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 Ніяких VIP-палат немає: жодного звернення від нас про це не було, - глава УДО Рудь

Управління державної охорони не давало жодних вказівок щодо облаштування палат для осіб, які охороняються, в київських лікарнях.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив керівник УДО Сергій Рудь, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних VIP-палат немає. Я не знаю, звідки це взялося, хто це робить. По-перше, жодного звернення від нас про це не було. По-друге, зараз я відвезу офіційний лист у КМДА з цього приводу, і ми його оприлюднимо. У ньому ми припиняємо дію того наказу, який видала КМДА, не погоджуючи з нами", - зазначив Рудь.

За його словами, в УДО сподіваються, що особи, яких вони охороняють, уникнуть інфікування короновірусом і їх не доведеться госпіталізувати.

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"Ми робимо все необхідне, щоб такого не сталося з нашими охоронюваними особами. Для цього вживаються всі превентивні заходи, включаючи особливості доступу до органів державної влади. Краще запобігти, ніж потім повертатися до цього питання", - сказав Рудь.

Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184580
 
   
 Топ коментарі
 
Знову брехня.І українці слухають цю брехню і просять добавки.
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Кличко подтвердил что обращение было (мы видели и документы), а этот поц Рудь что нет...
Когда резко поймали за руку..., и как врать не согласовали...
бездари даже в этом...
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Знову брехня.І українці слухають цю брехню і просять добавки.
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СУКИ!!!НЕ ПРОШЛО НЕ НАДО!Сразу ТРЫНДЕЖЬ начался!
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Кстати,я большой последователь данной теории...
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Ага. Снова тупая попытка съехать с темы после волны народного гнева. "Я не я и хата не моя".

Ніяких VIP-палат немає: жодного звернення від нас про це не було, - глава УДО Рудь - Цензор.НЕТ 4238
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ЗЕльоная страна:

БРЕХНЯ на БРЕХНІ і БРЕХНЕЮ поганяє
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Зебилы, а почему при Порохе никаких вип палат не было?
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не надо, при Порохе они все лечились в Вене,
у Порошенко есть другие справы и слевы
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в Вене лечились за свои и

аппараты искусственного дыхания в детских отделениях у детей не отнимали !

сейчас ВИП палаты будут оборудовать в детских отделениях
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Та скажи, шо есть, пусть соевые буреют)))
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⚡️Министерство иностранных дел Израиля начинает эвакуацию из России членов семей своих дипломатов, считая, что Москва скрывает реальные размеры эпидемии коронавируса.
/Радио Галей ЦАХАЛ/
#COVID19 #Израиль
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Кличко подтвердил что обращение было (мы видели и документы), а этот поц Рудь что нет...
Когда резко поймали за руку..., и как врать не согласовали...
бездари даже в этом...
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идите нах! задолбали!!! чем больше отбрешек - тем сильнее сомнение и устойчивее уверенность
и кортежей нет... и все привладные на велосипедах..... и в Оман за свой счет...)))) это к слову
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скот брехливий ...такі палати були завжди і у 90х і в 2000х ...і тепер нікуди не поділися
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Інформація від лікарів тої лікарні зовсім протилежна, а керівник УДО - таке ж брехло як і ЗЄшобло.
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УДО призупиняє дію наказа КДМА. Никаких VIP-палат нет: ни одного обращения от нас об этом не было, - глава УГО Рудь - Цензор.НЕТ 7678 Зелень, це вже анархія?
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кого эта падаль в погонах желает лохануть ?
крыса , какое у него звание ?
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А звідки він зараз знає ,що з часом вся ця зелена банда буде сидіти ? Мабуть заздалегідь вже почали готуватися.
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а вы что думали, будто этот уго-шник рудь выйдет и скажет, что киевским мажорам нужны вип палаты? ясное дело, что он будет лгать, чтобы не спалить контору.
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100% - они рассчитывают на дебилов....
служки уродов представляют украинцев как рыбок гуппи, с запасом памяти в 2 секунды. Ніяких VIP-палат немає: жодного звернення від нас про це не було, - глава УДО Рудь - Цензор.НЕТ 2989
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брехня. будет все у вас, просто надеетесь шито-крыто все делать...
но люди все равно узнают - и тогда не жалуйтесь.
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даже в своей мученической смерти, выбор слуг - до последней попытки вдоха оставаться со своим нарідом! и в жизни, и в смерти - нарід і олигархи едины!
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Та хто вам повірить....
Знаючи ступінь вашого жлобства.
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Смешно. Все подтвердили, а это чмо открещивается.
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