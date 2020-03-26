 Створено штаб протидії поширенню коронавірусу - його очолив головний санітарний лікар України Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграмм-кaнал Коронавірус-інфо.

У повідомленні зазначається: "В Україні створено штаб проти поширення COVID-19

У середу, 25 березня, Уряд призначив заступника Міністра охорони здоров'я, Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через поширення COVID-19 ".

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