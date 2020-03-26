 Створено штаб протидії поширенню коронавірусу - його очолив головний санітарний лікар України Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграмм-кaнал Коронавірус-інфо.
У повідомленні зазначається: "В Україні створено штаб проти поширення COVID-19
У середу, 25 березня, Уряд призначив заступника Міністра охорони здоров'я, Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через поширення COVID-19 ".
Такий штаб мав би очолити, як мінімум, Прем'єр-міністр Шмигал! Щоби напряму давати Розпорядження КМ!
Он единственный профи во всем министерстве и всю жизнь занимался туберкулезом.
в Киеве горячие напитки запретили,имбецильня сэсовская.в эпидемию.
когда пластик на полках магазов запретят,вот вопрос.на нем ковид19 держится дольше всего.