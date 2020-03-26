 5 пацієнтів з підозрою на COVID-19 виписали в Чернівцях, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

" Учора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести показали негативний результат. Пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту", - йдеться в повідомленні.

Стан буковинців, хворих на коронавірус, вранці 26 березня стабільний.

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"У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано . Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів. Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі.", - додали в ОДА.

Нагадаємо, станом на 10:00 26 березня в Чернівецькій області зафіксовано 42 випадки зараження коронавірусом.