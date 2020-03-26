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 5 пацієнтів з підозрою на COVID-19 виписали в Чернівцях, - ОДА

5 пацієнтів, які раніше були госпіталізовані з підозрою на коронавірус, виписали з обласної лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі  Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

" Учора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести показали негативний результат. Пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту", - йдеться в повідомленні.

Стан буковинців, хворих на коронавірус, вранці 26 березня стабільний.

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"У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано . Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів. Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі.", - додали в ОДА.

Нагадаємо, станом на 10:00 26 березня в Чернівецькій області зафіксовано 42 випадки зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184592
 
 
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У трех пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано



Водки Лекарств нет - иди домой ?
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у них пневмонія, але ковід не виявили, тому вон с пляжа - нєх валяцца
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"пациент №2, а вас я попрошу остаться!" (С)
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Виписали це не одужали після корони.
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На рахунок остаточного одужання подано так що не ясно. Але, виходячи з написаного, ковід вони побороли. Треба мапу ВООЗ дивитися увечері.
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