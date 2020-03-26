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 Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС

Міністри закордонних справ України та Угорщини по відеозв'язку домовилися про термінове підписання угоди про співпрацю України та Угорщини у сфері охорони здоров'я, яке дозволить об'єднати зусилля двох країн для спільної боротьби проти пандемії коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС 01

Крім того, сторони домовилися про захист і підтримку громадян України на території Угорщини під час транспортних обмежень і запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

Також за запитом української сторони глава МЗС Угорщини запевнив, що в цей особливий період громадян України в Угорщині не штрафуватимуть за прострочені документи. Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів.

Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС 02

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Український МЗС висловив подяку угорській стороні за дозвіл на транзит громадян України, які їдуть на батьківщину з інших країн ЄС.

Сійярто запевнив українського колегу, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення відвідати Україну. Тому сторони домовилися найближчим часом фіналізувати інші угоди, підписання яких очікується під час зустрічі Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Кулеби, дати візиту будуть узгоджені після того, як пандемія коронавірусу мине.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184593
 
 
 Топ коментарі
 
Слуга Народу і партія Йоббік підпишуть меморандум про співпрацю?
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Пішли нах.р мадяри довбані. Ви, за кацапські бабки нам 5 років палки у колеса вставляли, а тепер спільна боротьба?
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и позабирают паспорта что массово раздавали нашим.
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и позабирают паспорта что массово раздавали нашим.
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Пішли нах.р мадяри довбані. Ви, за кацапські бабки нам 5 років палки у колеса вставляли, а тепер спільна боротьба?
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Слуга Народу і партія ****** підпишуть меморандум про співпрацю?
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Есть плюс от общей беды - закончатся войны и конфликты . Раши это не касается . Санкции не снимут .
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даже если венгры будут спасать только своих на Закарпатье, и то хорошо. Они привезут средства защиты, аппаратуру. Все меньше нагрузка на украинское здравоохранение. Хорошо, если бы это сделали еще Румыния и Болгария. Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 5791
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Поки що весь час ловлять наших при спробах перевезти туди засоби захисту.
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І що ? Перестануть блокувати спроби України потрапити до НАТО ???
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все верно, Украина - это часть европы, как бы не старалась порохоботва от ее оторвать от нее
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І визнати сепарів ордло рівними для перемовин, як зробили зебобіки?
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мда, а у кыйеви дядько... причем тут ордло вообще?
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А те, що ця домовленість відлякує європейців. Роблять саме твої зебобіки.
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та да, они так испугались что срочно побежали подписывать соглашения пеши исчо
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Тобто ти тут просто брешеш, хоча сам Єрмак це визнав. Прощавай, зебіл закордонний.
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Али, у тебя крыша течет Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС - Цензор.НЕТ 3895 а я предупреждал, порохоботство до добра не доводит.
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я не сторонник зеленского, если ты об этом, но порохоботва очень старалась рассорить Украину с Европой, с Венгрией в частности, это - плохо.
сейчас же отношения налаживаются, это - хорошо.
кто за этим стоит - Зе или еще кто, тот хороший человек, все просто
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Ты ничего не путаешь? Точно Венгрия не виновата?
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"...порохоботва очень старалась рассорить Украину с Европой.."
чувак, ну ты и серонул...

а ты не предок случаем мразей-садистов что похуже кацапов зверствовали с Гитлером напару? похоже на то.
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этот сийярто ненец наверное. не удивлюсь, если его предками были сихиртя.
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