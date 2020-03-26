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Все про:Угорщина (542) МЗС (2155) Кулеба Дмитро (281) Сійярто (80)

 Угорщина продовжить терміни кредиту Україні на розвиток інфраструктури на Закарпатті, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто домовився про продовження кредиту на 50 млн євро від Угорщини на розвиток інфраструктури в прикордонних регіонах, термін якого минав 2 червня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Навіть в умовах, коли доводиться спілкуватися через відеозв'язок, ми, нарешті, розблокували повноцінне економічне співробітництво та проєкти, які принесуть вигоду для громадян обох наших країн. Йдеться про прикладні речі. Реконструкція моста через Тису в Загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош як тільки завершиться пандемія коронавірусу", - розповів Кулеба.

"Сторони також обговорили важливість теми захисту прав угорської національної меншини в Україні та домовилися продовжити діалог для пошуку рішень, які дозволять вирішити проблемні питання з повагою до національних інтересів обох країн", - сказано в повідомленні.

Також глава МЗС України звернув увагу угорського колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією коронавірусу і закликати до ослаблення санкцій з гуманітарних міркувань.

"Санкції було запроваджено не через коронавірус, а через російську агресію. Тому вони не мають жодного стосунку до пандемії. Глава МЗС Угорщини підтвердив, що політика Угорщини щодо санкцій проти РФ залишається незмінною", - підкреслили в МЗС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184599
 
 
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Продаем венграм электроэнергию по заниженной цене. По сути, продавали б по нормальной цене, то неизвестно кто б тогда кому был должен.
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Надіюсь угорців наші кознокради прокидають.
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Гнать ссаными тряпками эту венгерскую шваль из закарпатья!!!
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В вагоны запихать и ....
Так 37м годом от вашего камента несёт. Вы тайный сталинист? Дома бюстик держите в тайне ото всех, а то ведь декомунизация. Не боитесь что сдадут?
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всериято есть подельник рашиста .который на протяжении уже немалого времени блокирует работу комиссии Украина- НАТО
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