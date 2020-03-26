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 В Одесі продукти із закритих на карантин дитсадків і шкіл передадуть багатодітним сім'ям та малозабезпеченим

В Одесі продукти харчування закритих на карантин установ освіти передадуть багатодітним сім'ям та малозабезпеченим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне ухвалив виконавчий комітет Одеської міської ради.

Директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневи повідомила, що на складах міських закладів освіти, закритих на карантин через поширення коронавірусу, є запас продуктів. Зокрема, є майже по 3 тонни соняшникової олії і макаронів, по 2 тонни рису, солі, цибулі та моркви, тонна згущеного молока, 4 тонни пшеничного борошна, 1,5 тонни манки, 2,5 тонни гречки, близько 5 тонн цукру, 15 тонн картоплі. Крім того, є запаси ячної крупи, перловки, пшеничної крупи, вівсянки, кукурудзяної крупи, повидла, печива тощо.

Буйневич стверджує, що всі продукти мають відповідний термін придатності і сертифікат якості.

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"Ми пропонуємо передати їх департаменту соціального захисту, зокрема територіальним відділам, для того, щоб надати допомогу сім'ям, які перебувають на обліку, і потребують продуктової допомоги", - сказала вона.

З наведеного переліку продуктів сформовано 3 варіанти наборів. В одному 15 найменувань, у другому - 10, у третьому - 17. Ці продуктові набори відрізняються за складом, але в кожному є основні продукти, такі як масло, сіль, цукор, борошно, гречка, макарони. Директор департаменту запевнила, що, коли завершиться карантин, постачальники за день до повернення дітей в дитсадки забезпечать установи іншими продуктами.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, насамперед ці "пайки" направлять багатодітним сім'ям. "Також мова йде про соціально-незахищені категорії - літніх людей. У нас таких людей понад 15 тис., які сьогодні гостро потребують допомоги", - сказав мер.

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Він додав, що з наявних запасів (зі складів закладів освіти) можна буде сформувати близько 3 тис. продуктових наборів. Також за допомогою підприємців оформлять 7 тис. наборів, а за підтримки волонтерів - ще 5 тис. "пайків", які розвезуть нужденним.




Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184589
 
   
 Топ коментарі
 
А ведь могли ж и на єкспорт пустить. Как маски и антисептики В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным - Цензор.НЕТ 1934 В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным - Цензор.НЕТ 4956
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Олія, цукор, сіль, крупи ні. Овочі можливо частково.
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А ведь могли ж и на єкспорт пустить. Как маски и антисептики В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным - Цензор.НЕТ 4956
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Олія, цукор, сіль, крупи ні. Овочі можливо частково.
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Так говорили, що епоха бідності закінчилася. Тобто нам чесна зевлада брехала?
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Ойц, ну добре, шо юзік зі стефанчуком усе зіжрати не встигли!)))
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Головне, щоб встигли роздати до того, як Сивохо приїде!
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Не кличте лихо, поки воно бухає. Нічьо, шо я нє в ріфму?)))
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"директора школ и детсадов! передавайте запас продуктов (если они конечно у вас ещё остались) многодетным семьям и малообеспеченным" (С)
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