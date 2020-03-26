EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  3131  2
Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (421) карантин (1225) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 У Вінницькій області коронавірус виявили у чотирьох осіб, серед них - дитина

У Вінницькій області станом на 14:00 четверга 26 березня лабораторно підтверджено COVID-19 уже в 4 осіб, зокрема в дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

"Станом на 14:00 26 березня на території області зареєстровано 32 підозри на COVID-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в 4 випадках виявлено коронавірус, зокрема в однієї дитини", - йдеться в повідомленні

Згідно з повідомленням, зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються.

Як повідомлялося, раніше голова Вінницької ОДА повідомив, що два випадки захворювання на СOVID-19 лабораторно підтверджено у четвер, 26 березня, у Вінниці та Ладижині.

Мешканка Вінниці, в якої підтвердили СOVID-19, працює медсестрою в міському пологовому будинку №2. Медзаклад закрили на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією зафіксовані у Вінницькій області, - голова ОДА Скальський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184581
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так вы хороводы водите всем городом вокруг вокзала на который каждый день прибывают поезда с родственниками из Италии и Испании и остальных стран ЕС. Идиоты
 показати весь коментар
 
 
Идиоты не винничане, а вумное зеленое правительство, которое не продумав деталей и последствий начало свозить украинцев со всего мира. Градусник на границе ( ртутный контактный ) не показатель заражения а источник заражения, благодаря скудоумию минздрава.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору