 Ніяких VIP-палат немає: жодного звернення від нас про це не було, - глава УДО Рудь

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив керівник УДО Сергій Рудь, передає Цензор.НЕТ.
"Жодних VIP-палат немає. Я не знаю, звідки це взялося, хто це робить. По-перше, жодного звернення від нас про це не було. По-друге, зараз я відвезу офіційний лист у КМДА з цього приводу, і ми його оприлюднимо. У ньому ми припиняємо дію того наказу, який видала КМДА, не погоджуючи з нами", - зазначив Рудь.
За його словами, в УДО сподіваються, що особи, яких вони охороняють, уникнуть інфікування короновірусом і їх не доведеться госпіталізувати.
"Ми робимо все необхідне, щоб такого не сталося з нашими охоронюваними особами. Для цього вживаються всі превентивні заходи, включаючи особливості доступу до органів державної влади. Краще запобігти, ніж потім повертатися до цього питання", - сказав Рудь.
Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.
Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.
БРЕХНЯ на БРЕХНІ і БРЕХНЕЮ поганяє
у Порошенко есть другие справы и слевы
аппараты искусственного дыхания в детских отделениях у детей не отнимали !
сейчас ВИП палаты будут оборудовать в детских отделениях
/Радио Галей ЦАХАЛ/
#COVID19 #Израиль
Когда резко поймали за руку..., и как врать не согласовали...
бездари даже в этом...
и кортежей нет... и все привладные на велосипедах..... и в Оман за свой счет...)))) это к слову
крыса , какое у него звание ?
були у всіх лікарнях раніш
служки уродов представляют украинцев как рыбок гуппи, с запасом памяти в 2 секунды.
но люди все равно узнают - и тогда не жалуйтесь.
Знаючи ступінь вашого жлобства.