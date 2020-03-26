 Партія "Слуга народу" відмовляється від державного фінансування і просить передати гроші в стабфонд по боротьбі з коронавірусом, - Корнієнко

Про це заявив голова партії, перший заступник голови парламентської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії у Стабілізаційний фонд, що створюється Кабінетом міністрів, і направити ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", - сказав глава партії.

"Слуга народу" також закликала всі парламентські партії, які за законом мають фінансування з бюджету, вчинити так само. Загальна сума, яку направляють законом на діяльність партій, становить 212,6 млн грн.

У пропрезидентській партії зазначають, що залишаються певні ризики втрати партіями незалежності від великого капіталу внаслідок такого рішення.

Читайте також: Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" карантину, - "слуга народу" Третьякова

"Сама норма про державне фінансування партій свого часу вводилася для забезпечення такої незалежності - але сьогодні вони безпідставні. Адже будь-яка партія, що потрапила в парламент, згідно із законом, отримала відшкодування витрат на торішню парламентську кампанію", - сказано в повідомленні.

Також як повідомляється, партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року.

Уточнюють, що цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність цього року.