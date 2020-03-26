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 Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

Київська міська державна адміністрація рекомендує поховання померлих від коронавірусу (COVID-19) в патологоанатомічних мішках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

"Поховання померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19 ... проводити в патологоанатомічних мішках", - сказано в ньому.

Вказівка ​​встановлено на постійній основі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я порекомендує обмежити ритуал прощання з померлими від COVID-19 для запобігання поширенню вірусу.

Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках 01
Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках 02
Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184583
 
 
 Топ коментарі
 
И крушавельских жмуров тоже??
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Чекайте! Так ви ж казали, що від померлих вірус не передається! Чи знайшли ще один спосіб пиляти бабло, чи таки передається і від померлих...
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Звичайно мають.... фабрику по пошиву тих мішків.
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Чума в Одесі

Місця поховань вмерлих від чуми[ред. | ред. код]
Штучний курган, відомий в народі як Гора Чумка, розташований на вулиці Водопроводній. Під цією горою поховані жертви епідемій чуми. Ця гора виникла за Старим християнським кладовищем, де ховали загиблих від чуми під час епідемій 1812, 1829 і 1837 років. Після чого цю місцевість засипали будівельним сміттям і за кілька десятків років тут утворилася гора.[1] Тут ховали у братських безіменних могилах, але траплялися й індивідуальні пам'ятники.
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так щаз не чума, а чумак головного зельоного мозха.
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А че,крематории отключены за неуплату за газ.Или кочегаров нет?
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ТЫ видел по чем цена на газ? Так никаких собак не хватит с нафтогазом расплатиться Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках - Цензор.НЕТ 6920
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Дык эта..ТЭЦ еще работают?Отопительный сезон ведь не закончился?
И благодарные жители незлым тихим словом вспомят усопших,трогая теплые батареи.Только всё это отразить в платежках.Вопрос с нафтогазом решен.Профит. Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках - Цензор.НЕТ 595
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Крематорії не в кожному місті. До млн мешканців крематорій без необхідності. Хоча, судячи з розмірів цвинтарів в Миколаєві, то кремація тут конче як необхідна, хоча населення усього 484 000
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На всю Україну 3 крематорії - Київ, Харків, Одеса.
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а мешки то хоть не продали за бугор...?
есть мешки в наличии...?
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ща радуцкий, погорелов и нефьодов подсуетсятся
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думаю уже...
скоро выяснится что продали все...
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в том-то и дело, что все продали, а мешки остались - теперь их нужно распилить....
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В рюкзаках тоже пойдет. Догадайся у кого будут закупать рюкзаки
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видимо, как раз не проданы. Вот на них и наварятся.
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просто цікаво, коли приймають такі рішення то керуються суто середньовічними забобонами чи мають наукове обгрунтування?
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Звичайно мають.... фабрику по пошиву тих мішків.
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тим у два! верхній кольоровий...і у стразіках...
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Я в бога не верю,но за это не грех и помолиться. Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках - Цензор.НЕТ 6970
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оце буде смішно як вони в мішках та на стовпах, як на гойдалках, теліпатися будуть Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках - Цензор.НЕТ 4645
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капец.. эти мешки не разлагаются !!! во всем мире только кремация !!!
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Завтра вілізуть "спікери" зекоМанди і розкажуть, що це не ті мішки, про які ви думали, і не для захоронення, а для картоплі. І не закопувати, а викопувати.
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Перед захоронением отваривать в автоклавах при 180С. Вариант фасования в жестяные банки рассматривается.
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Чекайте! Так ви ж казали, що від померлих вірус не передається! Чи знайшли ще один спосіб пиляти бабло, чи таки передається і від померлих...
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Для Виталика нужен будет большой мешок, а для Зели - маленький.
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VIP мішки будуть..? Бо якось перед братвою буде невдобно..
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патологоанатомические мешки проданы в Италию, будут закапывать в черных мусорных мешках
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ось тільки почав маску шити , а вже треба - мішок....
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так, ший мішок, бо походу Зебільна влада і їх продала
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жінка он каже, та навіщо тобі та маска, з мішка треба було й починати.. Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках - Цензор.НЕТ 7196
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Заходит в болтничную палату. Кто тут Петров. Посмотрел внимательно и уходит. Доктор, доктор кричит Петров - что вы ничего не скажите. Не доктор я, а плотник. Меня доктор прислал.
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Маску не выбрасывай.Из нее получится нарядный мешок для хомячка.
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вопрос к киевской администрации: - конкурс на права пошива VIP мешков по индивидуально снятым VIP меркам, чьи родственники выиграли?
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Это чтоб и потомкам досталось, когда на месте кладбища построят дома !
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Може статися,що лише гризуни будуватимуть землянки, або істоти іншого виду свої"дома" Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках - Цензор.НЕТ 7740
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В Иране их ещё и хлором посыпают. 2389 случаев за сутки.
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Кремировать надо, не зря в раше крематории машины есть. А все эти церемонии по штуке баксов, это уже бизнес на крови. Мешки патологоанатомические. Какой бред
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так звичайно що в мішках.щоб ще більшу істерику роздути .а що там будуть за жмури і від чого вони помруть то вже діло десяте. головне показати лохам картинку. Думайте .барани!
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Это чьи то близкие,они для них дороги...
Закапывать как собак в мешках...Как будто вирус через закрытый гроб может выскочить...Тысячи потенциальных носителей вируса ездят в транспорте.ходят в магазинах-без масок,и ни в чем себя ограничивать не собираються...
А тут...не по человечески это...
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Пенсам покажите - на них только это действует. А то шарятся где попало хоть из пушки стреляй.
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что за бред??? их надо сжигать в крематории!!!
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я пошёл в пивной ларёк ...сердце ёк - ёк - ёк ... на углу большой мешок... это шок-шок-шок...
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