 "Земельної реформи не буде", - Милованов про зміни до Держбюджету-2020

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Земельної реформи не буде. Сьогодні кілька джерел опублікували пропозиції до змін державних видатків. В результаті таких змін земельної реформи більше не буде. А якщо буде, то не для людей і маленьких фермерів, а для великих компаній, у кого є гроші під час кризи" , - заявив Милованов.

"Скасовуються:

- відшкодування відсотків на кредити на закупівлю землі

- фінансування фонду гарантування кредитів для закупівлі землі

Це означає, що фінансової підтримки для малих фермерів під час запуску ринку землі (якщо він взагалі тепер станеться) більше не буде. І знов виграють ті, у кого кращі зв’язки та більше грошей. А розвиток села відкладається на потім", - заявив ексміністр.

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"Також скасовуються:

- вся підтримка с/г виробникам. А саме програми підтримки тваринництва, розвитку садівництва, фермерських господарств, відшкодування витрати на с/г техніку (! підтримка промисловості!)

- видатки на створення торгових представництв за кордоном (! А хто буде просувати наш експорт?!)

- видатки на просування експорту (! Під час кризи, експорт стає ще більш критичним !)

- обнуляються видатки на інвентаризацію землі (це взагалі одна з передумов запуску ринку землі і боротьби з корупцією в агро)

- не буде грошей на профілактику захворювань тварин та препарати для дослідження цих захворювань (протиепізоотичні заходи).

І нарешті скасовується фінансування Фонду національного багатства, який мав налагодити контроль за державними підприємствами, які не будуть приватизовуватися. Тобто корупція в цих підприємствах буде продовжуватись", - резюмував Милованов.



