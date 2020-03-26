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 На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук

Позачергове засідання Верховної Ради України, швидше за все, відбудеться найближчими днями, і народні депутати будуть присутні на ньому в масках, рукавичках і окулярах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Швидше за все, буде, тому що нас у чаті запитували, чи зможемо ми прибути в суботу. У Верховній Раді безпосередньо (буде засідання. - Ред.)", - розповіла вона.

Нардеп зазначила, що обов'язковими умовами для присутності депутатів будуть рукавички, маски і окуляри.

За її словами, поки не розглядається проведення засідання Верховної Ради онлайн, тому що закон про регламент не передбачає такий формат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про проведення онлайн-засідань Ради доволі дискусійний, його поки що не розглядатимуть, - Разумков

"Мені здається, що законопроєкт, запропонований Русланом Стефанчуком і його братом Миколою (перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук 23 березня запропонували на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, проводити засідання парламенту в режимі відеоконференції. - ред.) буде важким для виконання", - сказала Верещук.

Депутат вважає, що на позачерговому засіданні слід розглянути як законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, так і для підтримки економіки в умовах карантину.

"Наскільки я знаю, Кабінет міністрів працює в режимі нон-стоп, міністри фінансів Уманський і економіки Петрашко працюють чи не 24 години на добу, щоб прорахувати ризики і негативні наслідки, які можуть настати для нашої економіки", - зазначила Верещук.

Читайте також: "Може, трохи раніше, може, трохи пізніше", - Разумков відмовився назвати дату позачергового засідання. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184586
 
 
 Топ коментарі
 
А как жеж сегодняшнее заявляение клоунского министерства здравоохранения мудрого нарида о том, что маски не нужны?
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На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках, очках и паталогоанатомических мешках
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он говорил что не нужны тем кому за 65...
те все равно уже покойники...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1243089845351841792
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А как жеж сегодняшнее заявляение клоунского министерства здравоохранения мудрого нарида о том, что маски не нужны?
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он говорил что не нужны тем кому за 65...
те все равно уже покойники...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1243089845351841792
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та то "барыги", у нас жеж новая зелемойская власть! новые морды лиц, новые, более правдивые сообщения для нарида и зелемойской власти!

"- не нужны маски, бо не захыщают" - сказало клоунское МОЗ
чё клоуны вырядились в маски?
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Сиквел- сериала Ходящие депутаты (мертвецы).... или нация СН по аналогии с сериалом Нация Z//// На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках и очках, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1651
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А как же ЧП ? Предательство не отменяется ? Деребан земли и дружба с террористами
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это народу, в связи с дефицитом, масок так сказали, а слугам, того несчастного народа, для которых масок валом (и не простых марлевых а по-серьезнее) - тем ходить в масках и менять каждые 2 часа
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На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках, очках и паталогоанатомических мешках
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вот из-за таких как Вы растратчиков государство и бедствует. Вот нахрена им в паталогоанатомических мешках перчатки, очки и маски?!
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Насчет мешков возражений нет. "Затверджую" На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4925
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хм.. а почему ни сразу в патологоанатомических мешках !?
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а фуру одну с масками на границе специально тормознули и развернули когда спохватились что все вывезли.
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Класс!А теперь ещё оденьте будёновку, шубу санта-клауса, резиновые сапоги и акваланг. И тогда уже прямым ходом все в ближайшую дурку!
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Королевская пусть идет в костюме женщины-кошки.
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навпакы! теперь могут нагло ржать и никто не просекёт!
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дарю идею - если маски уже распродали, то можно приходить в масках для ныряния и с тубкой из этого же комплекта, с навинченным на неё противогазным фильтром. брать ласты и клей тоже обязательно. будет организован турбокурс по их правильному индивидуальному склеиванию.
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Самое время принять закон о распродаже земли.
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Вот как раз совсем не время. Народ и так зол. Снесут зеленых и глазом не моргнут.
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пока не снесут...коронавируса крушевельского бояться )))
а вот попустит...
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У меня вопрос к ЗеКлоуну - Ну вот мы вышли из зоны комфорта. Дальше что *** !? На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках и очках, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4721
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с собой иметь -ведро. лопатку и формочки . Розумков уже песок завез .
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памперсы еще не забудьте одеть...идите уже нах куда нибудь на карантины или еще подальше куда.. На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках и очках, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 5386..сомораспускайтесь и нах на выборы...достали уже всех и белых и красных... ..
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Богуцкая без всего пусть сидит. Коронаровирус - это афера.
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Бандиты на работе - в перчатках , масках и очках...
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Раздайте депутатам на входе патологоанатомические мешки!
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не рассматривается проведение заседания Верховной Рады онлайн, потому что закон о регламенте не предусматривает такой формат. /самые умные видали этот закон известно где и уже в Израиле.
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Если по 5 тыс.долларов будут раздавать, то они придут.
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Краще вдягніть їх так, як вдягнуті більшість лікарів, медсестер та санітарок в лікарнях по всій країні! А тоді, після засідання (або перед ним) роздати кожному паталогоанатомічний мішок, щоб пришвидшити розумову діяльність наостанок На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8492
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Падлюки нехочуть свої отпечаткі пальців залишати.Настоящі професіонали-крадії. На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5602
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лучше бы в намордниках, наручниках и на цепи.
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Які сміливі депаутати.Вчіться українці,вони боряться за нас.
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унитазы прихватите индивидуальные
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Та вони і так "трупи" принаймні політичні ! Віддайте Окуляри, маски та рукавиці медикам ! Якщо ви слуги народу !
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Так маски же не нужны здоровым. Или таки да нужны? Вы, мля, определитесь. А то говорите гоям и рабам что не нужны, а сами, сцуки напяливаете на себя, трясётесь от страха за свои драгоценные шкуры! Вам и маски и респираторы и дезинфекция Рады, и отдельные палаты с ИВЛ и медперсоналом и лекарствами... И все равно вам стрёмно собраться на голосование. Почему? А без масок слабо? Снимите их! Они не нужны!
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мразота, это прямое нарушение закона о депутате, госпереворот,
может депутат хочет быть с народом,
народу же маски не нужны,
чего Членограй помалкивает, в вип бункере паёк точит ?
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мразота, это прямое нарушение закона о депутате, госпереворот,
может депутат хочет быть с народом,
народу же маски не нужны,
чего Членограй помалкивает, в вип бункере паёк точит ?
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