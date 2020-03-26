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Все про:держбюджет (335) земельна реформа (151) Милованов Тимофій (182)

 "Земельної реформи не буде", - Милованов про зміни до Держбюджету-2020

Уряд готовий відмовитися від земельної реформи, оскільки його пропозиції змін до державного бюджету на 2020 рік виключають витрати на неї.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Земельної реформи не буде. Сьогодні кілька джерел опублікували пропозиції до змін державних видатків. В результаті таких змін земельної реформи більше не буде. А якщо буде, то не для людей і маленьких фермерів, а для великих компаній, у кого є гроші під час кризи" , - заявив Милованов.

"Скасовуються:

- відшкодування відсотків на кредити на закупівлю землі

- фінансування фонду гарантування кредитів для закупівлі землі

Це означає, що фінансової підтримки для малих фермерів під час запуску ринку землі (якщо він взагалі тепер станеться) більше не буде. І знов виграють ті, у кого кращі зв’язки та більше грошей. А розвиток села відкладається на потім", - заявив ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракції і групи Ради відкинули пропозиції Кабміну щодо змін до Держбюджету-2020 року, - нардеп від "Голосу" Железняк

"Також скасовуються:

- вся підтримка с/г виробникам. А саме програми підтримки тваринництва, розвитку садівництва, фермерських господарств, відшкодування витрати на с/г техніку (! підтримка промисловості!)

- видатки на створення торгових представництв за кордоном (! А хто буде просувати наш експорт?!)

- видатки на просування експорту (! Під час кризи, експорт стає ще більш критичним !)

- обнуляються видатки на інвентаризацію землі (це взагалі одна з передумов запуску ринку землі і боротьби з корупцією в агро)

- не буде грошей на профілактику захворювань тварин та препарати для дослідження цих захворювань (протиепізоотичні заходи).

І нарешті скасовується фінансування Фонду національного багатства, який мав налагодити контроль за державними підприємствами, які не будуть приватизовуватися. Тобто корупція в цих підприємствах буде продовжуватись", - резюмував Милованов.

Земельної реформи не буде, - Милованов про зміни до Держбюджету-2020 01
Земельної реформи не буде, - Милованов про зміни до Держбюджету-2020 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184578
 
   
 Топ коментарі
 
Животворящий короновирус уничтожил планы ворья - разбазарить земли Украины?
Нет худа без добра...
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Короновирус лучше чем зеленский и это факт!!! "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3537
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Животворящий короновирус уничтожил планы ворья - разбазарить земли Украины?
Нет худа без добра...
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Короновирус лучше чем зеленский и это факт!!! "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3537
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Ні, вони просто зроблять те, заради чого це і планували. Це дурень Мілованов вірив, що будуть вжиті якісь заходи, що запустять ринок, підтримають фермерів і т.п.
А тепер, це усе відкидають і будуть просто грабувати.
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Плани крадіїв не змінились, а от врожай буде менше.
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Нет продавать землю они хотят они не хотят давать дешёвые кредиты мелким фермерам
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жаль...
селянские бунты не помешали бы... - что бы еще больше оживить картинку Зе-апокалипсеса...
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Ну чо, клованы, самое время спросить вас: каких вам бл%дь еще реформ не хватало (с) ?
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Не спешите. В этой стране --всё продаётся и Все продаются.

