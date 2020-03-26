 Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Крім того, сторони домовилися про захист і підтримку громадян України на території Угорщини під час транспортних обмежень і запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

Також за запитом української сторони глава МЗС Угорщини запевнив, що в цей особливий період громадян України в Угорщині не штрафуватимуть за прострочені документи. Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів.

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Український МЗС висловив подяку угорській стороні за дозвіл на транзит громадян України, які їдуть на батьківщину з інших країн ЄС.

Сійярто запевнив українського колегу, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення відвідати Україну. Тому сторони домовилися найближчим часом фіналізувати інші угоди, підписання яких очікується під час зустрічі Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Кулеби, дати візиту будуть узгоджені після того, як пандемія коронавірусу мине.