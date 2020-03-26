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 Партія "Слуга народу" відмовляється від державного фінансування і просить передати гроші в стабфонд по боротьбі з коронавірусом, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" вирішила відмовитися від державного фінансування діяльності на 2020 рік, яке передбачено законом.

Про це заявив голова партії, перший заступник голови парламентської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії у Стабілізаційний фонд, що створюється Кабінетом міністрів, і направити ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", - сказав глава партії.

"Слуга народу" також закликала всі парламентські партії, які за законом мають фінансування з бюджету, вчинити так само. Загальна сума, яку направляють законом на діяльність партій, становить 212,6 млн грн.

У пропрезидентській партії зазначають, що залишаються певні ризики втрати партіями незалежності від великого капіталу внаслідок такого рішення.

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"Сама норма про державне фінансування партій свого часу вводилася для забезпечення такої незалежності - але сьогодні вони безпідставні. Адже будь-яка партія, що потрапила в парламент, згідно із законом, отримала відшкодування витрат на торішню парламентську кампанію", - сказано в повідомленні.

Також як повідомляється, партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року.

Уточнюють, що цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184598
 
   
 Топ коментарі
 
А свої зарплати вони не хочуть зробити як середні по Україні?
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прикольно так, партия "СН" виртуальная, офисов по стране нет, аппарата нет, а деньги из бюджета реальные..
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справки и чеки плиз....
а то вы еще те шулера....
раньше масками банчили, сейчас зерном.... от вас ничего хорошего не ожидается...
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А свої зарплати вони не хочуть зробити як середні по Україні?
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нельзя им, а то похудеют еще...
Вы себе худого стефана представляете? - ето же слезы одни...
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Какие зарплаты, если там людей не числилось и для них все "волонтеры" делали?... Партия "Слуга народа" отказывается от госфинансирования и просит передать деньги в стабфонд по борьбе с коронавирусом, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5350
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настали часи, коли барани котрі НІХТО й ЗОВУТЬ ЇХ НІЯК спасають імідж ЗЕлідера
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справки и чеки плиз....
а то вы еще те шулера....
раньше масками банчили, сейчас зерном.... от вас ничего хорошего не ожидается...
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прикольно так, партия "СН" виртуальная, офисов по стране нет, аппарата нет, а деньги из бюджета реальные..
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Нах им теперь обесцененая гривна За масочки весь мир валютой платил
И это только вершина айсберга
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наблюдаем за фотографами,дизайнерами,тренерами и другими слугами - выбранными по мажоритарке на округах - как они помогут своим округам - зебилы получите то шо выбрали
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так, а долларовые миллионеры зеленский и ермак, когда пожервуют пару милионов на борьбу с короновирусом?
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Істрію з палатами для ЗЕвіпів треба замолити піаром грошима партії
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По принципу: "Так тут еще и зарплату платят?"... Они и так награбят, сколько им надо.
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А беню отдадите американцам? Ему там повесточку выписали с неделю назад. Скоро будет здесь, а может и уже. Тогда и бюджет останется существенно неугробленным(в том смысле, что хоть что-то останется).
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Я бы его отдал и без повестки. Еще бы и доплатил.
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Всё зло от Бени?Мы защититься не можем,а он может,это многих и раздражает.
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Таааак, наблюдаем за долларовым миллиардером- госслужащим.
Откажется, или свои личные пожертвует?
Ставки принимаются))))
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помните как в сериале Бригада, привезли сына Белова в захудалую больницу для спасения жизни. Было сказано врачу: пиши что надо, я тебе все бесплатно поставлю для больницы. И все было поставлено. Сына спасли ( по фильму).
Может наших "небожителей" оставить лежать в коридорах для написания медицинской реформы исходя из действительности? Напишут и финансирование найдут если жизнь дороже.
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Нет, их просто нужно в обычную больницу в обычную палату,на обычное питание и никаких феофаний КУ не предусмотрено.
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ах вы же проклятые зебобики, да как вы посмели!
это же зрада антимармеладная.
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Когда Ермак откажется от своего авто за 3.2 млн?
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Я бы у вас и таких как вы, ещё всё "честно нажитое" забрал и отдал народу.
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