешься
 показати весь коментар
 
От же клятий каронавирус! не дае Бубочке закончить зубажиння. Каждому зетипиллу виделить по 4000 евро....Ну ниче, после окончания цирка с карантином - обизательно получите!
 показати весь коментар
 
 
ну Зе-животным в правительстве глубоко похеру образование и культура украинцев...
Они представители чужого народа и Черчилля не читали...

Во время второй мировой, когда Великобритания уже сполна ощутила тяготы войны с Гитлером, премьер министру Уинстону Черчиллю подали на утверждение бюджетную программу страны, в которой не были предусмотрены расходы на культуру и искусство. Как бы не до этого, война, знаете ли. Черчилль спросил у министров: «А за что же, собственно, мы тогда воюем?»



 показати весь коментар
 
 
урежте зарплату Коболеву в 10 раз. Появятся гроши на зарплату науквцям.
 показати весь коментар
 
Правильно! Нашо та наука з освітою!? Церков побільше і шоб по тєлєку більше ГИ-ГИ-ГИ було, ну ше деколи Танци з пь.здами.
 показати весь коментар
 
 
Откуда у ЦН такие дебильные комментаторы. шмарчки, вы хоть понимаете, что нам писец. Сегодня министр МЗУ заявил, что лечить надо только тех, кому меньше 65 лет. А вы дебики все умничаете и выпендриваетесь. Дефолт могут объявить. и сколько вас развелось идиетов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору