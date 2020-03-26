 "Земельної реформи не буде", - Милованов про зміни до Держбюджету-2020

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"Земельної реформи не буде. Сьогодні кілька джерел опублікували пропозиції до змін державних видатків. В результаті таких змін земельної реформи більше не буде. А якщо буде, то не для людей і маленьких фермерів, а для великих компаній, у кого є гроші під час кризи" , - заявив Милованов.
"Скасовуються:
- відшкодування відсотків на кредити на закупівлю землі
- фінансування фонду гарантування кредитів для закупівлі землі
Це означає, що фінансової підтримки для малих фермерів під час запуску ринку землі (якщо він взагалі тепер станеться) більше не буде. І знов виграють ті, у кого кращі зв’язки та більше грошей. А розвиток села відкладається на потім", - заявив ексміністр.
"Також скасовуються:
- вся підтримка с/г виробникам. А саме програми підтримки тваринництва, розвитку садівництва, фермерських господарств, відшкодування витрати на с/г техніку (! підтримка промисловості!)
- видатки на створення торгових представництв за кордоном (! А хто буде просувати наш експорт?!)
- видатки на просування експорту (! Під час кризи, експорт стає ще більш критичним !)
- обнуляються видатки на інвентаризацію землі (це взагалі одна з передумов запуску ринку землі і боротьби з корупцією в агро)
- не буде грошей на профілактику захворювань тварин та препарати для дослідження цих захворювань (протиепізоотичні заходи).
І нарешті скасовується фінансування Фонду національного багатства, який мав налагодити контроль за державними підприємствами, які не будуть приватизовуватися. Тобто корупція в цих підприємствах буде продовжуватись", - резюмував Милованов.
Нет худа без добра...
А тепер, це усе відкидають і будуть просто грабувати.
селянские бунты не помешали бы... - что бы еще больше оживить картинку Зе-апокалипсеса...
Главное знать -- кому и сколько.!
кстати, не помню кто, кто-то из французов кажись, скалал: "Молодой человек, вас *****ли"......
Так "порохоботы" - это "перекрасившиеся рыги"? Слава богу, значит, к Майдану, добровольческому и волонтерскому движению, и к борьбе за Украину, "порохоботы" не имеют никакого отношения? Слава богу. Осталось только пояснить термин: почему "порохоботы", а не "рыгоботы", - ведь сторонники Порошенко, как и сам Порошенко - за сильную, независимую, украиноязычную Украину в НАТО.
А добровольцев и волонтеров сюда не приплетай - те из них, которые это от чистого сердца делали - святые люди.
Вы сделали это зебилы...разом..
ПЫ.СЫ. Прежде, чем встревать в дискусс - совет тот же: читайте не только заголовки.
Я почему спрашиваю... Неужели столько людей разбрелось по миру, чтобы в такую лихую годину их всех обратно собирать?) Спасибо.
Есть некоторые люди, которых я знала и помню до сих пор, ну... те, что уехали в разные страны по разным причинам. Никто из них не вернулся и не собирается. Тогда кто же в таких количествах едет назад. Особенно те, которые и жилье своё здесь продали... Для меня весь этот беспрерывный процесс является очень подозрительным. потому вопросы...