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 Суспільство, За кордоном
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 МВФ і Світовий банк закликали G20 відкласти стягнення боргів з найбідніших країн світу

Через пандемію коронавірусу Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни Великої двадцятки призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві організацій.

Організації зазначили, що "спалах коронавірусу, ймовірно, може мати серйозні економічні і соціальні наслідки для найбідніших країн, де проживає чверть населення світу і дві третини населення світу, що живуть в умовах крайньої бідності".

"Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликають припинити стягування боргів з таких країн відповідно до двосторонніх кредитних угод", - заявили організації.

Зазначається, що це допоможе вирішити нагальні проблеми ліквідності таких країн, викликані спалахом коронавірусу. Також це дасть час для оцінки впливу кризи і потреб у фінансуванні для кожної країни.

Крім того, Світовий банк і МВФ закликали країни G20 визначити перелік країн, що мають несприятливу боргову ситуацію і внести пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження. Вони вірять, що зараз вкрай важливо забезпечити допомогу країнам, що розвиваються, і дати потужний сигнал фінансовим ринкам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184602
 
   
 Топ коментарі
 
МВФ, начните, ляди, с Украины! Мы точно в Европе беднейшие, благодаря потугам сивочолого мальдивца, усугубленные оманским нелохом.
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Спасибо!!! А можно вообще не отдавать? МВФ и Всемирный банк призвали G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 4915
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а до этого еще 2-ды судимого уголовника Яныка...
Наш нарид может выбирать себе кормчих...
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Вы неправильно поставили вопрос.А можно ещё одолжить,пока не началось. МВФ і Світовий банк закликали G20 відкласти стягнення боргів з найбідніших країн світу - Цензор.НЕТ 179
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Для України також відстрочення буде, чи поки землю не захапають будуть давити?
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МВФ, начните, ляди, с Украины! Мы точно в Европе беднейшие, благодаря потугам сивочолого мальдивца, усугубленные оманским нелохом.
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Ти за кого хрестик малював, просвєтльонний?
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а до этого еще 2-ды судимого уголовника Яныка...
Наш нарид может выбирать себе кормчих...
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ага...- страна вечной кричалки - Банду геть!
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Следующим мабуть будет хриплый певец...прости Господи!
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да, слава богу, уже, вроде, обосрался окончательно. Хотя, пару процентов еще может набрать...
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та вы такие же вредители, благодаря своим тупым обсерам, вы содействовали тому, что мы сейчас имеем.
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юля, гадя, гриценко, зе, сакашвили, какая разница?
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Та знаю я, знаю, шо вам всем какаяразница. Результат кричалки "абинеюля" мы видим каждый день.
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у юли был шанс в 2008м и она его просрала, показав что она равна зеле)))
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Та там і до них добре постарались. З потенціалом у 90-их (найкращі показники за ресурсами і перспективами розвитку) маємо пшик. Зате олігархи у нас з жиру бісяться.
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таки да. но беднейшими в Европе мы стали даже не при уголовнике, млять...
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Правда. Важко було повірити, що можна когось зненавидіти більше шапкокрада.
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зебил - это кто то из твоих знакомых, родственников? Нахера ты тут про него пишешь? это твоя личная проблема.
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это про тех, кто голосовал лижбынепорохмарадер!!1
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у всех людей разные вкусы - кому то мародер нравится больше клоуна, кому то меньше.
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так не стесняйся, раскажи, на какой вкус ты наголосовал, раз обсераешь пороха и не доволен зе, значит выкинул свой голос за непроходного и тем самым содействовал тому, что выиграл зе.
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Сомневаюсь. Чтобы попасть в етот список нужно ЗЕ-власти признать что мы в жопе. А нам же по зомбоящику рассказывают как наша економика растет не по годам а по минутам
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Во попёрло.Ради такого случая всему кабмину и зедепутатам по новенькому мерсу презентовать и назначить зарплату от миллиона и выше.А чё?Оказывается ковид-19,как и война-всё спишет.
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Я так понимаю что Украина в етот список стран не попадет. Потому что Украина одна из успешных стран с сильной и потужной економикой и ростущим ВВП. По крайней мере нам так уже 30 лет рассказывают власти
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