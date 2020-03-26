 Ніяких VIP-палат немає: жодного звернення від нас про це не було, - глава УДО Рудь

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив керівник УДО Сергій Рудь, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних VIP-палат немає. Я не знаю, звідки це взялося, хто це робить. По-перше, жодного звернення від нас про це не було. По-друге, зараз я відвезу офіційний лист у КМДА з цього приводу, і ми його оприлюднимо. У ньому ми припиняємо дію того наказу, який видала КМДА, не погоджуючи з нами", - зазначив Рудь.

За його словами, в УДО сподіваються, що особи, яких вони охороняють, уникнуть інфікування короновірусом і їх не доведеться госпіталізувати.

Читайте також: Накази про VIP-палати - стандартна практика, але Зеленський готовий їх скасувати, - Кличко

"Ми робимо все необхідне, щоб такого не сталося з нашими охоронюваними особами. Для цього вживаються всі превентивні заходи, включаючи особливості доступу до органів державної влади. Краще запобігти, ніж потім повертатися до цього питання", - сказав Рудь.

Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.