Главное знать -- кому и сколько.!
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"Земельной реформы не будет"...Ок ...ставьте вопрос о производстве ЯО !
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так овощ весь стратегический запас урана сп*дил и подарил московитам.....
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уран не проблема - проблема - поднять на государственном уровне вопрос о восстановлении ядерного статуса государства в мире и начале производства ЯО...пора бы уже заметить, что этот вопрос упрямо замалчивается с 2014 года на всех уровнях...
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та никто нам этого не даст сделать.... а вот попросить дядю Сэма, чтобы "подарил" парочку, думаю, может и прокатило бы......
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Израилю тоже никто ничего не разрешал.
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не сравнивайте Израиль, с четким и последовательным курсом с Украиной, которую постоянно колбасит......
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один раз дядя Сэм попросил нас избавится от ЯО, и вы знаете чем это... ещё не закончилось...
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ничего подобного, это чистой воды кремлевская пропаганда..... если вы изучите этот вопрос более внимательно, то обнаружите, что на Киев давил именно Кремль.....
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другое дело в том, что Кучма совершил стратегическую ошибку в том, что отдал ВСЕ ядерное оружие.... да, в том количестве, в котором оно было в Украине, это непосильная ноша, но парочку ракет нужно было оставить.....
кстати, не помню кто, кто-то из французов кажись, скалал: "Молодой человек, вас *****ли"......
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о тепер крадіжку землі в українців назвали "реХформой" ... миловар і його соросевське кодло прогресує ...чи просто "відступили" для перегрупування ? ...скоріше друге ...вони цю землю від самого початку "співпраці" з МВФ "застолбили" ...
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Ой та ладно залякувати. То була не реформа, а дерибан землі. А державну підримку малий і середній фермер взагалі в очі не бачив. Все йшло латифундистам косюкам і бахматюкам.
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задницу себе пробей, вася миннесотский из под "львова", а то у тебя дерьмо уже до мозгов дошло.
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ты ответить можешь без хамства? человек правильно спросил. или ты мил друг жовтоблакитный поклонник бойко!?
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как спросили, так и ответил. Из чего видно, что я сторонник бойко или когда либо им был? Сюда же включите всех рыгов вообще (как прошлых, так и нынешних), всех перекрасившихся рыгов (порохоботов), а до купы еще сюда голоднофыронтовцев включите и клоунов-маргиналов.
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всех перекрасившихся рыгов (порохоботов)
Так "порохоботы" - это "перекрасившиеся рыги"? Слава богу, значит, к Майдану, добровольческому и волонтерскому движению, и к борьбе за Украину, "порохоботы" не имеют никакого отношения? Слава богу. Осталось только пояснить термин: почему "порохоботы", а не "рыгоботы", - ведь сторонники Порошенко, как и сам Порошенко - за сильную, независимую, украиноязычную Украину в НАТО.
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не все, конечно, есть и просто обманутые основателем партии рыгов, министром в рыговском правительстве, чье имя они с таким почетом носят.
А добровольцев и волонтеров сюда не приплетай - те из них, которые это от чистого сердца делали - святые люди.
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Промышленность загнулась...теперь загнется и сельское хозяйство...
Вы сделали это зебилы...разом..
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не пойму, чему тут народ радуется - ясно же сказано, что болтом по морде получат как раз мелкие фермеры и простые селюки, а не те, кто хочет по 10 тысяч ГА на рыло закупать.
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что то ты пенек разошелся! он в отличии от тебя умно пишет! займись собой балбес! он хоть имя своё написАл, а ты прячешься цветами!
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если для тебя брызганье слюнями означает "умно пишет", то не свети хотя бы этими откровениями на людях.
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А коли щось дрібний і середній фермер від держави отримував? Все самі.
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хотите, чтобы землю мокши скупили и зелеными человечками ее засеяли?
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из каких моих слов вы сделали такой "глубокомысленный" вывод?
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нет дерибана и на душе спокойней, а вам почему-то от этого грустно.... а то, что фермер всегда останется крайним, так это и ежу понятно..... или вы можете назвать факты, когда было иначе?
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вы текст заметки дальше заголовка читать пробовали? Там кириллицей по белому написано, что бедные останутся без поддержки, которую зеленые распинались им давать, а у кого бабки есть - те и купят, теперь вообще без даже мизерной конкуренции. Вам от ЭТОГО спокойнее?.
ПЫ.СЫ. Прежде, чем встревать в дискусс - совет тот же: читайте не только заголовки.
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там написано "может быть" купят...., а может и нет..... хотя мне в это тоже мало верится...., но это уже предмет криминального расследования....
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Как Вы думаете, среди тех, кого без конца к нам завозят, нету этих самых мокш?)
Я почему спрашиваю... Неужели столько людей разбрелось по миру, чтобы в такую лихую годину их всех обратно собирать?) Спасибо.
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ну я не слышал, чтобы их завозили на танках...... )
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на танках... было бы слишком заметно. А так... в самолет, в поезд посадили и к нам подкинули.
Есть некоторые люди, которых я знала и помню до сих пор, ну... те, что уехали в разные страны по разным причинам. Никто из них не вернулся и не собирается. Тогда кто же в таких количествах едет назад. Особенно те, которые и жилье своё здесь продали... Для меня весь этот беспрерывный процесс является очень подозрительным. потому вопросы... "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 8974
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Вы упускаете тот факт, что огромная часть людей проживает там "полулегально", т.е. у них нет ни страховки, ни компенсаций, ни соц. гарантий, ни денег, что бы прожить там не работая месяц, два, а может пять..... выбор человека в данной ситуации очевиден....
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...этот дебил, по указке воротил денежных, начал вопросы продажи земли продвигать в обьемах десятков сел на одно рыло!!! 200тыс. га на харю ненасытную!!!...ему повезло, что живым свалил, ублюдок недоделанный, блеет про фермеров каких то, селян..на вилы тварь эту подняли бы фермеры те же или селяне...где оно сейчас прячется?..сам бы попинал мартышку эту.. "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 4632...
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Короче , зелельная реформа умерла при рождении .
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Милованов был одним из немногих адекватных людей в ЗЕкоманде.
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"Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану./И поэтому ему можно говорить всё что угодно :Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов. /"Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев(ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов.
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