 Запропонований Кабміном секвестр бюджету нереалістичний: дохідну частину буде суттєво недовиконано, - секретар бюджетного комітету ВР Цабаль

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав секретар Комітету ВР з питань бюджету Володимир Цабаль ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в багатьох джерелах зявилась пропозиція уряду щодо суттєвого перегляду бюджету. Спробую проаналізувати ту версію, яку бачив в відкритих джерелах. Якщо коротко, уряд проопнує переглянути вже існуючий, нереалістичний, бюджет, зробивши його ще менш реалістичним. Вдячний колегам з Верховної Ради з більшості фракцій (в т.ч. з Голосу, Слуги Народу, Батьківщини, ЄС) і з Бюджетного Комітету, що вчасно взяли ініціативу в свої руки і сьогодні взались за доопрацювання цієї "сирої" пропозиції уряду", - заявив він.

"Запропонований секветр бюджету нереалістичний. Дохідна частина, майже напевне, буде суттєво недовиконана. Навіть, за такою нереалістично завищеною дохідною частиною, уряд пропонує збільшення дефіциту з 2.1% до ~6.5% від ВВП. Проте, реальний дефіцит буде значно вищий, оскільки макропрогноз буде переглядатись в сторону суттєвого зменшення, а фактичні доходи будть значно нижчими. Такий високий рівень дефіциту ставить під сумнів можливість його покриття за рахунок як зовнішніх (МВФ), так і внутрішних (ОВДП) запозичень", - пояснив Цабаль.

"Доходи. Уряд пропонує зменшити на 11% (-115 млрд.), проте, це все ще суттєво і навіть нереалістично завищена дохідна частина. За січень-лютий, ще до початку епідемії, доходи були недовиконані на 33%. Моя оцінка, що в най-оптимістичнішому сценарії номінальні доходи в 2020 зменшення 20% в зв’язку з:

- Зменшенням податкових надходжень через падінням ділової активності в умовах карантину

- Податковими стимулами для підтримки бізнесу що вже прийняті і ще будуть прийняті ВРУ

- Суттєвим зменшенням митних надходжень через падіння міжнародної торгівлі", - додав нардеп.

"Видатки. Збільшена видаткова частина на 7% (+86 млрд.). Це, незважаючи на очікувану рецесію і суттєве недовиконання дохідної частини бюджету ще до початку рецесії. Ключове збільшення дійсно необхідне - це створення стабілізаційного фонду для боротьби з COVID-19 (125 млрд.), кошти з якого підуть на медицину і соціальні виплати. Друге збільшення - це фінансування пенсійного фонду (+20 млрд). В той же час, Мінфін не зміг знайти достатньо резервів, щоб компенсувати ці, та інші, збільшення на загальну суму 150 млрд. Загальна сума всіх зменшень всього 60 млрд. При чому, розподілені вони дуже непропорційно між сферами. В основному постраждають регіони і гуманітарна сфера – культура, освіта. Хорошою новиною є те, що уряд почув заклики економістів і зниження капітального будівництва, важливого для підтримки економіки, було незначним", - деталізував Цабаль.

"Дефіцит і фінансування. Як результат, граничний обсяг дефіциту збільшений в 3.1 разів. Навіть при старому макропрогнозі – це близько 6.5% від ВВП. З врахуванням нереалістичності дохідної частини, реальний дефіцит бюджету буде значно вищий і може становитиме близько 400 млрд. (9% від ВВП при старому макропрогнозі, тобто, фактично, ще більше). Не зрозуміло як саме фінансуватиметься цей дефіцит, оскільки не реалістичність такого бюджету ставить під сумнів не тільки співпрацю з МВФ, а і можливість залучення коштів на внутрішньому ринку", - пояснив Цабаль.

"Які напрямки доопрацювання я пропоную. Реалістична дохідна частина: падіння доходів на 20-25% (до ~850 млрд.), а не на 11% як це пропонує секвестр. Консервативніша видаткова частина: зменшення видатків на 5% (до ~1120 млрд), а не збільшення на 7%. Для цього необхідно знайти додатково ще близько 150 млрд економії. Це можливо зробити за рахунок:

➖зменшення фінансування програм, що в минулих роках, станом на початок грудня, були суттєво недовиконані

➖зменшення, або замороження фінансування на 2ий (частково 3ій) квартал для програм, які, в будь-якому випадку, неможливо буде виконувати в повному обсязі в зв’язку з епідемією

➖включення в периметр суттєвого зменшення БІЛЬШОСТІ розпорядників (а не вибірково, з акцентом на гуманітарну сферу)

➖часткове зменшення витрат на оплату праці державному апарату. Приватний сектор ВЖЕ почав знижувати фонди оплати праці: переводить на неповний робочий день, вводить напівоплачувані відпустки, а деколи і зменшує з.п. Не може державний сектор в цьому питання бути іншим. "Затягнути паски" на час епідемії мають всі (крім медицини)". - резюмував Цабаль.





