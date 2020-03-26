 Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

"Поховання померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19 ... проводити в патологоанатомічних мішках", - сказано в ньому.

Вказівка ​​встановлено на постійній основі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я порекомендує обмежити ритуал прощання з померлими від COVID-19 для запобігання поширенню вірусу.





