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 Створено штаб протидії поширенню коронавірусу - його очолив головний санітарний лікар України Ляшко

26 березня в Україні створено Штаб боротьби з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграмм-кaнал  Коронавірус-інфо.

У повідомленні зазначається: "В Україні створено штаб проти поширення COVID-19

У середу, 25 березня, Уряд призначив заступника Міністра охорони здоров'я, Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через поширення COVID-19 ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184587
 
 
 Топ коментарі
 
И штаб по организации работы штабов
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Штаб лечения не забудьте создать.
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А до того штабу прибарахляться і будуть бюджетні гроші тягти.
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И штаб по организации работы штабов
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Хочешь загубить любое дело - создай штаб и поставь какого-нибудь тормоза им руководить.
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Да, этот смог бы очистить улицы. Помните анекдот "Лелик где-то рядом!"? Створено штаб протидії поширенню коронавірусу - його очолив головний санітарний лікар України Ляшко - Цензор.НЕТ 9137
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Ему надо создать и возглавить службу очистки по примеру швондера.
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Этот кстати по сравнению с зедибилами,вообще профессор!
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Не может быть! А казалось до конца года так и не соберуться...
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пошла жара! щас подвезут картошку и ляшко немедленно проведёт на своём столе тактические игры с разьяснениями своим ординарцам, где он на своём боевом крузаке будет быть в каждый момент боёв с коронавирусом.
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це часом не профанація? Які повноваження у цього Ляшка?
Такий штаб мав би очолити, як мінімум, Прем'єр-міністр Шмигал! Щоби напряму давати Розпорядження КМ!
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Шмигаль вже антикризовий штаб очолив і центр мозговий з платформою.Ті штаби пруть і розмножаються швидше за вірус.Скоро вже по п'ять штабів і платформ буде на кожного слугу
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у него лицо клинического идиота-*********.... как он может быть санитарным врачом не говоря о том чтобы штаб какой-то возглавлять
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Ну, ты напрасно.
Он единственный профи во всем министерстве и всю жизнь занимался туберкулезом.
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Наконец-то объяснили почему заболеваемость туберкулезом у нас растет и мы по этой части "чемпионы" Европы.
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Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, по роду своей службы, он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака...
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Правительство назначило руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации ? Корону вже перемогли? Ліквідують наслідки?
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очередной распил бюджета и пиара 1 ушлепка.
в Киеве горячие напитки запретили,имбецильня сэсовская.в эпидемию.

когда пластик на полках магазов запретят,вот вопрос.на нем ковид19 держится дольше всего.
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Да, кофе объявлен мудаликом злостным распространителем короны в Киеве.
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Если хотите затормозить работу - создайте комитет.
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оперативно. в Украине короновирус уже вторую неделю, а зебилы только сейчас создали штаб по борьбе с вирусом. теперь надеемся, что к маю выделят финансирование на борьбу с короновирусом
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