 Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету

Про це йдеться в заяві Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, оприлюдненій нардепом від СН Сергієм Бабаком, передає Цензор.НЕТ.

"Заява депутатів Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України!

Усвідомлюючи важливість створення Стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками поширення вірусу COVID-19 та розуміючи необхідність скорочення непріоритетних статей видатків державного бюджету на 2020 рік, ми, депутати Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, обурені пропозиціями Міністерства фінансів України щодо внесення змін до бюджету на 2020 рік, які призведуть до непоправних наслідків для України.

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Мінфін пропонує фактично відмінити все фінансування освіти і науки, крім заробітних плат, а саме:

Повністю відмінити фінансування наукових досліджень і наукового обладнання:

- Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень – скасувати повністю. При тому що Академія наук досліджує COVID-19 і виготовляє тест-системи;

- Гранти на дослідження через Національний Фонд досліджень – скасувати повністю. А це неймовірно важлива реформа, фонд довго і ретельно створювався, щоб до нього була довіра наукової спільноти;

- Придбання закладами вищої освіти і наковими установами обладнання – скасувати повністю;

- Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту – скасувати повністю.

Повністю відмінити фінансування Фонду розвитку закладів вищої освіти і будь-яких капітальних видатків на заклади вищої освіти. Нагадуємо, що після жахливої пожежі в Одесі частину Фонду планувалося направити на протипожежні заходи.

Майже повністю відмінити фінансування шкіл:

- Нова українська школа – надважлива реформа освіти – повністю прибрати фінансування на нові меблі і обладнання, перепідготовку вчителів;

- Програма "Спроможна школа для кращих результатів" - повністю прибрати фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт шкіл;

- Повністю скасувати доплати молодим вчителям. Молоді вчителі ризикують залишитися на голій ставці в період економічної кризи;

- Значна частина коштів ДФРР цього року планувалася на побудову або реконструкцію дитячих садочків і шкіл. Об’єкти освітньої інфраструктури ризикують залишитися недобудованими і в аварійному стані.

Скоротити фінансуванн навчання лікарів:

- відміняється фінансування підвищення кваліфікації лікарів;

- відміняється реалізація механізму стажування лікарів-інтернів, безперервний професійний розвиток лікарів, єдиний державний кваліфікаційний іспит, заходи з контролю якості освіти.

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Крім того серйозно скорочується фінансування:

- створення професійно-технічних навчально-практичних центрів;

- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державної атестації та акредитації закладів освіти;

- всіх інвестиційних проектів в університетах, наприклад, інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету";

- відміняється створення "Музею науки" і значно скорочується фінансування Малої академії наук;

- тощо.

Ми розуміємо необхідність перегляду бюджету у зв’язку з епідемією, і готові спільно працювати над пошуком оптимального рішення.

Але ми підтримуємо колег з комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та виступаємо проти ідей, які ставлять під загрозу існування освіти, науки та культури в Україні.

Закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій з депутатами профільного комітету та представниками Міністерства освіти та науки.

Просимо Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля не допустити гуманітарної катастрофи в нашій державі.

Також закликаємо наших колег з Комітету ВРУ з питань бюджету утриматись від розгляду пропозиції Уряду України без участі депутатів профільних комітетів", - йдеться в заяві.





