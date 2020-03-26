 Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.
"Поховання померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19 ... проводити в патологоанатомічних мішках", - сказано в ньому.
Вказівка встановлено на постійній основі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я порекомендує обмежити ритуал прощання з померлими від COVID-19 для запобігання поширенню вірусу.
Місця поховань вмерлих від чуми[ред. | ред. код]
Штучний курган, відомий в народі як Гора Чумка, розташований на вулиці Водопроводній. Під цією горою поховані жертви епідемій чуми. Ця гора виникла за Старим християнським кладовищем, де ховали загиблих від чуми під час епідемій 1812, 1829 і 1837 років. Після чого цю місцевість засипали будівельним сміттям і за кілька десятків років тут утворилася гора.[1] Тут ховали у братських безіменних могилах, але траплялися й індивідуальні пам'ятники.
И благодарные жители незлым тихим словом вспомят усопших,трогая теплые батареи.Только всё это отразить в платежках.Вопрос с нафтогазом решен.Профит.
есть мешки в наличии...?
скоро выяснится что продали все...
Закапывать как собак в мешках...Как будто вирус через закрытый гроб может выскочить...Тысячи потенциальных носителей вируса ездят в транспорте.ходят в магазинах-без масок,и ни в чем себя ограничивать не собираються...
А тут...не по человечески это...